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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сириус
0:1
Конец матча
Мьельбю
0'
0:1
47' Гол
Густафссон Виктор
60' Желтая карточка
Густафссон Виктор
80' Желтая карточка
Вельчерлинг-Перссон Якоб
90' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
90'+6

Ход матча

46'
Вельчерлинг-Перссон Якоб
Да Грака Кристофер
 
47'
0:1
Густафссон Виктор
56'
Карлссон-Лагемюр Патрик
Рогич Филип
 
60'
 
Густафссон Виктор
65'
 
Бергстрем Якоб
Silas Nwankwo
74'
 
Кричак Иван
Эйле Ноа
74'
 
Йоханссон Херман
Моро Мамудо
75'
Карлссон Йохан
Хелльборг Адам
 
75'
Силисуфай Эди
Oli Omarsson
 
80'
Вельчерлинг-Перссон Якоб
 
84'
Олссон Филип
Бьоркстрем Тим
 
90'
 
Аль-Аммари Амир
90'
 
Otto Rosengren
Аль-Аммари Амир

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Нильссон
Давид
4
Да
Грака
Кристофер
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
12
Oli
Omarsson
7
Рогич
Филип
18
Стенссон
Даниэль
2
Хелльборг
Адам
9
Куаку
Кристиан
III
10
Сугита
Юкия
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
20
Аль-Аммари
Амир
31
Silas
Nwankwo
10
Моро
Мамудо
Сириус
3-5-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Сириус
Мьельбю

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
3:0
А
2:3
А
2:1
А
0:1
А
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:4
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 5 0.31
Aron Bjarnason I 3 0.19
Зейдан Мустафа 2 0.13
Хелльборг Адам 1 0.06
Матисен Маркус 1 0.06
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.06
Шабани Лаорент 1 0.06
Рогич Филип 1 (1) 0.06
Сугита Юкия 1 0.06
Ларсон Карл 1 0.06
Райт Кевин 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 6 0.38
Моро Мамудо 2 0.13
Густафссон Виктор 2 0.13
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.13
Густавссон Йеспер 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Йоханссон Херман 1 0.06
Грасия Карлос 1 0.06
Перссон Ноа 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 5 0
Шабани Лаорент 3 0
Видгрен Деннис 1 1
Бьоркстрем Тим 2 0
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Олссон Филип 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Роше Джейми 1 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Куаку Кристиан III 1 0
Райт Кевин 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Лёфквист Дэвид 3 0
Халити Йетмир 3 0
Magnus Woerts 3 0
Густафссон Виктор 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Грасия Карлос 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Штоль Адам 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Моро Мамудо 1 0
Эйле Ноа 1 0
Перссон Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
6
46%
76-90

Пропущено

18
6
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
28%
2
33%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
4
25%
6
33%
76-90

Пропущено

26
13
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
8%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
8
31%
3
23%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
6
23%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1
Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 16 9 3 4 31 - 13 30
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Мьельбю 16 7 5 4 17 - 14 26
7. Кальмар 16 7 3 6 18 - 14 24
8. Гётеборг 15 7 3 5 18 - 15 24
9. Сириус 16 6 3 7 18 - 24 21
10. Эльфсборг 16 5 6 5 30 - 23 21
11. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
12. Норрчёпинг 15 4 4 7 16 - 19 16
13. Вернаму 16 4 4 8 16 - 26 16
14. Дегерфорс 16 3 2 11 13 - 32 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 16 3 1 12 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 7 4 0 3 8 - 7 12
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 8 2 2 4 10 - 10 8
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
6. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
7. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
13. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
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    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Сириус 0:1 Мьельбю онлайн

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