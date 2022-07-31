Стадион: Студентернас
0'
0:1
47' ГолГустафссон Виктор
60' Желтая карточкаГустафссон Виктор
80' Желтая карточкаВельчерлинг-Перссон Якоб
90' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
90'+6
Ход матча
47'
74'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 11
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
12
Oli
Omarsson
10
Сугита
Юкия
4
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Oli OmarssonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Сириус
Мьельбю
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|5
|0.31
|Aron Bjarnason I
|3
|0.19
|Зейдан Мустафа
|2
|0.13
|Хелльборг Адам
|1
|0.06
|Матисен Маркус
|1
|0.06
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.06
|Шабани Лаорент
|1
|0.06
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.06
|Сугита Юкия
|1
|0.06
|Ларсон Карл
|1
|0.06
|Райт Кевин
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|6
|0.38
|Моро Мамудо
|2
|0.13
|Густафссон Виктор
|2
|0.13
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.13
|Густавссон Йеспер
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Йоханссон Херман
|1
|0.06
|Грасия Карлос
|1
|0.06
|Перссон Ноа
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|5
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|1
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Рогич Филип
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Лёфквист Дэвид
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Густафссон Виктор
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
6
46%
76-90
Пропущено
18
6
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
28%
2
33%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
4
25%
6
33%
76-90
Пропущено
26
13
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
8%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
8
31%
3
23%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
6
23%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1
Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Хеккен
|16
|9
|5
|2
|37 - 25
|32
|3.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|4.
|Хаммарбю
|16
|9
|3
|4
|31 - 13
|30
|5.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|6.
|Мьельбю
|16
|7
|5
|4
|17 - 14
|26
|7.
|Кальмар
|16
|7
|3
|6
|18 - 14
|24
|8.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|9.
|Сириус
|16
|6
|3
|7
|18 - 24
|21
|10.
|Эльфсборг
|16
|5
|6
|5
|30 - 23
|21
|11.
|Варберг БоИС
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|12.
|Норрчёпинг
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|13.
|Вернаму
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|14.
|Дегерфорс
|16
|3
|2
|11
|13 - 32
|11
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|16.
|Сундсвалль
|16
|3
|1
|12
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|6.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Эльфсборг
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|8.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|15.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|8
|3
|3
|2
|15 - 16
|12
|3.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|4.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|6.
|Юргорден
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|7.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|8.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|9.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Кальмар
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вернаму
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|13.
|Эльфсборг
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|14.
|Дегерфорс
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
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