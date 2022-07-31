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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Эльфсборг
2:1
Перерыв
Хеккен
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Хаммар Юхан
1:1
7' Гол
Еремеефф Александер
2:1
8' Гол
Альм Расмус

Ход матча

5'
Хаммар Юхан
1:0
7'
1:1
Еремеефф Александер
(Тёрготт Блэйр)
8'
Альм Расмус
(Гудьонсен Свейнн)
2:1
22'
 
Удденес Оскар
Юссеф Али

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Хеккен
4.00
4.10
6.69
Все Коэффициенты
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
13
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
11
Гудьонсен
Свейнн
19
Оккельс
Йеппе
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
27
Amane
Romeo
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
20
Тёрготт
Блэйр
10
Юссеф
Али
9
Еремеефф
Александер
Эльфсборг
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Хеккен

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

34 матча

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.5%
52.9%
20.6%
9 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

А
1:1
А
4:2
А
1:1
ТМК
0:3
А
1:1
А
6:0
К
1:2
ТМК
1:0
А
1:2
А
0:0
А
0:3
ТМК
1:2
А
5:0
А
3:0
А
2:0
А
2:4
А
2:1
А
5:2
А
1:0
А
0:2
А
3:1
КШ
1:0
А
0:0
А
0:1
ТМС
2:0
А
4:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
1:1
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.38
Ольссон Симон 4 0.25
Гудьонсен Свейнн 3 0.19
Занден Оливер 2 0.13
Ларссон Йохан 2 0.13
Фрик Пер 2 0.13
Бернхардссон Александер 2 0.13
Оккельс Йеппе 1 0.06
Ондрейка Якоб 1 0.06
Мауду 1 0.06
Хенрикссон Густав 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 16 (4) 1
Удденес Оскар 4 0.25
Рюгор Миккель 4 0.25
Ховланд Эвен 3 0.19
Берггрен Густав 2 0.13
Садик Ибраим 2 0.13
Бенгтссон Лео 1 0.06
Ларсен Ларс Олден 1 0.06
Юссеф Али 1 0.06
Тёрготт Блэйр 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 5 0
Emmanuel Boateng2 4 0
Фрик Пер 3 0
Ольссон Симон 3 0
Бернхардссон Александер 3 0
Вяйсянен Лео 2 0
Странд Симон 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Альм Расмус 1 0
Занден Оливер 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 3 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Густафссон Самуэль 2 0
Рашид Джонатан 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Удденес Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
6
40%
4
24%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Забито

10
18
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
4
40%
4
22%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
4
22%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
4
40%
76-90

Забито

25
35
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
5
20%
6
17%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
5
20%
6
17%
31-45
2
8%
9
26%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
7
28%
8
23%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 14
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
7
35%
3
16%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
2
10%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0
Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Хеккен
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1
Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 1:2 16 9 4 3 34 - 23 31
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 0:0 16 9 4 3 30 - 11 31
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Кальмар 16 7 3 6 18 - 14 24
7. Мьельбю 0:0 16 6 6 4 16 - 14 24
8. Гётеборг 15 7 3 5 18 - 15 24
9. Эльфсборг 2:1 16 6 5 5 28 - 20 23
10. Сириус 0:0 16 6 4 6 18 - 23 22
11. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
12. Норрчёпинг 15 4 4 7 16 - 19 16
13. Вернаму 0:0 16 3 5 8 14 - 25 14
14. Дегерфорс 16 3 2 11 13 - 32 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 16 3 1 12 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 0:0 9 5 4 0 18 - 6 19
5. Эльфсборг 2:1 8 5 2 1 18 - 9 17
6. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
7. Мьельбю 0:0 8 4 3 1 12 - 7 15
8. Хеккен 1:2 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Сириус 0:0 7 4 1 2 8 - 6 13
10. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
13. Вернаму 0:0 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 8 2 2 4 10 - 10 8
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 1:2 9 5 3 1 18 - 11 18
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 0:0 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
6. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Мьельбю 0:0 8 2 3 3 4 - 7 9
8. Сириус 0:0 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Эльфсборг 2:1 8 1 3 4 10 - 11 6
13. Вернаму 0:0 9 1 2 6 7 - 19 5
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 22'
    Юссеф Али уходит с поля. Удденес Оскар выходит вместо него
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Альм Расмус бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Еремеефф Александер бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Хаммар Юхан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Хеккен
4.00
4.10
6.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльфсборг 2:1 Хеккен онлайн

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