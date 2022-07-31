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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Эльфсборг
4:4
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Хаммар Юхан
1:1
7' Гол
Еремеефф Александер
2:1
8' Гол
Альм Расмус
2:2
47' Гол в свои ворота
Вяйсянен Лео
2:3
50' Гол
Еремеефф Александер
3:3
54' Гол
Гудьонсен Свейнн
60' Желтая карточка
Emmanuel Boateng2
3:4
83' Гол
Еремеефф Александер
86' Желтая карточка
Гудьонсен Свейнн
4:4
88' Гол
Ондрейка Якоб
90' Желтая карточка
Рёмер Андре
90'+13
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
13
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
11
Гудьонсен
Свейнн
19
Оккельс
Йеппе
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
27
Amane
Romeo
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
20
Тёрготт
Блэйр
10
Юссеф
Али
9
Еремеефф
Александер
Эльфсборг
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Хеккен

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

34 матча

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.5%
52.9%
20.6%
9 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

А
1:1
А
4:2
А
1:1
ТМК
0:3
А
1:1
А
6:0
К
1:2
ТМК
1:0
А
1:2
А
0:0
А
0:3
ТМК
1:2
А
5:0
А
3:0
А
2:0
А
2:4
А
2:1
А
5:2
А
1:0
А
0:2
А
3:1
КШ
1:0
А
0:0
А
0:1
ТМС
2:0
А
4:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
1:1
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.38
Ольссон Симон 4 0.25
Гудьонсен Свейнн 4 0.25
Ондрейка Якоб 2 0.13
Занден Оливер 2 0.13
Ларссон Йохан 2 0.13
Фрик Пер 2 0.13
Бернхардссон Александер 2 0.13
Оккельс Йеппе 1 0.06
Мауду 1 0.06
Хенрикссон Густав 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Вяйсянен Лео 0 0
Michael Baidoo 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 18 (4) 1.13
Удденес Оскар 4 0.25
Рюгор Миккель 4 0.25
Ховланд Эвен 3 0.19
Берггрен Густав 2 0.13
Садик Ибраим 2 0.13
Бенгтссон Лео 1 0.06
Ларсен Ларс Олден 1 0.06
Юссеф Али 1 0.06
Тёрготт Блэйр 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 6 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Фрик Пер 3 0
Ольссон Симон 3 0
Гудьонсен Свейнн 3 0
Бернхардссон Александер 3 0
Вяйсянен Лео 2 0
Странд Симон 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Альм Расмус 1 0
Занден Оливер 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 3 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Густафссон Самуэль 2 0
Рашид Джонатан 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Удденес Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
2
11%
4
19%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
3
16%
7
33%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
7
37%
5
24%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 9
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Забито

10
18
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
4
40%
4
22%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
4
22%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
4
40%
76-90

Забито

29
39
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 13
6 Не забивали 1
6
21%
8
21%
1-15
3
10%
2
5%
16-30
5
17%
6
15%
31-45
4
14%
10
26%
46-60
3
10%
4
10%
61-75
8
28%
9
23%
76-90

Пропущено

24
23
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 15
3
13%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
7
29%
29%
3
13%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
3
13%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0
Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Хеккен
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1
Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 16 9 3 4 31 - 13 30
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Мьельбю 16 7 5 4 17 - 14 26
7. Кальмар 16 7 3 6 18 - 14 24
8. Гётеборг 15 7 3 5 18 - 15 24
9. Сириус 16 6 3 7 18 - 24 21
10. Эльфсборг 16 5 6 5 30 - 23 21
11. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
12. Норрчёпинг 15 4 4 7 16 - 19 16
13. Вернаму 16 4 4 8 16 - 26 16
14. Дегерфорс 16 3 2 11 13 - 32 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 16 3 1 12 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 7 4 0 3 8 - 7 12
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 8 2 2 4 10 - 10 8
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
6. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
7. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
13. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 22'
      Юссеф Али уходит с поля. Удденес Оскар выходит вместо него
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Альм Расмус бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Еремеефф Александер бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Хаммар Юхан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
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