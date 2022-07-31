Стадион: Boraas Arena
0'
1:0
5' Гол в свои воротаХаммар Юхан
1:1
7' ГолЕремеефф Александер
2:1
8' ГолАльм Расмус
2:2
47' Гол в свои воротаВяйсянен Лео
2:3
50' ГолЕремеефф Александер
3:3
54' ГолГудьонсен Свейнн
60' Желтая карточкаEmmanuel Boateng2
3:4
83' ГолЕремеефф Александер
86' Желтая карточкаГудьонсен Свейнн
4:4
88' ГолОндрейка Якоб
90' Желтая карточкаРёмер Андре
90'+13
Ход матча
5'
1:0
7'
8'
2:1
47'
2:2
50'
54'
83'
86'
88'
4:4
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
23
Хульт
Никлас
21
Альм
Расмус
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 МаудуЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
14 Oscar Aga
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Эльфсборг
Хеккен
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед
34 матча
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.5%
52.9%
20.6%
9 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|6
|0.38
|Ольссон Симон
|4
|0.25
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0.25
|Ондрейка Якоб
|2
|0.13
|Занден Оливер
|2
|0.13
|Ларссон Йохан
|2
|0.13
|Фрик Пер
|2
|0.13
|Бернхардссон Александер
|2
|0.13
|Оккельс Йеппе
|1
|0.06
|Мауду
|1
|0.06
|Хенрикссон Густав
|1
|0.06
|Седерберг Ноа
|1
|0.06
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Michael Baidoo
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|18 (4)
|1.13
|Удденес Оскар
|4
|0.25
|Рюгор Миккель
|4
|0.25
|Ховланд Эвен
|3
|0.19
|Берггрен Густав
|2
|0.13
|Садик Ибраим
|2
|0.13
|Бенгтссон Лео
|1
|0.06
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.06
|Юссеф Али
|1
|0.06
|Тёрготт Блэйр
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|6
|0
|Emmanuel Boateng2
|5
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0
|Бернхардссон Александер
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Странд Симон
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|3
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
2
11%
4
19%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
3
16%
7
33%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
7
37%
5
24%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 9
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Забито
10
18
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
4
40%
4
22%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
4
22%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
4
40%
76-90
Забито
29
39
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 13
6 Не забивали 1
6
21%
8
21%
1-15
3
10%
2
5%
16-30
5
17%
6
15%
31-45
4
14%
10
26%
46-60
3
10%
4
10%
61-75
8
28%
9
23%
76-90
Пропущено
24
23
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 15
3
13%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
7
29%
29%
3
13%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
3
13%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0
Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Хеккен
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1
Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Хеккен
|16
|9
|5
|2
|37 - 25
|32
|3.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|4.
|Хаммарбю
|16
|9
|3
|4
|31 - 13
|30
|5.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|6.
|Мьельбю
|16
|7
|5
|4
|17 - 14
|26
|7.
|Кальмар
|16
|7
|3
|6
|18 - 14
|24
|8.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|9.
|Сириус
|16
|6
|3
|7
|18 - 24
|21
|10.
|Эльфсборг
|16
|5
|6
|5
|30 - 23
|21
|11.
|Варберг БоИС
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|12.
|Норрчёпинг
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|13.
|Вернаму
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|14.
|Дегерфорс
|16
|3
|2
|11
|13 - 32
|11
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|16.
|Сундсвалль
|16
|3
|1
|12
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|6.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Эльфсборг
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|8.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|15.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|8
|3
|3
|2
|15 - 16
|12
|3.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|4.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|6.
|Юргорден
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|7.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|8.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|9.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Кальмар
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вернаму
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|13.
|Эльфсборг
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|14.
|Дегерфорс
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
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