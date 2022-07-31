Ход матча
17'
1:0
30
Раск
Теодор
23
Dusan
Jajic
15
Эдлунд
Олле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
-
-
-
31 Max Larsson
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Вестерос
Эстер
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|9
|0.56
|Йоханссон Саймон
|3
|0.19
|Dusan Jajic
|2
|0.13
|Daniel Ask
|1
|0.06
|Гефверт Симон
|1
|0.06
|Max Larsson
|1
|0.06
|Проделль Виктор
|1
|0.06
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.06
|Троне Филип
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|5 (1)
|0.31
|Родич Владимир
|3
|0.19
|Вестермарк Йеспер
|3
|0.19
|Рочестер Соренсен Марк
|3 (1)
|0.19
|Косица Дзенис
|2
|0.13
|Павич Маттиас
|2
|0.13
|Магнуссон Исак
|2
|0.13
|Ahmed Bonnah
|2
|0.13
|Стенберг Джон
|2
|0.13
|Карлссон Монц
|1
|0.06
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Кусу Манассе
|0
|0
|Дротт Джонатан
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Ask
|2
|1
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Dusan Jajic
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|Ahmed Bonnah
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Павич Маттиас
|2
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Карлссон Монц
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Кусу Манассе
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Дротт Джонатан
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
4
40%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
40%
3
21%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
5
38%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
13%
2
17%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
40%
4
33%
76-90
Забито
18
26
12 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
5
28%
4
15%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
6
33%
6
23%
76-90
Пропущено
28
18
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
14%
0
0%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
5
18%
4
22%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
9
32%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3
Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0
Эстер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3
Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|2.
|Браге
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|3.
|Треллеборг
|16
|8
|4
|4
|27 - 23
|28
|4.
|Сковде АИК
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|16
|8
|2
|6
|33 - 25
|26
|6.
|Броммапойкарна
|16
|7
|5
|4
|36 - 26
|26
|7.
|Эстер
|0:1
|16
|7
|4
|5
|25 - 20
|25
|8.
|Утсиктенс
|0:1
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|9.
|Эребру
|16
|7
|2
|7
|18 - 20
|23
|10.
|Ландскруна
|16
|5
|6
|5
|22 - 26
|21
|11.
|Вестерос
|1:0
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|12.
|Норрбю
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|13.
|Далкурд
|16
|4
|3
|9
|13 - 25
|15
|14.
|Эргрюте
|1:0
|16
|2
|7
|7
|20 - 28
|13
|15.
|Йёнчёпинг
|16
|3
|4
|9
|22 - 31
|13
|16.
|Эстерсунд
|16
|1
|6
|9
|11 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|8
|6
|2
|0
|25 - 10
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|6
|1
|2
|21 - 11
|19
|3.
|Хальмстад
|8
|6
|0
|2
|17 - 7
|18
|4.
|Эребру
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|6.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|7.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|8.
|Вестерос
|1:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|9.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|11.
|Утсиктенс
|0:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|12.
|Эстер
|0:1
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|13.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Эргрюте
|1:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|3.
|Эстер
|0:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|4.
|Сковде АИК
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|0:1
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|7.
|Ландскруна
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|8.
|Вестерос
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Броммапойкарна
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|Норрбю
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|13.
|Далкурд
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|14.
|Эргрюте
|1:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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