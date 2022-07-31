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Швеция: Суперэттан

2022
Вестерос
2:2
Конец матча
Эстер
0'
1:0
17' Гол
Dusan Jajic
24' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
73' Желтая карточка
Павич Маттиас
80' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
82' Желтая карточка
Ahmed Bonnah
2:0
83' Пенальти
Рибейро Педро
2:1
88' Гол
Кусу Манассе
2:2
90' Гол
Адольфссон Маттис
90'+7
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
23
Dusan
Jajic
2
Herman
Magnusson
15
Эдлунд
Олле
27
David
Burubwa
9
Проделль
Виктор
12
Штулич
Виктор
2
Павич
Маттиас
21
Casper
Eklund
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
19
Бергмарк-Виберг
Адам
22
Кусу
Манассе
9
Рочестер
Соренсен
Марк
23
Родич
Владимир
10
Вестермарк
Йеспер
7
Косица
Дзенис
Вестерос
3-5-2
Эстер
4-4-2

История личных встреч

Вестерос
Эстер

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 9 0.56
Йоханссон Саймон 3 0.19
Dusan Jajic 2 0.13
Daniel Ask 1 0.06
Гефверт Симон 1 0.06
Max Larsson 1 0.06
Проделль Виктор 1 0.06
Рибейро Педро III 1 (1) 0.06
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.06
Троне Филип 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Раск Теодор 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 5 (1) 0.31
Родич Владимир 3 0.19
Вестермарк Йеспер 3 0.19
Рочестер Соренсен Марк 3 (1) 0.19
Косица Дзенис 2 0.13
Павич Маттиас 2 0.13
Магнуссон Исак 2 0.13
Ahmed Bonnah 2 0.13
Стенберг Джон 2 0.13
Карлссон Монц 1 0.06
Кусу Манассе 1 0.06
Адольфссон Маттис 1 0.06
Сильверхолт Оливер 0 0
Дротт Джонатан 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Раск Теодор 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Гефверт Симон 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Bonnah 4 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Сильверхолт Оливер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Хейкссон Алекс 3 0
Стенберг Джон 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Родич Владимир 2 0
Карлссон Монц 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Кусу Манассе 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Дротт Джонатан 1 0
Варманен Тату 1 0
Адольфссон Маттис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
4
33%
2
13%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
42%
5
31%
76-90

Пропущено

15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
5
33%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
33%
2
25%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
2
17%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
40%
4
33%
76-90

Забито

20
28
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
5
25%
4
14%
1-15
5
25%
4
14%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
7
35%
8
29%
76-90

Пропущено

30
20
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
13%
0
0%
1-15
1
3%
5
25%
16-30
5
17%
4
20%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
11
37%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3
Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0
Эстер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3
Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 16 11 2 3 34 - 16 35
2. Браге 16 8 5 3 30 - 16 29
3. Треллеборг 16 8 4 4 27 - 23 28
4. Сковде АИК 16 7 5 4 23 - 21 26
5. Эстер 16 7 5 4 27 - 21 26
6. Сирианска Эскильстуна 16 8 2 6 33 - 25 26
7. Броммапойкарна 16 7 5 4 36 - 26 26
8. Утсиктенс 16 7 3 6 26 - 22 24
9. Эребру 16 7 2 7 18 - 20 23
10. Ландскруна 16 5 6 5 22 - 26 21
11. Норрбю 16 5 3 8 16 - 24 18
12. Вестерос 16 4 6 6 22 - 28 18
13. Далкурд 16 4 3 9 13 - 25 15
14. Эргрюте 16 2 7 7 20 - 28 13
15. Йёнчёпинг 16 3 4 9 22 - 31 13
16. Эстерсунд 16 1 6 9 11 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 8 6 2 0 25 - 10 20
2. Сирианска Эскильстуна 9 6 1 2 21 - 11 19
3. Хальмстад 8 6 0 2 17 - 7 18
4. Эребру 9 5 1 3 12 - 11 16
5. Треллеборг 8 4 3 1 13 - 8 15
6. Браге 8 4 2 2 15 - 7 14
7. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Ландскруна 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Утсиктенс 8 3 3 2 13 - 10 12
10. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Эстер 7 3 1 3 12 - 12 10
12. Вестерос 8 2 4 2 13 - 14 10
13. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
14. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Эстер 9 4 4 1 15 - 9 16
3. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
4. Сковде АИК 8 4 2 2 14 - 13 14
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 8 4 0 4 13 - 12 12
7. Ландскруна 9 2 3 4 9 - 14 9
8. Вестерос 8 2 2 4 9 - 14 8
9. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Броммапойкарна 8 1 3 4 11 - 16 6
12. Норрбю 7 2 0 5 8 - 15 6
13. Далкурд 8 1 3 4 4 - 13 6
14. Эргрюте 8 1 3 4 10 - 16 6
15. Йёнчёпинг 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      24'
      Вестермарк Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Душан Яйич бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 2:2 Эстер онлайн

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