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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Стабек
1:0
Первый тайм: 24'
Скейд
0'
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Скейд
1.31
6.35
9.99
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
3
Несс Николай
4
Вангберг
Симен
2
Педерсен
Каспер
15
Оттесен
Стурла
19
Вернерссон
Виктор
10
Геэльмуйден
Херман
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
7
Аземи
Фитим
16
Gift
Orban
1
Lars
Kvarekvaal
4
Fredrik
Tobias
Berglie
5
Anders
Johansen
17
Hayder
Altai
6
Erik
Nordengen
39
Bendik
Rise
20
Ulrich
Ness
15
Morten
Renaa
Olsen
7
Мельхиор
Маркус
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
26
Emil
Tjoestheim
Стабек
3-5-2
Скейд
3-4-3

История личных встреч

Стабек
Скейд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
2:3
ТМК
2:4
ТМК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 6 0.35
Геэльмуйден Херман 6 (3) 0.35
Хансен Корнелиус 5 0.29
Эдвардсен Оливер 4 0.24
Крогстад Фредрик 3 0.18
Оттесен Стурла 2 0.12
Аземи Фитим 1 0.06
Вангберг Симен 1 0.06
Костадинов Калоян 0 0
Несс Николай 0 0
Педерсен Каспер 0 0
Ланге Тор 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Napoleon Romsaas 7 0.41
Будусон Джонни 5 (2) 0.29
Bendik Rise 1 0.06
Мельхиор Маркус 1 0.06
Erik Nordengen 1 0.06
Anders Johansen 1 0.06
Ulrich Ness 1 0.06
Gabriel Andersen 1 0.06
Fredrik Tobias Berglie 1 0.06
Боянг Сулайман 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 3 1
Вангберг Симен 2 0
Ланге Тор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Gift Orban 2 0
Несс Николай 1 0
Вернерссон Виктор 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bendik Rise 3 0
Боянг Сулайман 3 0
Anders Johansen 2 0
Stian Pettersen I 2 0
Gabriel Andersen 2 0
Мельхиор Маркус 2 0
Lars Kvarekvaal 1 0
Fredrik Tobias Berglie 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
24%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
1
17%
6
35%
76-90

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
10%
6
40%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
7
33%
2
13%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
1
13%
1
5%
1-15
3
38%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
5
25%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
1
13%
7
35%
76-90

Забито

29
19
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
7%
7
37%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
5
17%
3
16%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
7
24%
1
5%
61-75
8
28%
2
11%
76-90

Пропущено

14
37
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 16
2
14%
4
11%
1-15
3
21%
2
5%
16-30
2
14%
6
16%
31-45
3
21%
7
19%
46-60
2
14%
5
14%
61-75
2
14%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2
Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3
Скейд
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Скейд - Рёуфосс 2:2 Осане - Скейд 3:2 Скейд - Брюне 1:2 Ранхейм - Скейд 4:0
Скейд - Гроруд 3:2 Хьельсос - Скейд 3:3 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - Согндаль 2:3 Фригг - Скейд 0:1 КФУМ - Скейд 3:0 Скейд - Санднес 0:1 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оппсал - Скейд 0:4 Фредрикстад - Скейд 2:0 Скейд - Мьёндален 1:2 Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:1 17 14 3 0 49 - 10 45
2. Санднес 1:0 17 11 1 5 31 - 25 34
3. Ранхейм 0:0 17 9 5 3 32 - 24 32
4. Согндаль 0:0 17 8 5 4 32 - 26 29
5. Стабек 0:0 17 7 8 2 28 - 15 29
6. Мьёндален 0:0 17 8 4 5 20 - 22 28
7. Рёуфосс 0:1 17 7 5 5 24 - 26 26
8. КФУМ 0:0 17 7 5 5 28 - 26 26
9. Старт 0:0 17 6 6 5 26 - 17 24
10. Фредрикстад 0:0 17 5 7 5 22 - 22 22
11. Осане 0:0 17 4 6 7 20 - 36 18
12. Конгсвингер 0:0 17 4 6 7 20 - 22 18
13. Брюне 1:2 17 4 4 9 18 - 23 16
14. Скейд 0:0 17 2 2 13 20 - 36 8
15. Стйордалс Блинк 0:0 17 1 4 12 14 - 36 7
16. Гроруд 0:0 17 0 7 10 18 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 0:0 9 6 1 2 19 - 11 19
2. Бранн 2:1 8 5 3 0 21 - 4 18
3. Мьёндален 0:0 9 5 2 2 13 - 10 17
4. Ранхейм 0:0 9 4 3 2 18 - 14 15
5. Рёуфосс 0:1 9 4 2 3 8 - 13 14
6. Санднес 1:0 8 4 1 3 18 - 16 13
7. Конгсвингер 0:0 8 3 4 1 16 - 9 13
8. Фредрикстад 0:0 8 3 3 2 11 - 11 12
9. КФУМ 0:0 8 3 2 3 12 - 13 11
10. Стабек 0:0 8 2 5 1 8 - 6 11
11. Осане 0:0 9 3 2 4 11 - 20 11
12. Старт 0:0 9 2 4 3 12 - 11 10
13. Брюне 1:2 9 2 3 4 8 - 10 9
14. Скейд 0:0 9 2 1 6 16 - 19 7
15. Гроруд 0:0 8 0 3 5 6 - 15 3
16. Стйордалс Блинк 0:0 8 0 0 8 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:1 9 9 0 0 28 - 6 27
2. Санднес 1:0 9 7 0 2 13 - 9 21
3. Стабек 0:0 9 5 3 1 20 - 9 18
4. Ранхейм 0:0 8 5 2 1 14 - 10 17
5. КФУМ 0:0 9 4 3 2 16 - 13 15
6. Старт 0:0 8 4 2 2 14 - 6 14
7. Рёуфосс 0:1 8 3 3 2 16 - 13 12
8. Мьёндален 0:0 8 3 2 3 7 - 12 11
9. Фредрикстад 0:0 9 2 4 3 11 - 11 10
10. Согндаль 0:0 8 2 4 2 13 - 15 10
11. Брюне 1:2 8 2 1 5 10 - 13 7
12. Стйордалс Блинк 0:0 9 1 4 4 9 - 18 7
13. Осане 0:0 8 1 4 3 9 - 16 7
14. Конгсвингер 0:0 9 1 2 6 4 - 13 5
15. Гроруд 0:0 9 0 4 5 12 - 21 4
16. Скейд 0:0 8 0 1 7 4 - 17 1
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Скейд
1.31
6.35
9.99
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Где смотреть матч Стабек 1:0 Скейд онлайн

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