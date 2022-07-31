Стадион: Наддеруд
0'
16
Gift
Orban
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Gift OrbanНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
-
20 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Стабек
Скейд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|6
|0.35
|Геэльмуйден Херман
|6 (3)
|0.35
|Хансен Корнелиус
|5
|0.29
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.24
|Крогстад Фредрик
|3
|0.18
|Оттесен Стурла
|2
|0.12
|Аземи Фитим
|1
|0.06
|Вангберг Симен
|1
|0.06
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
|Педерсен Каспер
|0
|0
|Ланге Тор
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakob Napoleon Romsaas
|7
|0.41
|Будусон Джонни
|5 (2)
|0.29
|Bendik Rise
|1
|0.06
|Мельхиор Маркус
|1
|0.06
|Erik Nordengen
|1
|0.06
|Anders Johansen
|1
|0.06
|Ulrich Ness
|1
|0.06
|Gabriel Andersen
|1
|0.06
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.06
|Боянг Сулайман
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|1
|Оттесен Стурла
|3
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Ланге Тор
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Gift Orban
|2
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bendik Rise
|3
|0
|Боянг Сулайман
|3
|0
|Anders Johansen
|2
|0
|Stian Pettersen I
|2
|0
|Gabriel Andersen
|2
|0
|Мельхиор Маркус
|2
|0
|Lars Kvarekvaal
|1
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
24%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
1
17%
6
35%
76-90
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
10%
6
40%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
7
33%
2
13%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
1
13%
1
5%
1-15
3
38%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
5
25%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
1
13%
7
35%
76-90
Забито
29
19
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
7%
7
37%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
5
17%
3
16%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
7
24%
1
5%
61-75
8
28%
2
11%
76-90
Пропущено
14
37
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 16
2
14%
4
11%
1-15
3
21%
2
5%
16-30
2
14%
6
16%
31-45
3
21%
7
19%
46-60
2
14%
5
14%
61-75
2
14%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2
Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3
Скейд
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Скейд - Рёуфосс 2:2 Осане - Скейд 3:2 Скейд - Брюне 1:2 Ранхейм - Скейд 4:0
Скейд - Гроруд 3:2 Хьельсос - Скейд 3:3 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - Согндаль 2:3 Фригг - Скейд 0:1 КФУМ - Скейд 3:0 Скейд - Санднес 0:1 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оппсал - Скейд 0:4 Фредрикстад - Скейд 2:0 Скейд - Мьёндален 1:2 Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:1
|17
|14
|3
|0
|49 - 10
|45
|2.
|Санднес
|1:0
|17
|11
|1
|5
|31 - 25
|34
|3.
|Ранхейм
|0:0
|17
|9
|5
|3
|32 - 24
|32
|4.
|Согндаль
|0:0
|17
|8
|5
|4
|32 - 26
|29
|5.
|Стабек
|0:0
|17
|7
|8
|2
|28 - 15
|29
|6.
|Мьёндален
|0:0
|17
|8
|4
|5
|20 - 22
|28
|7.
|Рёуфосс
|0:1
|17
|7
|5
|5
|24 - 26
|26
|8.
|КФУМ
|0:0
|17
|7
|5
|5
|28 - 26
|26
|9.
|Старт
|0:0
|17
|6
|6
|5
|26 - 17
|24
|10.
|Фредрикстад
|0:0
|17
|5
|7
|5
|22 - 22
|22
|11.
|Осане
|0:0
|17
|4
|6
|7
|20 - 36
|18
|12.
|Конгсвингер
|0:0
|17
|4
|6
|7
|20 - 22
|18
|13.
|Брюне
|1:2
|17
|4
|4
|9
|18 - 23
|16
|14.
|Скейд
|0:0
|17
|2
|2
|13
|20 - 36
|8
|15.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|17
|1
|4
|12
|14 - 36
|7
|16.
|Гроруд
|0:0
|17
|0
|7
|10
|18 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|0:0
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|2.
|Бранн
|2:1
|8
|5
|3
|0
|21 - 4
|18
|3.
|Мьёндален
|0:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|4.
|Ранхейм
|0:0
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|5.
|Рёуфосс
|0:1
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|6.
|Санднес
|1:0
|8
|4
|1
|3
|18 - 16
|13
|7.
|Конгсвингер
|0:0
|8
|3
|4
|1
|16 - 9
|13
|8.
|Фредрикстад
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|КФУМ
|0:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|10.
|Стабек
|0:0
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|11.
|Осане
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 20
|11
|12.
|Старт
|0:0
|9
|2
|4
|3
|12 - 11
|10
|13.
|Брюне
|1:2
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|14.
|Скейд
|0:0
|9
|2
|1
|6
|16 - 19
|7
|15.
|Гроруд
|0:0
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|16.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|8
|0
|0
|8
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:1
|9
|9
|0
|0
|28 - 6
|27
|2.
|Санднес
|1:0
|9
|7
|0
|2
|13 - 9
|21
|3.
|Стабек
|0:0
|9
|5
|3
|1
|20 - 9
|18
|4.
|Ранхейм
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|КФУМ
|0:0
|9
|4
|3
|2
|16 - 13
|15
|6.
|Старт
|0:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|7.
|Рёуфосс
|0:1
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|8.
|Мьёндален
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|9.
|Фредрикстад
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Согндаль
|0:0
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|11.
|Брюне
|1:2
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|12.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|13.
|Осане
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|14.
|Конгсвингер
|0:0
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|15.
|Гроруд
|0:0
|9
|0
|4
|5
|12 - 21
|4
|16.
|Скейд
|0:0
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
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