Стадион: Акер
1:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
-
24 Johan Bakke
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
-
84 Энерсен ОлеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
История личных встреч
Мольде
Стрёмсгодсет
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед
30 матчей
60%
20%
20%
18 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|6
|0.35
|Грёдем Магнус
|5 (1)
|0.29
|Коса Маркус Андреас
|4
|0.24
|Эйкрем Магнус
|3
|0.18
|Линнес Мартин
|3
|0.18
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.18
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.12
|Зехнини Рафик
|1
|0.06
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.06
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.06
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.06
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|6
|0.38
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.31
|Ипалибо Джек
|3
|0.19
|Фрайдей Фред
|2
|0.13
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.06
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.06
|Энерсен Оле
|1
|0.06
|Токстад Кристоффер
|1
|0.06
|Валсвик Густав
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sivert Heggheim Mannsverk
|6
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хансен Беньямин
|1
|1
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
7
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
4
21%
0
0%
1-15
5
26%
1
14%
16-30
2
11%
3
43%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
1
5%
2
29%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
5
38%
31-45
4
36%
4
31%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
6
43%
61-75
1
17%
2
14%
76-90
Забито
30
20
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
17%
0
0%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
4
13%
8
40%
31-45
8
27%
4
20%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
3
10%
4
20%
76-90
Пропущено
17
23
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
12%
4
17%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
6
35%
7
30%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0
Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0
Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|17
|12
|3
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|16
|10
|4
|2
|29 - 14
|34
|3.
|Будё-Глимт
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Русенборг
|16
|7
|7
|2
|29 - 19
|28
|5.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|6.
|Волеренга
|16
|7
|2
|7
|25 - 26
|23
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|16
|6
|4
|6
|21 - 23
|22
|8.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|16
|6
|2
|8
|30 - 26
|20
|10.
|Саннефьёрд
|16
|6
|2
|8
|27 - 32
|20
|11.
|Одд
|17
|6
|2
|9
|19 - 26
|20
|12.
|Хам-Кам
|16
|3
|9
|4
|19 - 19
|18
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|14
|3
|7
|4
|19 - 26
|16
|15.
|Дьерв
|16
|3
|2
|11
|12 - 35
|11
|16.
|Кристиансунд
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|10
|7
|1
|2
|21 - 10
|22
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|9.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 11
|11
|11.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|12.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Дьерв
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|7.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
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