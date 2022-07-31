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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Мольде
1:0
Первый тайм: 25'
Стрёмсгодсет
0'
1:0
10' Гол
Грёдем Магнус

Ход матча

10'
Грёдем Магнус
(Брейвик Эмиль)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Стрёмсгодсет
7.20
5.75
7.40
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
31
Mathias
Fjoertoft
Loevik
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
22
Грёдем
Магнус
9
Фофана
Датро
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
10
Стенгель
Херман
7
Стеневик
Халлдор
11
Токстад
Кристоффер
17
Гулликсен
Тобиас
Мольде
3-5-2
Стрёмсгодсет
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Стрёмсгодсет

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

30 матчей

60%
20%
20%
18 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:3
К
3:0
Т
6:0
Т
3:0
Т
2:1
Т
0:4
Т
4:0
Т
0:4
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
4:2
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
2:2
Т
5:2
Т
1:2
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:3
Т
3:2
Т
2:1
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 6 0.35
Грёдем Магнус 5 (1) 0.29
Коса Маркус Андреас 4 0.24
Эйкрем Магнус 3 0.18
Линнес Мартин 3 0.18
Хёуген Кристоффер 3 0.18
Брюнхильдсен Ола 2 0.12
Зехнини Рафик 1 0.06
Кнутсон Эрлинг 1 0.06
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.06
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.06
Брейвик Эмиль 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 6 0.38
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.31
Ипалибо Джек 3 0.19
Фрайдей Фред 2 0.13
Стенгель Херман 1 (1) 0.06
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.06
Энерсен Оле 1 0.06
Токстад Кристоффер 1 0.06
Валсвик Густав 0 0
Стеневик Халлдор 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Кнутсон Эрлинг 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хансен Беньямин 1 1
Эйкрем Магнус 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Грогард Томас 2 0
Красники Крешник 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
4
21%
0
0%
1-15
5
26%
1
14%
16-30
2
11%
3
43%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
1
5%
2
29%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
4
36%
1
11%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
5
38%
31-45
4
36%
4
31%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
6
43%
61-75
1
17%
2
14%
76-90

Забито

30
20
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
17%
0
0%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
4
13%
8
40%
31-45
8
27%
4
20%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
3
10%
4
20%
76-90

Пропущено

17
23
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
12%
4
17%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
6
35%
7
30%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0
Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0
Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 17 12 3 2 33 - 15 39
2. Лиллестрём 0:0 16 10 4 2 29 - 14 34
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Русенборг 16 7 7 2 29 - 19 28
5. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
6. Волеренга 16 7 2 7 25 - 26 23
7. Стрёмсгодсет 0:1 16 6 4 6 21 - 23 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Сарпсборг-08 0:0 16 6 2 8 30 - 26 20
10. Саннефьёрд 16 6 2 8 27 - 32 20
11. Одд 17 6 2 9 19 - 26 20
12. Хам-Кам 16 3 9 4 19 - 19 18
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 14 3 7 4 19 - 26 16
15. Дьерв 16 3 2 11 12 - 35 11
16. Кристиансунд 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 10 7 1 2 21 - 10 22
2. Лиллестрём 0:0 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 0:1 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
9. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Сарпсборг-08 0:0 9 3 2 4 13 - 11 11
11. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
12. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 0:0 9 4 4 1 16 - 12 16
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
8. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
9. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Сарпсборг-08 0:0 7 3 0 4 17 - 15 9
11. Хам-Кам 7 1 5 1 9 - 9 8
12. Стрёмсгодсет 0:1 8 2 2 4 7 - 10 8
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Грёдем Магнус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Стрёмсгодсет
7.20
5.75
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мольде 1:0 Стрёмсгодсет онлайн

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