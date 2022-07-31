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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Мольде
3:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
10' Гол
Грёдем Магнус
28' Желтая карточка
Хансен Беньямин
2:0
73' Гол
Брюнхильдсен Ола
3:0
90' Гол
Зехнини Рафик
90' Желтая карточка
Зехнини Рафик
90'+3

Ход матча

10'
Грёдем Магнус
(Брейвик Эмиль)
1:0
28'
Хансен Беньямин
 
56'
Кнутсон Эрлинг
Линнес Мартин
 
56'
Брюнхильдсен Ола
Брейвик Эмиль
 
61'
 
Фрайдей Фред
Токстад Кристоффер
70'
 
Энерсен Оле
Ипалибо Джек
71'
Хуссейн Эцаз
Грёдем Магнус
 
72'
Болли Матис
Mathias Fjoertoft Loevik
 
73'
Брюнхильдсен Ола
(Кнутсон Эрлинг)
2:0
84'
 
Боаэн Эрнест
Гулликсен Тобиас
84'
Зехнини Рафик
Фофана Датро
 
90'
Зехнини Рафик
(Хуссейн Эцаз)
3:0
90'
Зехнини Рафик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 12 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 6
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
31
Mathias
Fjoertoft
Loevik
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
22
Грёдем
Магнус
9
Фофана
Датро
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
10
Стенгель
Херман
7
Стеневик
Халлдор
11
Токстад
Кристоффер
17
Гулликсен
Тобиас
Мольде
3-5-2
Стрёмсгодсет
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Стрёмсгодсет

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

30 матчей

60%
20%
20%
18 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:3
К
3:0
Т
6:0
Т
3:0
Т
2:1
Т
0:4
Т
4:0
Т
0:4
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
4:2
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
2:2
Т
5:2
Т
1:2
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:3
Т
3:2
Т
2:1
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 6 0.35
Грёдем Магнус 6 (1) 0.35
Коса Маркус Андреас 4 0.24
Эйкрем Магнус 3 0.18
Линнес Мартин 3 0.18
Хёуген Кристоффер 3 0.18
Брюнхильдсен Ола 3 0.18
Зехнини Рафик 2 0.12
Кнутсон Эрлинг 1 0.06
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.06
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.06
Брейвик Эмиль 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 6 0.38
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.31
Ипалибо Джек 3 0.19
Фрайдей Фред 2 0.13
Стенгель Херман 1 (1) 0.06
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.06
Энерсен Оле 1 0.06
Токстад Кристоффер 1 0.06
Валсвик Густав 0 0
Стеневик Халлдор 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Хансен Беньямин 2 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Грогард Томас 2 0
Красники Крешник 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
7
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
7 Не забивали 12
5
23%
0
0%
1-15
5
23%
1
14%
16-30
2
9%
3
43%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
1
14%
61-75
2
9%
2
29%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
3
25%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
5
38%
31-45
4
36%
4
31%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
6
43%
61-75
1
17%
2
14%
76-90

Забито

33
20
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
6
18%
0
0%
1-15
5
15%
3
15%
16-30
4
12%
8
40%
31-45
8
24%
4
20%
46-60
6
18%
1
5%
61-75
4
12%
4
20%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
12%
5
19%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
35%
8
31%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0
Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0
Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 17 12 3 2 35 - 15 39
2. Лиллестрём 16 11 3 2 31 - 14 36
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Русенборг 16 7 7 2 29 - 19 28
5. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
6. Волеренга 16 7 2 7 25 - 26 23
7. Стрёмсгодсет 16 6 4 6 21 - 25 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Саннефьёрд 16 6 2 8 27 - 32 20
10. Одд 17 6 2 9 19 - 26 20
11. Сарпсборг-08 16 6 1 9 30 - 28 19
12. Хам-Кам 16 3 9 4 19 - 19 18
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 14 3 7 4 19 - 26 16
15. Дьерв 16 3 2 11 12 - 35 11
16. Кристиансунд 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
9. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
2. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
8. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
9. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
11. Хам-Кам 7 1 5 1 9 - 9 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Хансен Беньямин получил желтую карточку от судьи
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