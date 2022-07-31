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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Брюне
1:2
Первый тайм: 25'
Бранн
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Frederik Boersting
1:1
13' Гол
Расмуссен Матиас
1:2
16' Гол
Сконес Каспер

Ход матча

6'
Frederik Boersting
1:0
13'
1:1
Расмуссен Матиас
(Кастро Никлас)
16'
1:2
Сконес Каспер
Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Бранн
9.60
6.50
5.90
Все Коэффициенты
99
Igor
Spiridonov
45
Christian
Roeer
20
Sondre
Norheim
I
5
Балдвинссон
Рогви
17
Sigurd
Groenli
14
Daniel
Hermansson
2
Ротихеуг
Оливер
11
Bjarte
Langeland
16
Andreas
Dybevik
18
Joergen
Voilaas
10
Robert
Undheim
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
15
Сконес
Каспер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Брюне
3-2-3-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Брюне
Бранн

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
К
1:4
ПД
0:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Arne Gunnes 5 0.29
Robert Undheim 2 0.12
Sondre Norheim I 2 0.12
Балдвинссон Рогви 1 0.06
Daniel Hermansson 1 0.06
Andreas Dybevik 1 (1) 0.06
Bjarte Langeland 1 0.06
Ротихеуг Оливер 1 0.06
Sigurd Groenli 1 0.06
Henning Romslo 0 0
Christian Roeer 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 10 0.59
Финне Бор 9 0.53
Кастро Никлас 5 0.29
Селанн-Хеггебе Эуне 5 (1) 0.29
Сконес Каспер 4 0.24
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.18
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.18
Frederik Boersting 2 0.12
Моберг Вегар 2 0.12
Кроне Свенн 1 0.06
Хорн Майер 1 0.06
Сковгор Андреас 1 0.06
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.06
Кнудсен Фредрик 1 0.06
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjarte Langeland 4 0
Sigurd Groenli 4 0
Christian Roeer 3 0
Paal Aamodt 1 1
Andreas Dybevik 2 0
Sondre Norheim I 2 0
Daniel Hermansson 2 0
Henning Romslo 1 0
Robert Undheim 1 0
Vegard Aasen 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Paul Ullenes 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 2 1
Нильсен Сиверт 3 0
Frederik Boersting 2 0
Кристиансен Рубен 1 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
25
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
13%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
38%
3
12%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
25%
1
4%
61-75
2
25%
10
40%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
25%
4
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
10
45%
76-90

Пропущено

15
3
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
6
40%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
33%
76-90

Забито

16
47
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 0
3
19%
6
13%
1-15
1
6%
4
9%
16-30
4
25%
6
13%
31-45
1
6%
8
17%
46-60
3
19%
3
6%
61-75
4
25%
20
43%
76-90

Пропущено

22
9
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
8
36%
0
0%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
1
5%
4
44%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стйордалс Блинк - Брюне 0:2 Брюне - Фредрикстад 0:2 Скейд - Брюне 1:2 Брюне - Конгсвингер 1:1
Бранн - Брюне 2:1 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Видар - Брюне 1:3 Брюне - Старт 2:0 Брюне - Стабек 0:0 Гроруд - Брюне 2:2 Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2
Бранн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2
Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:1 17 14 3 0 49 - 10 45
2. Санднес 1:0 17 11 1 5 31 - 25 34
3. Ранхейм 0:0 17 9 5 3 32 - 24 32
4. Стабек 1:0 17 8 7 2 29 - 15 31
5. Согндаль 0:0 17 8 5 4 32 - 26 29
6. Мьёндален 0:0 17 8 4 5 20 - 22 28
7. Рёуфосс 0:1 17 7 5 5 24 - 26 26
8. КФУМ 0:0 17 7 5 5 28 - 26 26
9. Старт 0:0 17 6 6 5 26 - 17 24
10. Фредрикстад 0:0 17 5 7 5 22 - 22 22
11. Осане 0:0 17 4 6 7 20 - 36 18
12. Конгсвингер 0:0 17 4 6 7 20 - 22 18
13. Брюне 1:2 17 4 4 9 18 - 23 16
14. Скейд 0:1 17 2 1 14 20 - 37 7
15. Стйордалс Блинк 0:0 17 1 4 12 14 - 36 7
16. Гроруд 0:0 17 0 7 10 18 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 0:0 9 6 1 2 19 - 11 19
2. Бранн 2:1 8 5 3 0 21 - 4 18
3. Мьёндален 0:0 9 5 2 2 13 - 10 17
4. Ранхейм 0:0 9 4 3 2 18 - 14 15
5. Рёуфосс 0:1 9 4 2 3 8 - 13 14
6. Санднес 1:0 8 4 1 3 18 - 16 13
7. Стабек 1:0 8 3 4 1 9 - 6 13
8. Конгсвингер 0:0 8 3 4 1 16 - 9 13
9. Фредрикстад 0:0 8 3 3 2 11 - 11 12
10. КФУМ 0:0 8 3 2 3 12 - 13 11
11. Осане 0:0 9 3 2 4 11 - 20 11
12. Старт 0:0 9 2 4 3 12 - 11 10
13. Брюне 1:2 9 2 3 4 8 - 10 9
14. Скейд 0:1 9 2 1 6 16 - 19 7
15. Гроруд 0:0 8 0 3 5 6 - 15 3
16. Стйордалс Блинк 0:0 8 0 0 8 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 2:1 9 9 0 0 28 - 6 27
2. Санднес 1:0 9 7 0 2 13 - 9 21
3. Стабек 1:0 9 5 3 1 20 - 9 18
4. Ранхейм 0:0 8 5 2 1 14 - 10 17
5. КФУМ 0:0 9 4 3 2 16 - 13 15
6. Старт 0:0 8 4 2 2 14 - 6 14
7. Рёуфосс 0:1 8 3 3 2 16 - 13 12
8. Мьёндален 0:0 8 3 2 3 7 - 12 11
9. Фредрикстад 0:0 9 2 4 3 11 - 11 10
10. Согндаль 0:0 8 2 4 2 13 - 15 10
11. Брюне 1:2 8 2 1 5 10 - 13 7
12. Стйордалс Блинк 0:0 9 1 4 4 9 - 18 7
13. Осане 0:0 8 1 4 3 9 - 16 7
14. Конгсвингер 0:0 9 1 2 6 4 - 13 5
15. Гроруд 0:0 9 0 4 5 12 - 21 4
16. Скейд 0:1 8 0 0 8 4 - 18 0
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Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Бранн
9.60
6.50
5.90
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