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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Брюне
1:5
Конец матча
Бранн
0'
1:0
6' Гол
Sigurd Groenli
1:1
13' Гол
Расмуссен Матиас
1:2
16' Гол
Сконес Каспер
1:3
31' Гол
Финне Бор
1:4
65' Гол
Сконес Каспер
1:5
75' Гол
Бломберг Оле-Дидрик
79' Желтая карточка
Ротихеуг Оливер
90' Желтая карточка
Кристиансен Рубен
90'+6
99
Igor
Spiridonov
45
Christian
Roeer
20
Sondre
Norheim
I
5
Балдвинссон
Рогви
2
Ротихеуг
Оливер
14
Daniel
Hermansson
17
Sigurd
Groenli
16
Andreas
Dybevik
11
Bjarte
Langeland
18
Joergen
Voilaas
10
Robert
Undheim
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
15
Сконес
Каспер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Брюне
3-2-3-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Брюне
Бранн

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
К
1:4
ПД
0:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Arne Gunnes 5 0.29
Robert Undheim 2 0.12
Sondre Norheim I 2 0.12
Sigurd Groenli 2 0.12
Балдвинссон Рогви 1 0.06
Daniel Hermansson 1 0.06
Andreas Dybevik 1 (1) 0.06
Bjarte Langeland 1 0.06
Ротихеуг Оливер 1 0.06
Henning Romslo 0 0
Christian Roeer 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 10 0.59
Финне Бор 10 0.59
Кастро Никлас 5 0.29
Сконес Каспер 5 0.29
Селанн-Хеггебе Эуне 5 (1) 0.29
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.18
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.18
Frederik Boersting 2 0.12
Бломберг Оле-Дидрик 2 0.12
Моберг Вегар 2 0.12
Кроне Свенн 1 0.06
Хорн Майер 1 0.06
Сковгор Андреас 1 0.06
Кнудсен Фредрик 1 0.06
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjarte Langeland 4 0
Sigurd Groenli 4 0
Christian Roeer 3 0
Paal Aamodt 1 1
Andreas Dybevik 2 0
Sondre Norheim I 2 0
Ротихеуг Оливер 2 0
Daniel Hermansson 2 0
Henning Romslo 1 0
Robert Undheim 1 0
Vegard Aasen 1 0
Paul Ullenes 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 2 1
Нильсен Сиверт 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Frederik Boersting 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
30
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
22%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
33%
4
13%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
2
22%
3
10%
61-75
2
22%
10
33%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
25%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
25%
4
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
10
45%
76-90

Пропущено

15
3
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
6
40%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
33%
76-90

Забито

17
52
9 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 0
4
24%
7
13%
1-15
1
6%
5
10%
16-30
4
24%
7
13%
31-45
1
6%
8
15%
46-60
3
18%
5
10%
61-75
4
24%
20
38%
76-90

Пропущено

27
10
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
9
33%
1
10%
1-15
3
11%
1
10%
16-30
2
7%
4
40%
31-45
3
11%
3
30%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
22%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стйордалс Блинк - Брюне 0:2 Брюне - Фредрикстад 0:2 Скейд - Брюне 1:2 Брюне - Конгсвингер 1:1
Бранн - Брюне 2:1 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Видар - Брюне 1:3 Брюне - Старт 2:0 Брюне - Стабек 0:0 Гроруд - Брюне 2:2 Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2
Бранн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2
Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 17 14 3 0 52 - 10 45
2. Ранхейм 17 10 4 3 34 - 25 34
3. Санднес 17 10 2 5 31 - 26 32
4. Стабек 17 8 7 2 30 - 15 31
5. Согндаль 17 8 5 4 33 - 27 29
6. КФУМ 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Рёуфосс 17 7 6 4 25 - 26 27
8. Мьёндален 17 8 3 6 21 - 24 27
9. Старт 17 7 5 5 27 - 17 26
10. Фредрикстад 17 5 6 6 22 - 23 21
11. Конгсвингер 17 5 5 7 22 - 23 20
12. Осане 17 4 6 7 21 - 37 18
13. Брюне 17 4 4 9 18 - 26 16
14. Скейд 17 2 1 14 20 - 38 7
15. Стйордалс Блинк 17 1 3 13 15 - 38 6
16. Гроруд 17 0 6 11 19 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 9 6 1 2 19 - 11 19
2. Бранн 8 5 3 0 21 - 4 18
3. Ранхейм 9 5 2 2 20 - 15 17
4. Мьёндален 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Конгсвингер 8 4 3 1 18 - 10 15
6. Рёуфосс 9 4 3 2 9 - 13 15
7. Санднес 8 4 1 3 18 - 16 13
8. Стабек 8 3 4 1 10 - 6 13
9. Фредрикстад 8 3 3 2 11 - 11 12
10. Старт 9 3 3 3 13 - 11 12
11. КФУМ 8 3 2 3 12 - 13 11
12. Осане 9 3 2 4 12 - 21 11
13. Брюне 9 2 3 4 8 - 13 9
14. Скейд 9 2 1 6 16 - 19 7
15. Гроруд 8 0 2 6 7 - 18 2
16. Стйордалс Блинк 8 0 0 8 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 9 9 0 0 31 - 6 27
2. Санднес 9 6 1 2 13 - 10 19
3. Стабек 9 5 3 1 20 - 9 18
4. Ранхейм 8 5 2 1 14 - 10 17
5. КФУМ 9 5 2 2 19 - 14 17
6. Старт 8 4 2 2 14 - 6 14
7. Рёуфосс 8 3 3 2 16 - 13 12
8. Согндаль 8 2 4 2 14 - 16 10
9. Мьёндален 8 3 1 4 8 - 14 10
10. Фредрикстад 9 2 3 4 11 - 12 9
11. Брюне 8 2 1 5 10 - 13 7
12. Осане 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Стйордалс Блинк 9 1 3 5 10 - 20 6
14. Конгсвингер 9 1 2 6 4 - 13 5
15. Гроруд 9 0 4 5 12 - 21 4
16. Скейд 8 0 0 8 4 - 19 0
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