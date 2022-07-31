Стадион: Брине
0'
1:0
6' ГолSigurd Groenli
1:1
13' ГолРасмуссен Матиас
1:2
16' ГолСконес Каспер
1:3
31' ГолФинне Бор
1:4
65' ГолСконес Каспер
1:5
75' ГолБломберг Оле-Дидрик
79' Желтая карточкаРотихеуг Оливер
90' Желтая карточкаКристиансен Рубен
90'+6
Ход матча
6'
1:0
13'
16'
1:2
31'
1:3
65'
1:4
75'
79'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Брюне
Бранн
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Arne Gunnes
|5
|0.29
|Robert Undheim
|2
|0.12
|Sondre Norheim I
|2
|0.12
|Sigurd Groenli
|2
|0.12
|Балдвинссон Рогви
|1
|0.06
|Daniel Hermansson
|1
|0.06
|Andreas Dybevik
|1 (1)
|0.06
|Bjarte Langeland
|1
|0.06
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.06
|Henning Romslo
|0
|0
|Christian Roeer
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|10
|0.59
|Финне Бор
|10
|0.59
|Кастро Никлас
|5
|0.29
|Сконес Каспер
|5
|0.29
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5 (1)
|0.29
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.18
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.18
|Frederik Boersting
|2
|0.12
|Бломберг Оле-Дидрик
|2
|0.12
|Моберг Вегар
|2
|0.12
|Кроне Свенн
|1
|0.06
|Хорн Майер
|1
|0.06
|Сковгор Андреас
|1
|0.06
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.06
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bjarte Langeland
|4
|0
|Sigurd Groenli
|4
|0
|Christian Roeer
|3
|0
|Paal Aamodt
|1
|1
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Sondre Norheim I
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|2
|0
|Daniel Hermansson
|2
|0
|Henning Romslo
|1
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Vegard Aasen
|1
|0
|Paul Ullenes
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|2
|1
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
30
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
22%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
33%
4
13%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
2
22%
3
10%
61-75
2
22%
10
33%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
25%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
25%
4
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
10
45%
76-90
Пропущено
15
3
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
6
40%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
33%
76-90
Забито
17
52
9 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 0
4
24%
7
13%
1-15
1
6%
5
10%
16-30
4
24%
7
13%
31-45
1
6%
8
15%
46-60
3
18%
5
10%
61-75
4
24%
20
38%
76-90
Пропущено
27
10
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
9
33%
1
10%
1-15
3
11%
1
10%
16-30
2
7%
4
40%
31-45
3
11%
3
30%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
22%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стйордалс Блинк - Брюне 0:2 Брюне - Фредрикстад 0:2 Скейд - Брюне 1:2 Брюне - Конгсвингер 1:1
Бранн - Брюне 2:1 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Видар - Брюне 1:3 Брюне - Старт 2:0 Брюне - Стабек 0:0 Гроруд - Брюне 2:2 Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2
Бранн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2
Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|17
|14
|3
|0
|52 - 10
|45
|2.
|Ранхейм
|17
|10
|4
|3
|34 - 25
|34
|3.
|Санднес
|17
|10
|2
|5
|31 - 26
|32
|4.
|Стабек
|17
|8
|7
|2
|30 - 15
|31
|5.
|Согндаль
|17
|8
|5
|4
|33 - 27
|29
|6.
|КФУМ
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Рёуфосс
|17
|7
|6
|4
|25 - 26
|27
|8.
|Мьёндален
|17
|8
|3
|6
|21 - 24
|27
|9.
|Старт
|17
|7
|5
|5
|27 - 17
|26
|10.
|Фредрикстад
|17
|5
|6
|6
|22 - 23
|21
|11.
|Конгсвингер
|17
|5
|5
|7
|22 - 23
|20
|12.
|Осане
|17
|4
|6
|7
|21 - 37
|18
|13.
|Брюне
|17
|4
|4
|9
|18 - 26
|16
|14.
|Скейд
|17
|2
|1
|14
|20 - 38
|7
|15.
|Стйордалс Блинк
|17
|1
|3
|13
|15 - 38
|6
|16.
|Гроруд
|17
|0
|6
|11
|19 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|2.
|Бранн
|8
|5
|3
|0
|21 - 4
|18
|3.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|20 - 15
|17
|4.
|Мьёндален
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Конгсвингер
|8
|4
|3
|1
|18 - 10
|15
|6.
|Рёуфосс
|9
|4
|3
|2
|9 - 13
|15
|7.
|Санднес
|8
|4
|1
|3
|18 - 16
|13
|8.
|Стабек
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|9.
|Фредрикстад
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Старт
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|11.
|КФУМ
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|12.
|Осане
|9
|3
|2
|4
|12 - 21
|11
|13.
|Брюне
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|Скейд
|9
|2
|1
|6
|16 - 19
|7
|15.
|Гроруд
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|8
|0
|0
|8
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|9
|0
|0
|31 - 6
|27
|2.
|Санднес
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|3.
|Стабек
|9
|5
|3
|1
|20 - 9
|18
|4.
|Ранхейм
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|КФУМ
|9
|5
|2
|2
|19 - 14
|17
|6.
|Старт
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|7.
|Рёуфосс
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|8.
|Согндаль
|8
|2
|4
|2
|14 - 16
|10
|9.
|Мьёндален
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|10.
|Фредрикстад
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|11.
|Брюне
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|12.
|Осане
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|13.
|Стйордалс Блинк
|9
|1
|3
|5
|10 - 20
|6
|14.
|Конгсвингер
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|15.
|Гроруд
|9
|0
|4
|5
|12 - 21
|4
|16.
|Скейд
|8
|0
|0
|8
|4 - 19
|0
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