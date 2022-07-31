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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 25'
Лиллестрём
0'
18' Желтая карточка
Линнсет Йонатан

Ход матча

18'
Линнсет Йонатан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Лиллестрём
2.68
3.60
2.93
Все Коэффициенты
1
Видтун-Нильсен
Симен
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
3
Хорн
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
15
Сколевик
Стеффен
11
Линнсет
Йонатан
41
Хейнтс
Тобиас
8
Молинс
Гильермо
12
Кристиансен
Мадс
24
Петтерссон
Том
30
Огбу
Иго
4
Гарнас
Эспен
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
14
Кнудсен
Магнус
9
Адамс
Акор
20
Ибрахимай
Илльдрен
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Лиллестрём

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

25 матчей

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Т
1:0
ТМК
2:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
2:2
ТМК
0:3
К
3:2
Т
3:3
Т
1:2
ТМК
4:0
Т
3:0
Т
4:0
ТМК
2:0
Т
3:1
Т
1:3
ТМС
1:3
ТМК
1:3
Т
3:2
КН
0:2
Т
0:0
Т
0:1
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 6 0.38
Молинс Гильермо 5 0.31
Хейнтс Тобиас 5 0.31
Салетрос Антон 4 (3) 0.25
Солтведт Йоахим 3 0.19
Линнсет Йонатан 2 0.13
Эдегор Магнар 1 0.06
Упсет Кристиан 1 0.06
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.06
Сколевик Стеффен 1 0.06
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.38
Ибрахимай Илльдрен 3 0.19
Петтерссон Том 3 0.19
Огбу Иго 3 0.19
Фридьонссон Хольмберт 3 0.19
Драгснес Ветле 2 0.13
Кнудсен Магнус 2 0.13
Мэтью Ифиний 2 0.13
Хелланн Поль-Андре 1 0.06
Гарнас Эспен 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Осен Йермунд 0 0
Кайринен Каан 0 0
Рослер Колин 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 1
Хорн Йорген 3 0
Хальворсен Уле Йорген 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Майгор Миккел 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Салетрос Антон 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Акор 3 0
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Огбу Иго 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Эд Эскил 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
23%
5
36%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
19%
2
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
19%
5
36%
76-90

Пропущено

16
1
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
100%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

29
28
18 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
6
21%
2
7%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
7
24%
6
21%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
3
10%
8
29%
61-75
4
14%
9
32%
76-90

Пропущено

27
15
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
1
4%
3
20%
1-15
5
19%
4
27%
16-30
7
26%
1
7%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
7
26%
1
7%
61-75
5
19%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3
Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Лиллестрём
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 17 12 3 2 33 - 15 39
2. Лиллестрём 0:0 16 10 4 2 29 - 14 34
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Русенборг 16 7 7 2 29 - 19 28
5. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
6. Волеренга 16 7 2 7 25 - 26 23
7. Стрёмсгодсет 0:1 16 6 4 6 21 - 23 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Сарпсборг-08 0:0 16 6 2 8 30 - 26 20
10. Саннефьёрд 16 6 2 8 27 - 32 20
11. Одд 17 6 2 9 19 - 26 20
12. Хам-Кам 16 3 9 4 19 - 19 18
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 14 3 7 4 19 - 26 16
15. Дьерв 16 3 2 11 12 - 35 11
16. Кристиансунд 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 10 7 1 2 21 - 10 22
2. Лиллестрём 0:0 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 0:1 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
9. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Сарпсборг-08 0:0 9 3 2 4 13 - 11 11
11. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
12. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 0:0 9 4 4 1 16 - 12 16
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
8. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
9. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Сарпсборг-08 0:0 7 3 0 4 17 - 15 9
11. Хам-Кам 7 1 5 1 9 - 9 8
12. Стрёмсгодсет 0:1 8 2 2 4 7 - 10 8
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Линнсет Йонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Лиллестрём
2.68
3.60
2.93
Все Коэффициенты
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