Стадион: Сарпсборг
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
18'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
32
Вишне
Эйрик
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
-
40 Leander Oy
-
74 Aridon Racaj
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Eric Taylor
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Сарпсборг-08
Лиллестрём
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
25 матчей
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|6
|0.38
|Молинс Гильермо
|5
|0.31
|Хейнтс Тобиас
|5
|0.31
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.25
|Солтведт Йоахим
|3
|0.19
|Линнсет Йонатан
|2
|0.13
|Эдегор Магнар
|1
|0.06
|Упсет Кристиан
|1
|0.06
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.06
|Сколевик Стеффен
|1
|0.06
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.38
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.19
|Петтерссон Том
|3
|0.19
|Огбу Иго
|3
|0.19
|Фридьонссон Хольмберт
|3
|0.19
|Драгснес Ветле
|2
|0.13
|Кнудсен Магнус
|2
|0.13
|Мэтью Ифиний
|2
|0.13
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.06
|Гарнас Эспен
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Осен Йермунд
|0
|0
|Кайринен Каан
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|1
|Хорн Йорген
|3
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Акор
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Огбу Иго
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
23%
5
36%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
19%
2
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
19%
5
36%
76-90
Пропущено
16
1
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
100%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
29
28
18 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
6
21%
2
7%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
7
24%
6
21%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
3
10%
8
29%
61-75
4
14%
9
32%
76-90
Пропущено
27
15
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
1
4%
3
20%
1-15
5
19%
4
27%
16-30
7
26%
1
7%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
7
26%
1
7%
61-75
5
19%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3
Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Лиллестрём
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|17
|12
|3
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|16
|10
|4
|2
|29 - 14
|34
|3.
|Будё-Глимт
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Русенборг
|16
|7
|7
|2
|29 - 19
|28
|5.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|6.
|Волеренга
|16
|7
|2
|7
|25 - 26
|23
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|16
|6
|4
|6
|21 - 23
|22
|8.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|16
|6
|2
|8
|30 - 26
|20
|10.
|Саннефьёрд
|16
|6
|2
|8
|27 - 32
|20
|11.
|Одд
|17
|6
|2
|9
|19 - 26
|20
|12.
|Хам-Кам
|16
|3
|9
|4
|19 - 19
|18
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|14
|3
|7
|4
|19 - 26
|16
|15.
|Дьерв
|16
|3
|2
|11
|12 - 35
|11
|16.
|Кристиансунд
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|10
|7
|1
|2
|21 - 10
|22
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|9.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 11
|11
|11.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|12.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Дьерв
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|7.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
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