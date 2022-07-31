  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Сарпсборг-08
0:2
Конец матча
Лиллестрём
0'
18' Желтая карточка
Линнсет Йонатан
30' Желтая карточка
Хорн Йорген
44' Желтая карточка
Солтведт Йоахим
45' Вторая желтая карточка
Хорн Йорген
45' Желтая карточка
Кристиансен Мадс
45' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
74' Желтая карточка
Салетрос Антон
74' Вторая желтая карточка
Салетрос Антон
74' Желтая карточка
Утвик Бьорн
0:1
76' Пенальти
Хелланн Поль-Андре
77' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
0:2
84' Гол
Фридьонссон Хольмберт
89' Желтая карточка
Мэтью Ифиний
90'+5
1
Видтун-Нильсен
Симен
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
3
Хорн
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
15
Сколевик
Стеффен
11
Линнсет
Йонатан
41
Хейнтс
Тобиас
8
Молинс
Гильермо
12
Кристиансен
Мадс
24
Петтерссон
Том
30
Огбу
Иго
4
Гарнас
Эспен
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
14
Кнудсен
Магнус
9
Адамс
Акор
20
Ибрахимай
Илльдрен
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Лиллестрём

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

25 матчей

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Т
1:0
ТМК
2:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
2:2
ТМК
0:3
К
3:2
Т
3:3
Т
1:2
ТМК
4:0
Т
3:0
Т
4:0
ТМК
2:0
Т
3:1
Т
1:3
ТМС
1:3
ТМК
1:3
Т
3:2
КН
0:2
Т
0:0
Т
0:1
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 6 0.38
Молинс Гильермо 5 0.31
Хейнтс Тобиас 5 0.31
Салетрос Антон 4 (3) 0.25
Солтведт Йоахим 3 0.19
Линнсет Йонатан 2 0.13
Эдегор Магнар 1 0.06
Упсет Кристиан 1 0.06
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.06
Сколевик Стеффен 1 0.06
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.38
Фридьонссон Хольмберт 4 0.25
Ибрахимай Илльдрен 3 0.19
Петтерссон Том 3 0.19
Огбу Иго 3 0.19
Драгснес Ветле 2 0.13
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.13
Кнудсен Магнус 2 0.13
Мэтью Ифиний 2 0.13
Гарнас Эспен 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Осен Йермунд 0 0
Кайринен Каан 0 0
Рослер Колин 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорн Йорген 4 1
Скиппер Антон 3 1
Салетрос Антон 2 1
Солтведт Йоахим 3 0
Хальворсен Уле Йорген 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Огбу Иго 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Эд Эскил 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
5
31%
61-75
1
8%
6
38%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
5
36%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
19%
2
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
19%
5
36%
76-90

Пропущено

16
1
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
100%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

29
30
18 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
6
21%
2
7%
1-15
5
17%
1
3%
16-30
7
24%
6
20%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
3
10%
8
27%
61-75
4
14%
11
37%
76-90

Пропущено

29
15
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
1
3%
3
20%
1-15
5
17%
4
27%
16-30
7
24%
1
7%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
7
24%
1
7%
61-75
7
24%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3
Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Лиллестрём
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 17 12 3 2 35 - 15 39
2. Лиллестрём 16 11 3 2 31 - 14 36
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Русенборг 16 7 7 2 29 - 19 28
5. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
6. Волеренга 16 7 2 7 25 - 26 23
7. Стрёмсгодсет 16 6 4 6 21 - 25 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Саннефьёрд 16 6 2 8 27 - 32 20
10. Одд 17 6 2 9 19 - 26 20
11. Сарпсборг-08 16 6 1 9 30 - 28 19
12. Хам-Кам 16 3 9 4 19 - 19 18
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 14 3 7 4 19 - 26 16
15. Дьерв 16 3 2 11 12 - 35 11
16. Кристиансунд 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
9. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
2. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
8. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
9. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
11. Хам-Кам 7 1 5 1 9 - 9 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:2 Лиллестрём онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     