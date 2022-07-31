Стадион: Сарпсборг
0:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаЛиннсет Йонатан
30' Желтая карточкаХорн Йорген
44' Желтая карточкаСолтведт Йоахим
45' Вторая желтая карточкаХорн Йорген
45' Желтая карточкаКристиансен Мадс
45' Желтая карточкаСколевик Стеффен
74' Желтая карточкаСалетрос Антон
74' Вторая желтая карточкаСалетрос Антон
74' Желтая карточкаУтвик Бьорн
0:1
76' ПенальтиХелланн Поль-Андре
77' Желтая карточкаКнудсен Магнус
0:2
84' ГолФридьонссон Хольмберт
89' Желтая карточкаМэтью Ифиний
90'+5
Ход матча
18'
30'
44'
45'
45'
45'
74'
74'
74'
76'
77'
84'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
38 Владение мячом, % 62
32
Вишне
Эйрик
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
-
40 Leander Oy
-
74 Aridon Racaj
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Eric Taylor
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Сарпсборг-08
Лиллестрём
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
25 матчей
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|6
|0.38
|Молинс Гильермо
|5
|0.31
|Хейнтс Тобиас
|5
|0.31
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.25
|Солтведт Йоахим
|3
|0.19
|Линнсет Йонатан
|2
|0.13
|Эдегор Магнар
|1
|0.06
|Упсет Кристиан
|1
|0.06
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.06
|Сколевик Стеффен
|1
|0.06
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.38
|Фридьонссон Хольмберт
|4
|0.25
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.19
|Петтерссон Том
|3
|0.19
|Огбу Иго
|3
|0.19
|Драгснес Ветле
|2
|0.13
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.13
|Кнудсен Магнус
|2
|0.13
|Мэтью Ифиний
|2
|0.13
|Гарнас Эспен
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Осен Йермунд
|0
|0
|Кайринен Каан
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорн Йорген
|4
|1
|Скиппер Антон
|3
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Огбу Иго
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
5
31%
61-75
1
8%
6
38%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
5
36%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
19%
2
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
19%
5
36%
76-90
Пропущено
16
1
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
100%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
29
30
18 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
6
21%
2
7%
1-15
5
17%
1
3%
16-30
7
24%
6
20%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
3
10%
8
27%
61-75
4
14%
11
37%
76-90
Пропущено
29
15
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
1
3%
3
20%
1-15
5
17%
4
27%
16-30
7
24%
1
7%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
7
24%
1
7%
61-75
7
24%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3
Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Лиллестрём
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Лиллестрём
|16
|11
|3
|2
|31 - 14
|36
|3.
|Будё-Глимт
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Русенборг
|16
|7
|7
|2
|29 - 19
|28
|5.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|6.
|Волеренга
|16
|7
|2
|7
|25 - 26
|23
|7.
|Стрёмсгодсет
|16
|6
|4
|6
|21 - 25
|22
|8.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|9.
|Саннефьёрд
|16
|6
|2
|8
|27 - 32
|20
|10.
|Одд
|17
|6
|2
|9
|19 - 26
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|16
|6
|1
|9
|30 - 28
|19
|12.
|Хам-Кам
|16
|3
|9
|4
|19 - 19
|18
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|14
|3
|7
|4
|19 - 26
|16
|15.
|Дьерв
|16
|3
|2
|11
|12 - 35
|11
|16.
|Кристиансунд
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|9.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Дьерв
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|2.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|7.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
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