Стадион: Гьемселунд
2:1
Конец матча
0'
1:0
34' ГолMartin Tangen Vinjor
2:0
78' ГолMartin Hoel Andersen
87' Желтая карточкаОльсен Мейнхард
89' Желтая карточкаHerman Kleppa
2:1
90' ГолSander Bratvold
90'+7
Ход матча
34'
78'
87'
89'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
67 Jan Hoeiby
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
- Основной состав
-
23 Thomas KinnВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
18 Simon AppiahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Конгсвингер
Мьёндален
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
38.9%
5.6%
55.5%
7 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
44.4%
5.6%
50%
8 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Hoel Andersen
|6
|0.35
|Martin Tangen Vinjor
|5
|0.29
|Брингакер Матиас
|3
|0.18
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0.12
|Adem Gueven
|2
|0.12
|Kristian Jahr
|1
|0.06
|Victor Grodaas
|1
|0.06
|Jesper Grundt
|1
|0.06
|Стрёмберг Август
|1
|0.06
|Trace Murray
|0
|0
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|Sander Marthinussen
|0
|0
|Harald Holter
|0
|0
|Эгель-Йонсен Кевин
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овенстад Мартин
|5
|0.29
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.24
|Ольсен Мейнхард
|3
|0.18
|Сольберг Йоаким
|2
|0.12
|Brinder Singh
|2
|0.12
|Накким Маркус
|1
|0.06
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.06
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0.06
|Эверби Сиверт
|1
|0.06
|Sander Bratvold
|1
|0.06
|Хансен Адриан Александер
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Simon Appiah
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эгель-Йонсен Кевин
|3
|1
|Kristian Jahr
|4
|0
|Harald Holter
|4
|0
|Tobias Bjoernebye
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Mathias Berg Gjerstroem
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Sander Marthinussen
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Nikolai Jorgensen
|1
|0
|Jan Hoeiby
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|6
|0
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Хансен Адриан Александер
|4
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|4
|0
|Тум Исаак
|1
|1
|Ольсен Мейнхард
|2
|0
|Herman Kleppa
|2
|0
|Thomas Kinn
|0
|1
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Накким Маркус
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
5%
2
25%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
5
26%
1
13%
31-45
4
21%
3
38%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
1
13%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
33%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
5
36%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
25%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
75%
3
21%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90
Забито
23
22
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
9%
5
23%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
7
30%
4
18%
76-90
Пропущено
22
23
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
23%
3
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
23%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1
Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3
Мьёндален
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Старт 0:0 Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1
Мьёндален - Стабек 2:4 Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2 Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1 Скейд - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|17
|14
|3
|0
|52 - 10
|45
|2.
|Ранхейм
|17
|10
|4
|3
|34 - 25
|34
|3.
|Санднес
|17
|10
|2
|5
|31 - 26
|32
|4.
|Стабек
|17
|8
|7
|2
|30 - 15
|31
|5.
|Согндаль
|17
|8
|5
|4
|33 - 27
|29
|6.
|КФУМ
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Рёуфосс
|17
|7
|6
|4
|25 - 26
|27
|8.
|Мьёндален
|17
|8
|3
|6
|21 - 24
|27
|9.
|Старт
|17
|7
|5
|5
|27 - 17
|26
|10.
|Фредрикстад
|17
|5
|6
|6
|22 - 23
|21
|11.
|Конгсвингер
|17
|5
|5
|7
|22 - 23
|20
|12.
|Осане
|17
|4
|6
|7
|21 - 37
|18
|13.
|Брюне
|17
|4
|4
|9
|18 - 26
|16
|14.
|Скейд
|17
|2
|1
|14
|20 - 38
|7
|15.
|Стйордалс Блинк
|17
|1
|3
|13
|15 - 38
|6
|16.
|Гроруд
|17
|0
|6
|11
|19 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|2.
|Бранн
|8
|5
|3
|0
|21 - 4
|18
|3.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|20 - 15
|17
|4.
|Мьёндален
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Конгсвингер
|8
|4
|3
|1
|18 - 10
|15
|6.
|Рёуфосс
|9
|4
|3
|2
|9 - 13
|15
|7.
|Санднес
|8
|4
|1
|3
|18 - 16
|13
|8.
|Стабек
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|9.
|Фредрикстад
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Старт
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|11.
|КФУМ
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|12.
|Осане
|9
|3
|2
|4
|12 - 21
|11
|13.
|Брюне
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|Скейд
|9
|2
|1
|6
|16 - 19
|7
|15.
|Гроруд
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|8
|0
|0
|8
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|9
|0
|0
|31 - 6
|27
|2.
|Санднес
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|3.
|Стабек
|9
|5
|3
|1
|20 - 9
|18
|4.
|Ранхейм
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|5.
|КФУМ
|9
|5
|2
|2
|19 - 14
|17
|6.
|Старт
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|7.
|Рёуфосс
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|8.
|Согндаль
|8
|2
|4
|2
|14 - 16
|10
|9.
|Мьёндален
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|10.
|Фредрикстад
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|11.
|Брюне
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|12.
|Осане
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|13.
|Стйордалс Блинк
|9
|1
|3
|5
|10 - 20
|6
|14.
|Конгсвингер
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|15.
|Гроруд
|9
|0
|4
|5
|12 - 21
|4
|16.
|Скейд
|8
|0
|0
|8
|4 - 19
|0
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