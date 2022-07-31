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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Конгсвингер
2:1
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
34' Гол
Martin Tangen Vinjor
2:0
78' Гол
Martin Hoel Andersen
87' Желтая карточка
Ольсен Мейнхард
89' Желтая карточка
Herman Kleppa
2:1
90' Гол
Sander Bratvold
90'+7
1
Стрёмберг
Август
25
Эгель-Йонсен
Кевин
16
Стейринг
Пер-Магнус
3
Victor
Grodaas
27
Martin
Andre
Sjoelstad
6
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
8
Martin
Hoel
Andersen
9
Adem
Gueven
26
Брингакер
Матиас
23
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
4
Хансен
Адриан
Александер
12
Накким
Маркус
6
Сольберг
Йоаким
20
Тум
Исаак
18
Simon
Appiah
7
Овенстад
Мартин
17
Brinder
Singh
11
Ольсен
Мейнхард
9
Стокке
Беньямин
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Конгсвингер
Мьёндален

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

38.9%
5.6%
55.5%
7 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

44.4%
5.6%
50%
8 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:0
ТМК
4:1
К
0:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
5:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:1
А
2:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Hoel Andersen 6 0.35
Martin Tangen Vinjor 5 0.29
Брингакер Матиас 3 0.18
Стейринг Пер-Магнус 2 0.12
Adem Gueven 2 0.12
Kristian Jahr 1 0.06
Victor Grodaas 1 0.06
Jesper Grundt 1 0.06
Стрёмберг Август 1 0.06
Trace Murray 0 0
Mathias Berg Gjerstroem 0 0
Sander Marthinussen 0 0
Harald Holter 0 0
Эгель-Йонсен Кевин 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 5 0.29
Стокке Беньямин 4 (1) 0.24
Ольсен Мейнхард 3 0.18
Сольберг Йоаким 2 0.12
Brinder Singh 2 0.12
Накким Маркус 1 0.06
Matias Belli Moldskred 1 0.06
Скистад Эрик Ставас 1 0.06
Эверби Сиверт 1 0.06
Sander Bratvold 1 0.06
Хансен Адриан Александер 0 0
Herman Kleppa 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Simon Appiah 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгель-Йонсен Кевин 3 1
Kristian Jahr 4 0
Harald Holter 4 0
Tobias Bjoernebye 3 0
Холме Фредрик 3 0
Adem Gueven 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Герсон Ларс 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Mathias Berg Gjerstroem 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Sander Marthinussen 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Nikolai Jorgensen 1 0
Jan Hoeiby 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 6 0
Сольберг Йоаким 4 0
Хансен Адриан Александер 4 0
Эриксен Сивер Скаар 4 0
Тум Исаак 1 1
Ольсен Мейнхард 2 0
Herman Kleppa 2 0
Thomas Kinn 0 1
Овенстад Мартин 1 0
Накким Маркус 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
5%
2
25%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
5
26%
1
13%
31-45
4
21%
3
38%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
1
13%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
33%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
5
36%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
25%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
75%
3
21%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90

Забито

23
22
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
9%
5
23%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
7
30%
4
18%
76-90

Пропущено

22
23
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
23%
3
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
23%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1
Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3
Мьёндален
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Старт 0:0 Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1
Мьёндален - Стабек 2:4 Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2 Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1 Скейд - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 17 14 3 0 52 - 10 45
2. Ранхейм 17 10 4 3 34 - 25 34
3. Санднес 17 10 2 5 31 - 26 32
4. Стабек 17 8 7 2 30 - 15 31
5. Согндаль 17 8 5 4 33 - 27 29
6. КФУМ 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Рёуфосс 17 7 6 4 25 - 26 27
8. Мьёндален 17 8 3 6 21 - 24 27
9. Старт 17 7 5 5 27 - 17 26
10. Фредрикстад 17 5 6 6 22 - 23 21
11. Конгсвингер 17 5 5 7 22 - 23 20
12. Осане 17 4 6 7 21 - 37 18
13. Брюне 17 4 4 9 18 - 26 16
14. Скейд 17 2 1 14 20 - 38 7
15. Стйордалс Блинк 17 1 3 13 15 - 38 6
16. Гроруд 17 0 6 11 19 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 9 6 1 2 19 - 11 19
2. Бранн 8 5 3 0 21 - 4 18
3. Ранхейм 9 5 2 2 20 - 15 17
4. Мьёндален 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Конгсвингер 8 4 3 1 18 - 10 15
6. Рёуфосс 9 4 3 2 9 - 13 15
7. Санднес 8 4 1 3 18 - 16 13
8. Стабек 8 3 4 1 10 - 6 13
9. Фредрикстад 8 3 3 2 11 - 11 12
10. Старт 9 3 3 3 13 - 11 12
11. КФУМ 8 3 2 3 12 - 13 11
12. Осане 9 3 2 4 12 - 21 11
13. Брюне 9 2 3 4 8 - 13 9
14. Скейд 9 2 1 6 16 - 19 7
15. Гроруд 8 0 2 6 7 - 18 2
16. Стйордалс Блинк 8 0 0 8 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 9 9 0 0 31 - 6 27
2. Санднес 9 6 1 2 13 - 10 19
3. Стабек 9 5 3 1 20 - 9 18
4. Ранхейм 8 5 2 1 14 - 10 17
5. КФУМ 9 5 2 2 19 - 14 17
6. Старт 8 4 2 2 14 - 6 14
7. Рёуфосс 8 3 3 2 16 - 13 12
8. Согндаль 8 2 4 2 14 - 16 10
9. Мьёндален 8 3 1 4 8 - 14 10
10. Фредрикстад 9 2 3 4 11 - 12 9
11. Брюне 8 2 1 5 10 - 13 7
12. Осане 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Стйордалс Блинк 9 1 3 5 10 - 20 6
14. Конгсвингер 9 1 2 6 4 - 13 5
15. Гроруд 9 0 4 5 12 - 21 4
16. Скейд 8 0 0 8 4 - 19 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Martin Tangen Vinjor бьет в цель!
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