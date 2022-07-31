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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 6064
Виборг
4:2
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
7' Гол
Классон Виктор
0:1
27' Не забитый пенальти
Леманс Клинт
1:1
27' Гол
Леманс Клинт
2:1
33' Гол
Леманс Клинт
40' Желтая карточка
Ibrahim Said
45' Желтая карточка
Вавро Денис
3:1
55' Гол
Лонвейк Джастин
3:2
62' Гол
Биэл Пеп
82' Желтая карточка
Elias Jelert Kristensen
90' Желтая карточка
Залетел Жан
4:2
90' Гол
Christian Soerensen II
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Классон Виктор
(Биэл Пеп)
27'
Леманс Клинт
0:1
27'
Леманс Клинт
1:1
33'
Леманс Клинт
(Лонвейк Джастин)
2:1
40'
Ibrahim Said
 
45'
 
Вавро Денис
55'
Лонвейк Джастин
(Ibrahim Said)
3:1
60'
Бонде Якуб
Mads Soendergaard
 
60'
Жамбурек Ян
Ibrahim Said
 
60'
 
Дикс Кевин
Кристансен Виктор
60'
 
Elias Jelert Kristensen
Анкерсен Петер
62'
3:2
Биэл Пеп
(Дикс Кевин)
65'
 
Бабакар Хоума
Йоханнессон Исак-Бергманн
71'
Торсен Йонас
Лонвейк Джастин
 
82'
 
Elias Jelert Kristensen
82'
Ндионе Мароки
Грот Джей-Рой
 
82'
Бех Тобиас
Леманс Клинт
 
88'
 
Бовинг Виллиам
Харальдссон Хакон-Арнар
88'
 
Мукайру Пол
Биэл Пеп
90'
Залетел Жан
 
90'
Christian Soerensen II
(Жамбурек Ян)
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
7
Christian
Soerensen
II
6
Mads
Soendergaard
13
Jeppe
Groenning
14
Леманс
Клинт
30
Ibrahim
Said
11
Грот
Джей-Рой
8
Лонвейк
Джастин
21
Йонссон
Карл-Йохан
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
16
Биэл
Пеп
7
Классон
Виктор
Виборг
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Копенгаген

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

СД
0:2
СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леманс Клинт 2 0.67
Бех Тобиас 2 0.67
Christian Soerensen II 1 0.33
Лонвейк Джастин 1 0.33
Лауритсен Мадс 1 0.33
Ibrahim Said 0 0
Jeppe Groenning 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 3 1
Биэл Пеп 1 0.33
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.33
Дикс Кевин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Мадс 1 1
Ibrahim Said 1 0
Jeppe Groenning 1 0
Бюрги Николас 1 0
Залетел Жан 1 0
Бех Тобиас 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бойлесен Николай 1 0
Вавро Денис 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Стаменич Марко 1 0
Кристансен Виктор 1 0
Elias Jelert Kristensen 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1
Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7
Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 2:0 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Хорсенс 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Виборг 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Митьюлланд 3 1 1 1 7 - 5 4
6. Орхус 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Брондбю 0:2 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Раннерс 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Люнгбю 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ольборг 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Оденсе 3 0 1 2 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Силькеборг 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брондбю 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Раннерс 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Митьюлланд 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
6. Раннерс 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Люнгбю 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Брондбю 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Виборг: 39%, Копенгаген: 61%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Копенгаген
  • 95'
    Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Виборг начинает контратаку
  • 94'
    Педерсен Лукас Лунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Лерагер Лукас из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
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