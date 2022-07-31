Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вавро Денис получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Йоханнессон Исак-Бергманн пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен ловит мяч

43' Удар от ворот произведет Виборг

43' Биэл Пеп не смог попасть в створ ударом издали

42' Аниембе Даниэль из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Ибрагим Саид получил желтую карточку от судьи

38' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

35' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Г О О О О О О Л - Леманс Клинт из команды Виборг с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

33' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Игрок команды Копенгаген выносит мяч

32' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Кристиан Соренсен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

31' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Кристансен Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Г О О О О Л - Леманс Клинт первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

27' После проверки VAR судья изменил решение - Виборг пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Ибрагим Саид из команды Виборг делает навес прямо в штрафную.

26' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Ибрагим Саид из команды Виборг делает пас партнеру.

23' Залетел Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хороший удар издали нанес Лерагер Лукас , но отличный сейв сделал Лукас Лунд Педерсен. Угловой.

18' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

17' Ибрагим Саид из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

16' Йонссон Карл-Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ибрагим Саид из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

15' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Йоханнессон Исак-Бергманн из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Залетел Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хороший удар издали нанес Биэл Пеп , но отличный сейв сделал Лукас Лунд Педерсен. Угловой.

8' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Копенгаген будет все-таки засчитан.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Так близко к голу! Лонвейк Джастин имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Карл-Юхан Юнссон!

4' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Копенгаген начинает с центра поля