Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 6064
4:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолКлассон Виктор
0:1
27' Не забитый пенальтиЛеманс Клинт
1:1
27' ГолЛеманс Клинт
2:1
33' ГолЛеманс Клинт
40' Желтая карточкаIbrahim Said
45' Желтая карточкаВавро Денис
3:1
55' ГолЛонвейк Джастин
3:2
62' ГолБиэл Пеп
82' Желтая карточкаElias Jelert Kristensen
90' Желтая карточкаЗалетел Жан
4:2
90' ГолChristian Soerensen II
90'+5
Ход матча
7'
0:1
27'
0:1
27'
1:1
33'
2:1
40'
45'
55'
3:1
62'
3:2
88'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 9
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
14
Леманс
Клинт
30
Ibrahim
Said
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Копенгаген
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леманс Клинт
|2
|0.67
|Бех Тобиас
|2
|0.67
|Christian Soerensen II
|1
|0.33
|Лонвейк Джастин
|1
|0.33
|Лауритсен Мадс
|1
|0.33
|Ibrahim Said
|0
|0
|Jeppe Groenning
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|3
|1
|Биэл Пеп
|1
|0.33
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.33
|Дикс Кевин
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Ibrahim Said
|1
|0
|Jeppe Groenning
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
|Elias Jelert Kristensen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1
Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7
Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|2:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Виборг
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Митьюлланд
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|6.
|Орхус
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Брондбю
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Раннерс
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ольборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Силькеборг
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брондбю
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Люнгбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Брондбю
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров