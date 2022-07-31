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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Янг Бойз
1:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
27' Желтая карточка
Ниассе Шейх
1:0
31' Гол
Нсаме Жан-Пьер
44' Желтая карточка
Секо Аюму
1:0
45' Не забитый пенальти
Нсаме Жан-Пьер
1:1
49' Гол
Дадашов Ренат
80' Желтая карточка
Giotto Morandi
87' Желтая карточка
Морейра Андре
90' Желтая карточка
Дадашов Ренат
90'+6

Ход матча

27'
Ниассе Шейх
 
31'
Нсаме Жан-Пьер
(Иттен Седрик)
1:0
44'
 
Секо Аюму
45'
Нсаме Жан-Пьер
1:0
46'
Ррудхани Донат
Фасснахт Кристиан
 
46'
 
Дадашов Ренат
Francis Momoh
49'
1:1
Дадашов Ренат
(Кавабэ Хаяо)
66'
Элиа Мешак
Иттен Седрик
 
66'
Сьерро Венсан
Ридер Фабиан
 
76'
 
Герц Кристиан
Абраши Амир
78'
Монтейро Джоэл
Нсаме Жан-Пьер
 
80'
 
Giotto Morandi
81'
 
Пушич Петар
Giotto Morandi
87'
 
Морейра Андре
88'
Янкевиц Александр
Lewin Blum
 
90'
 
Шабани Меритан
Кавабэ Хаяо
90'
 
Дадашов Ренат

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Ниассе
Шейх
32
Ридер
Фабиан
10
Нгамале
Муми
18
Нсаме
Жан-Пьер
11
Иттен
Седрик
1
Морейра
Андре
41
Лоосли
Ноа
33
Марграйттер
Георг
15
Секо
Аюму
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Болла
Бендегуз
6
Абраши
Амир
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
22
Francis
Momoh
8
Giotto
Morandi
Янг Бойз
4-4-2
Грасcхоппер
3-1-4-2

История личных встреч

Янг Бойз
Грасcхоппер

33 матча

84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
42.4%
21 победа 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.8%
15.2%
6%
26 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед

53 матча

52.8%
18.9%
28.3%
28 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

39.6%
39.6%
20.8%
21 победа 21 ничья 11 побед

Второй тайм

49.1%
20.8%
30.1%
26 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

С
3:0
С
2:2
ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 3 1
Иттен Седрик 1 0.33
Ридер Фабиан 1 0.33
Фасснахт Кристиан 1 0.33
Нсаме Жан-Пьер 1 0.33
Нгамале Муми 1 0.33
Гарсия Улиссес 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 2 1
Дадашов Ренат 1 0.5
Giotto Morandi 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Зесигер Седрик 1 0
Нсаме Жан-Пьер 1 0
Элиа Мешак 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Lewin Blum 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 2 0
Морейра Андре 1 0
Секо Аюму 1 0
Giotto Morandi 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Санкт-Галлен 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Серветт 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Грасcхоппер 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Сьон 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Лугано 3 1 0 2 7 - 6 3
7. Базель 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Винтертур 3 0 1 2 2 - 7 1
10. Цюрих 3 0 1 2 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Сьон 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Грасcхоппер 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Винтертур 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Нсаме Жан-Пьер пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      44'
      Секо Аюму получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Ниассе Шейх получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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