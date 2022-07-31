Стадион: Стад де Суиз
1:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаНиассе Шейх
1:0
31' ГолНсаме Жан-Пьер
44' Желтая карточкаСеко Аюму
1:0
45' Не забитый пенальтиНсаме Жан-Пьер
1:1
49' ГолДадашов Ренат
80' Желтая карточкаGiotto Morandi
87' Желтая карточкаМорейра Андре
90' Желтая карточкаДадашов Ренат
90'+6
Ход матча
27'
31'
1:0
44'
45'
1:0
49'
1:1
80'
87'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
20
Ниассе
Шейх
32
Ридер
Фабиан
10
Нгамале
Муми
11
Иттен
Седрик
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Dion Kacuri
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Янг Бойз
Грасcхоппер
33 матча
84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
42.4%
21 победа 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.8%
15.2%
6%
26 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед
53 матча
52.8%
18.9%
28.3%
28 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
39.6%
39.6%
20.8%
21 победа 21 ничья 11 побед
Второй тайм
49.1%
20.8%
30.1%
26 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|3
|1
|Иттен Седрик
|1
|0.33
|Ридер Фабиан
|1
|0.33
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.33
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.33
|Нгамале Муми
|1
|0.33
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|2
|1
|Дадашов Ренат
|1
|0.5
|Giotto Morandi
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Зесигер Седрик
|1
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Lewin Blum
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|2
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Санкт-Галлен
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Серветт
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Грасcхоппер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Сьон
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Лугано
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|7.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Винтертур
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|10.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Грасcхоппер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Цюрих
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Грасcхоппер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Винтертур
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу