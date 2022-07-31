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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 7028
Силькеборг
2:0
Второй тайм: 85'
Брондбю
0'
1:0
7' Гол
Хелениус Никлас
40' Желтая карточка
Хедлунд Симон
56' Желтая карточка
Слимане Анис
2:0
83' Гол
Tobias Sahlquist

Ход матча

7'
Хелениус Никлас
(Валлис Николай)
1:0
40'
 
Хедлунд Симон
56'
 
Слимане Анис
64'
 
Каппис Кристиан
Греве Матиас
64'
 
Квистгарден Матиас
Бьюр Петер
68'
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
 
68'
Andreas Oggesen
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
79'
Mads Kaalund III
Валлис Николай
 
83'
 
Салех Юсеф
Дивкович Марко
83'
Tobias Sahlquist
(Anders Klynge)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 6
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Брондбю
4.30
5.94
41.01
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
3
Хеггхейм
Хенрик
4
Рустед
Сигурд
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
8
Греве
Матиас
29
Бьюр
Петер
24
Дивкович
Марко
27
Хедлунд
Симон
Силькеборг
4-3-3
Брондбю
4-1-2-1-2

История личных встреч

Силькеборг
Брондбю

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед

27 матчей

18.5%
18.5%
63%
5 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

СДЧГ
2:1
СДЧГ
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
3:0
К
3:1
СД
1:3
СД
4:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
СД
2:1
СД
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
2:2
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 4 1.33
Валлис Николай 1 0.33
Anders Klynge 1 0.33
Tobias Sahlquist 1 0.33
Карстенсен Расмус 0 0
Sebastian Joergensen 0 0
Oliver Sonne 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Слимане Анис 1 0.33
Радошевич Йосип 1 (1) 0.33
Дивкович Марко 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anders Klynge 2 0
Tobias Sahlquist 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Белл Джо 1 0
Слимане Анис 1 0
Квистгарден Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0
Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0
Брондбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0
Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 2:0 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Хорсенс 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Виборг 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Митьюлланд 3 1 1 1 7 - 5 4
6. Орхус 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Брондбю 0:2 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Раннерс 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Люнгбю 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ольборг 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Оденсе 3 0 1 2 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Силькеборг 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брондбю 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Раннерс 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Митьюлланд 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
6. Раннерс 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Люнгбю 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Брондбю 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 84'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Серен Тенгстедт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 84'
    Серен Тенгстедт из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
  • 84'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 84'
    Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
  • 84'
    Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Андерс Клинге сделал результативную передачу.
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    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Брондбю
    4.30
    5.94
    41.01
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