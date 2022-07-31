Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Расмус Карстенсен имел все шансы забить, но Мэдс Хермансен сделал отличный сейв!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Sebastian Soeraas Sebulonsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Sebastian Soeraas Sebulonsen получил травму и медбригада забирает его с поля.

Sebastian Soeraas Sebulonsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

41' Силькеборг выполняет удар от ворот.

41' Бьюр Петер из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

40' Матч возобновлен

40' Рефери не любит споров - именно за это Хедлунд Симон сейчас получил желтую

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Слимане Анис из команды Брондбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

38' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

33' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Опасность предотвращена - Расмус Карстенсен из команды Силькеборг вступил в отбор удачно

28' Силькеборг выполняет удар от ворот.

28' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю делает неудачный навес.

26' Силькеборг выполняет удар от ворот.

25' Силькеборг выполняет удар от ворот.

25' Греве Матиас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

25' Плохо сыграл Лукас Энгель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Так близко к голу! Тобиас Сальквист имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Мэдс Хермансен!

23' Расмус Карстенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

23' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

21' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Брондбю выполняет удар от ворот.

19' Как он промахнулся? Валлис Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

19' Плохо сыграл Хеггхейм Хенрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Силькеборг выполняет удар от ворот.

16' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Лукас Энгель имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

14' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

12' Игрок Хедлунд Симон из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Силькеборг выполняет удар от ворот.

12' Как он промахнулся? Дивкович Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

11' Силькеборг выполняет удар от ворот.

11' Какой промах! Бьюр Петер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

10' Николай Ларсен не дал случится голу! Дивкович Марко должен был забивать, но Николай Ларсен сделал отличный сейв

10' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...

10' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Хелениус Никлас забивает с правой ноги!

6' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Риверос Блас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

3' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Расмус Карстенсен и Хелениус Никлас из команды Силькеборг

2' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Брондбю начинает с центра поля