Стадион: JYSK Park Зрители: 7028
2:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолХелениус Никлас
40' Желтая карточкаХедлунд Симон
55' Желтая карточкаСлимане Анис
2:0
83' ГолTobias Sahlquist
85' Желтая карточкаMads Kaalund III
89' Желтая карточкаСалех Юсеф
90'+4
Ход матча
7'
40'
55'
83'
85'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 7
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
29
Бьюр
Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Брондбю
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед
27 матчей
18.5%
18.5%
63%
5 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|4
|1.33
|Валлис Николай
|1
|0.33
|Anders Klynge
|1
|0.33
|Tobias Sahlquist
|1
|0.33
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Sebastian Joergensen
|0
|0
|Oliver Sonne
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Слимане Анис
|1
|0.33
|Радошевич Йосип
|1 (1)
|0.33
|Дивкович Марко
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anders Klynge
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Mads Kaalund III
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0
Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0
Брондбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0
Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Виборг
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Митьюлланд
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|6.
|Орхус
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Брондбю
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Раннерс
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Люнгбю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ольборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Силькеборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Люнгбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Брондбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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