Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

85' Судья подбегает и показывает Мадс Калунд из команды Силькеборг отложенную желтую карточку за фол.

84' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

84' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...

84' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

84' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...

83' Тактическая замена. Дивкович Марко уходит с поля и его заменяет Юсеф Салех

82' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Плохо сыграл Хеггхейм Хенрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

82' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

82' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

81' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Какой шанс! Каппис Кристиан почти забил, но мяч вынесли с линии!

79' Гости сейчас реально начинают давить соперника

79' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Хедлунд Симон упустил отличный шанс, пробив в перекладину и не попав в ворота!

78' Андерс Клинге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Какой шанс! Риверос Блас почти забил, но мяч вынесли с линии!

76' Игрок команды Силькеборг выносит мяч

75' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...

75' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Так близко к голу! Хелениус Никлас имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Мэдс Хермансен!

74' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

73' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Валлис Николай из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Сегодняшная посещаемость составляет 7028 болельщиков

71' Брондбю выполняет удар от ворот.

71' Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Плохо сыграл Хеггхейм Хенрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Sebastian Soeraas Sebulonsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Тактическая замена. Себастьян Йоргенсен уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

66' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

66' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

65' Матч возобновлен

63' Силькеборг выполняет удар от ворот.

61' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Sebastian Soeraas Sebulonsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.

60' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Какой шанс! Хеггхейм Хенрик почти забил, но мяч вынесли с линии!

60' Хеггхейм Хенрик нанес удар, мяч был парирован, но Николай Ларсен не удержал его в руках.

60' Sebastian Soeraas Sebulonsen возвращается на поле.

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Sebastian Soeraas Sebulonsen получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Ох, нехорошо это выглядит. Андерс Клинге получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Андерс Клинге на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Sebastian Soeraas Sebulonsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

57' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Рефери не любит споров - именно за это Слимане Анис сейчас получил желтую

55' Так близко к голу! Хелениус Никлас имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Мэдс Хермансен!

55' Себастьян Йоргенсен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

54' Лукас Энгель из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

52' Расмус Карстенсен имел все шансы забить, но Мэдс Хермансен сделал отличный сейв!

52' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Силькеборг выполняет удар от ворот.

50' Риверос Блас из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

47' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

47' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля