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Франция: Суперкубок

2022-2023

Стадион:
ПСЖ
 
Позже
Нант
Прогнозы 136
ПСЖ 97.1% (132)
X 1.5% (2)
Нант 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Нант
1.37
9.60
9.50
Все Коэффициенты
Новости
99
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
2
Хакими
Ашраф
17
Витинью
II
6
Верратти
Марко
25
Мендеш
Нуну
19
Сарабия
Пабло
30
Месси
Лионель
10
Неймар
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
11
Коко
Маркус
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
7
Гессан
Эванн
27
Саймон
Мозес
ПСЖ
3-4-3
Нант
3-4-1-2

История личных встреч

ПСЖ
Нант

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 6 ничьих 1 победа

23 матча

87%
13%
20 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0
ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0
Нант
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1
Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча за суперкубок Франции, в котором сойдутся "ПСЖ" и "Нант". Комментирует Дудник Кирилл. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2022, осталось 16 минут.

    Главный судья: Гринфилд Орел

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 136
ПСЖ 97.1% (132)
X 1.5% (2)
Нант 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Нант
1.37
9.60
9.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч ПСЖ - Нант онлайн

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Прогнозы на матч ПСЖ - Нант

Исход игры
ПСЖ
97.1% (133)
Ничья
1.5% (2)
Нант
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (65)
Меньше
44.44% (52)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
34.3% (47)
3:1 ПСЖ
22.6% (31)
2:1 ПСЖ
13.9% (19)
3:0 ПСЖ
8% (11)
1:1 Ничья
1.5% (2)
1:0 ПСЖ
1.5% (2)
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