Стадион: Блумфилд
17
Витинью
II
25
Мендеш
Нуну
10
Неймар
12
Аппиа
Деннис
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мендеш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Аши МохамедПолузащитник
- Нападающий
-
18 Samuel Yepie
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Нант
20 матчей
100%
20 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 6 ничьих 1 победа
23 матча
87%
13%
20 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0
ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0
Нант
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1
Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1
Прогнозы на матч ПСЖ - Нант
Исход игры
ПСЖ
97.1% (133)
Ничья
1.5% (2)
Нант
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (65)
Меньше
44.44% (52)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
34.3% (47)
3:1 ПСЖ
22.6% (31)
2:1 ПСЖ
13.9% (19)
3:0 ПСЖ
8% (11)
1:1 Ничья
1.5% (2)
1:0 ПСЖ
1.5% (2)
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