Стадион: Блумфилд
История личных встреч
ПСЖ
Нант
20 матчей
100%
20 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 6 ничьих 1 победа
23 матча
87%
13%
20 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0
ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0
Нант
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1
Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1
Прогнозы на матч ПСЖ - Нант
Исход игры
ПСЖ
96% (48)
Ничья
2% (1)
Нант
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
42.55% (20)
Нет
57.45% (27)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
44% (22)
2:1 ПСЖ
20% (10)
3:1 ПСЖ
16% (8)
3:0 ПСЖ
4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!