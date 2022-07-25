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Франция: Суперкубок

2022-2023

Стадион:
ПСЖ
 
Позже
Нант
Прогнозы 50
ПСЖ 96% (48)
X 2% (1)
Нант 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Нант
1.40
8.80
8.30
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ПСЖ
Нант

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 6 ничьих 1 победа

23 матча

87%
13%
20 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0
ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0
Нант
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1
Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2022, осталось 2 дня 10 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    ПСЖ 96% (48)
    X 2% (1)
    Нант 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Нант
    1.40
    8.80
    8.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Нант онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Нант

    Исход игры
    ПСЖ
    96% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Нант
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    42.55% (20)
    Нет
    57.45% (27)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    44% (22)
    2:1 ПСЖ
    20% (10)
    3:1 ПСЖ
    16% (8)
    3:0 ПСЖ
    4% (2)
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    ПСЖ
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