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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
0:0
Второй тайм: 84'
Барракас Централь
0'
43' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
53' Желтая карточка
Carlos Valenzuela
59' Желтая карточка
Gaston Suso
67' Желтая карточка
Federico Gino

Ход матча

43'
 
Carlos Martin Arce
53'
 
Carlos Valenzuela
59'
Gaston Suso
 
66'
 
Моуче Пабло
Carlos Valenzuela
67'
Federico Gino
 
69'
Бенитес Хорхе
Rodrigo Contreras
 
69'
Horacio Tijanovich
Ignacio Schor
 
69'
Juan Esquivel
Vicente Taborda
 
75'
 
Bruno Christian Sepulveda
Neri Ricardo Bandiera
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Барракас Централь
1.85
3.46
4.70
Все Коэффициенты
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
2
Ramiro
Hernandez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
5
Carlos
Villalba
18
Federico
Gino
26
Ignacio
Schor
10
Сарате
Мауро
11
Vicente
Taborda
27
Rodrigo
Contreras
1
Maximiliano
Gagliardo
2
Brian
Blasi
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
10
Ivan
Tapia
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
11
Neri
Ricardo
Bandiera
35
Cristian
Colman
7
Carlos
Valenzuela
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Барракас Централь
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Барракас Централь

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПНЗА
1:0
ПБМ
1:0
ПБМ
1:0
ПБМ
2:0
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
2:1
ПБМ
0:0
ПБМ
1:0
ПБМ
2:0
ПБМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Esquivel 2 0.18
Vicente Taborda 2 0.18
Alexis Sabella 1 0.09
Mauro Bogado 1 0.09
Ivan Gomez 1 0.09
Horacio Tijanovich 1 0.09
Ayrton Costa 1 0.09
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.09
Сарате Мауро 1 (1) 0.09
Rodrigo Contreras 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Neri Ricardo Bandiera 3 0.27
Bruno Christian Sepulveda 3 0.27
Ivan Tapia 2 (1) 0.18
Facundo Mater 1 0.09
Cristian Colman 1 0.09
Ринкон Себастьян 1 0.09
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.09
Моуче Пабло 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Contreras 3 0
Gaston Suso 3 0
Carlos Villalba 3 0
Mauro Bogado 1 1
Сарате Мауро 2 0
Federico Gino 2 0
Juan Pablo Pignani 2 0
Ivan Gomez 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ayrton Costa 1 0
Vicente Taborda 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 4 1
Carlos Martin Arce 4 0
Facundo Mater 4 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Gonzalo Paz 2 0
Ivan Tapia 2 0
Maximiliano Rodriguez1 2 0
Brian Calderara 2 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Carlos Valenzuela 1 0
Braian Salvareschi 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
5
42%
1
8%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
14%
4
24%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2
Барракас Централь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 11 6 3 2 11 - 6 21
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Атлетико Платенсе 0:0 11 4 6 1 11 - 8 18
5. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
6. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
9. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
10. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
11. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
12. Бока Хуниорс 10 5 0 5 16 - 16 15
13. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Патронато Парана 10 4 2 4 13 - 13 14
15. Росарио Сентраль 10 4 2 4 7 - 7 14
16. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
17. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 11 - 12 13
18. Барракас Централь 0:0 11 3 4 4 13 - 16 13
19. Тигре 10 3 3 4 14 - 14 12
20. Арсенал Саранди 10 2 6 2 11 - 13 12
21. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
22. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
23. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
24. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
27. Ланус 0:0 11 1 4 6 9 - 16 7
28. Альдосиви 0:0 11 1 3 7 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
3. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
6. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
7. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
10. Атлетико Платенсе 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
18. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
19. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
20. Барракас Централь 0:0 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ланус 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
23. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
24. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
25. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
26. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
27. Альдосиви 0:0 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Атлетико Платенсе 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
10. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Барракас Централь 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
19. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
20. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
22. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
23. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
24. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
25. Альдосиви 0:0 6 0 2 4 4 - 12 2
26. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
27. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
28. Ланус 0:0 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Желтая карточка
    53'
    Carlos Valenzuela получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Carlos Martin Arce получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Барракас Централь
1.85
3.46
4.70
Все Коэффициенты
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