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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
0:0
Конец матча
Барракас Централь
0'
43' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
53' Желтая карточка
Carlos Valenzuela
59' Желтая карточка
Gaston Suso
67' Желтая карточка
Federico Gino
90'+5
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
2
Ramiro
Hernandez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
5
Carlos
Villalba
18
Federico
Gino
26
Ignacio
Schor
10
Сарате
Мауро
11
Vicente
Taborda
27
Rodrigo
Contreras
1
Maximiliano
Gagliardo
2
Brian
Blasi
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
10
Ivan
Tapia
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
11
Neri
Ricardo
Bandiera
35
Cristian
Colman
7
Carlos
Valenzuela
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Барракас Централь
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Барракас Централь

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПНЗА
1:0
ПБМ
1:0
ПБМ
1:0
ПБМ
2:0
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
2:1
ПБМ
0:0
ПБМ
1:0
ПБМ
2:0
ПБМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Esquivel 2 0.18
Vicente Taborda 2 0.18
Alexis Sabella 1 0.09
Mauro Bogado 1 0.09
Ivan Gomez 1 0.09
Horacio Tijanovich 1 0.09
Ayrton Costa 1 0.09
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.09
Сарате Мауро 1 (1) 0.09
Rodrigo Contreras 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Neri Ricardo Bandiera 3 0.27
Bruno Christian Sepulveda 3 0.27
Ivan Tapia 2 (1) 0.18
Facundo Mater 1 0.09
Cristian Colman 1 0.09
Ринкон Себастьян 1 0.09
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.09
Моуче Пабло 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Contreras 3 0
Federico Gino 3 0
Gaston Suso 3 0
Carlos Villalba 3 0
Mauro Bogado 1 1
Сарате Мауро 2 0
Juan Pablo Pignani 2 0
Ivan Gomez 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ayrton Costa 1 0
Vicente Taborda 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 4 1
Carlos Martin Arce 4 0
Facundo Mater 4 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Gonzalo Paz 2 0
Ivan Tapia 2 0
Maximiliano Rodriguez1 2 0
Brian Calderara 2 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Carlos Valenzuela 1 0
Braian Salvareschi 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
5
42%
1
8%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
14%
4
24%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2
Барракас Централь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 11 6 3 2 11 - 6 21
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
6. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
9. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
10. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
11. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
12. Бока Хуниорс 10 5 0 5 16 - 16 15
13. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Патронато Парана 10 4 2 4 13 - 13 14
15. Росарио Сентраль 10 4 2 4 7 - 7 14
16. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
17. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
18. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
19. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 11 - 12 13
20. Арсенал Саранди 10 2 6 2 11 - 13 12
21. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
22. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
23. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
24. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
6. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
7. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
18. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
19. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
24. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
6. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
9. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
10. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
13. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
16. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
19. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
21. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
23. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
24. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
25. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
26. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
27. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Carlos Martin Arce получил желтую карточку от судьи
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