0:0
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаCarlos Martin Arce
53' Желтая карточкаCarlos Valenzuela
59' Желтая карточкаGaston Suso
67' Желтая карточкаFederico Gino
90'+5
Ход матча
59'
67'
10
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
79 Ayrton Costa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Juan Diaz4
-
-
Главный тренер: Sergio Ramos
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Барракас Централь
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Esquivel
|2
|0.18
|Vicente Taborda
|2
|0.18
|Alexis Sabella
|1
|0.09
|Mauro Bogado
|1
|0.09
|Ivan Gomez
|1
|0.09
|Horacio Tijanovich
|1
|0.09
|Ayrton Costa
|1
|0.09
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.09
|Сарате Мауро
|1 (1)
|0.09
|Rodrigo Contreras
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.27
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.27
|Ivan Tapia
|2 (1)
|0.18
|Facundo Mater
|1
|0.09
|Cristian Colman
|1
|0.09
|Ринкон Себастьян
|1
|0.09
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.09
|Моуче Пабло
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Contreras
|3
|0
|Federico Gino
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Carlos Villalba
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Сарате Мауро
|2
|0
|Juan Pablo Pignani
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|4
|1
|Carlos Martin Arce
|4
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Gonzalo Paz
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|2
|0
|Brian Calderara
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Carlos Valenzuela
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
5
42%
1
8%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
14%
4
24%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2
Барракас Централь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|12 - 3
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|6
|3
|2
|11 - 6
|21
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|6.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|11.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|12.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Банфилд
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Патронато Парана
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|15.
|Росарио Сентраль
|10
|4
|2
|4
|7 - 7
|14
|16.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|17.
|Барракас Централь
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|18.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|19.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|22.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|23.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|24.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|24.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|6.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|16.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|19.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|21.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|26.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|27.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес