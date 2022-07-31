3:3
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМена Эухенио
1:0
9' ГолEnzo Copetti
12' Желтая карточкаКабрера Виктор
2:0
28' ГолLeonel Ariel Miranda
2:1
33' ПенальтиMateo Retegui
45' Желтая карточкаBrian Abel Luciatti
3:1
45' ГолMatias Rojas II
3:2
62' ГолIjiel Protti
81' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
85' Желтая карточкаEnzo Copetti
3:3
88' ГолMateo Retegui
89' Желтая карточкаКардона Эдвин
90'+7
Ход матча
8'
9'
1:0
12'
28'
33'
2:1
45'
3:1
62'
3:2
81'
85'
88'
3:3
89'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Jose Gomez I
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Diego SosaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Brian Leizza
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Тигре
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|6
|0.55
|Jonathan David Gomez
|2
|0.18
|Matias Rojas II
|2
|0.18
|Emiliano Vecchio
|1
|0.09
|Ауче Габриэль
|1
|0.09
|Сигали Леонардо
|1
|0.09
|Чанкалай Томас
|1
|0.09
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.09
|Gonzalo Piovi
|1
|0.09
|Fabricio Dominguez
|1
|0.09
|Carlos Alcaraz
|1
|0.09
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|7 (3)
|0.64
|Колидио Факундо
|3
|0.27
|Кабрера Виктор
|2
|0.18
|Diego Sosa
|1
|0.09
|Меносси Лукас
|1
|0.09
|Ijiel Protti
|1
|0.09
|Lucas Blondel
|1
|0.09
|Sebastian Prieto
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Copetti
|5
|0
|Мена Эухенио
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Чанкалай Томас
|1
|1
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|2
|2
|Кабрера Виктор
|3
|0
|Ijiel Protti
|3
|0
|Lucas Blondel
|3
|0
|Меносси Лукас
|2
|0
|Sebastian Prieto
|2
|0
|Mateo Retegui
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Кастро Алексис
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Забито
18
17
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
11%
1
6%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
4
22%
3
18%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
4
33%
3
18%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Тигре
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|12 - 3
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|6
|3
|2
|11 - 6
|21
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|6.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|11.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|12.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Банфилд
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Патронато Парана
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|15.
|Росарио Сентраль
|10
|4
|2
|4
|7 - 7
|14
|16.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|17.
|Барракас Централь
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|18.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|19.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|22.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|23.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|24.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|24.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|6.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|16.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|19.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|21.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|26.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|27.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес