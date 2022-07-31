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Аргентина: Лига професьональ

2022
Расинг Авельянеда
3:3
Конец матча
Тигре
0'
8' Желтая карточка
Мена Эухенио
1:0
9' Гол
Enzo Copetti
12' Желтая карточка
Кабрера Виктор
2:0
28' Гол
Leonel Ariel Miranda
2:1
33' Пенальти
Mateo Retegui
45' Желтая карточка
Brian Abel Luciatti
3:1
45' Гол
Matias Rojas II
3:2
62' Гол
Ijiel Protti
81' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
85' Желтая карточка
Enzo Copetti
3:3
88' Гол
Mateo Retegui
89' Желтая карточка
Кардона Эдвин
90'+7
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
8
Jonathan
Galvan
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
7
Ауче
Габриэль
1
Роффо
Мануэль
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
5
Sebastian
Prediger
II
42
Фернандес
Игнасио
10
Меносси
Лукас
16
Кастро
Алексис
11
Колидио
Факундо
32
Mateo
Retegui
Расинг Авельянеда
4-4-2
Тигре
4-1-3-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Тигре

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

КДЛС
2:1
КДЛС
2:0
С
1:1
С
1:0
П
4:1
П
3:3
П
0:0
КА
2:1
П
4:0
П
0:1
П
3:1
П
2:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
4:1
ПА
0:0
ПА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 6 0.55
Jonathan David Gomez 2 0.18
Matias Rojas II 2 0.18
Emiliano Vecchio 1 0.09
Ауче Габриэль 1 0.09
Сигали Леонардо 1 0.09
Чанкалай Томас 1 0.09
Leonel Ariel Miranda 1 0.09
Gonzalo Piovi 1 0.09
Fabricio Dominguez 1 0.09
Carlos Alcaraz 1 0.09
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 7 (3) 0.64
Колидио Факундо 3 0.27
Кабрера Виктор 2 0.18
Diego Sosa 1 0.09
Меносси Лукас 1 0.09
Ijiel Protti 1 0.09
Lucas Blondel 1 0.09
Sebastian Prieto 0 0
Cristian Zabala 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Copetti 5 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Инсуа Эмилиано 3 0
Сигали Леонардо 3 0
Морено Анибал 3 0
Чанкалай Томас 1 1
Leonel Ariel Miranda 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Мура Факундо 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Matias Rojas II 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 2 2
Кабрера Виктор 3 0
Ijiel Protti 3 0
Lucas Blondel 3 0
Меносси Лукас 2 0
Sebastian Prieto 2 0
Mateo Retegui 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Diego Sosa 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Кастро Алексис 1 0
Cristian Zabala 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
11%
1
6%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
4
22%
3
18%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
4
33%
3
18%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Тигре
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 11 6 3 2 11 - 6 21
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
6. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
9. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
10. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
11. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
12. Бока Хуниорс 10 5 0 5 16 - 16 15
13. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Патронато Парана 10 4 2 4 13 - 13 14
15. Росарио Сентраль 10 4 2 4 7 - 7 14
16. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
17. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
18. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
19. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 11 - 12 13
20. Арсенал Саранди 10 2 6 2 11 - 13 12
21. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
22. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
23. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
24. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
6. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
7. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
18. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
19. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
24. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
6. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
9. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
10. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
13. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
16. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
19. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
21. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
23. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
24. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
25. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
26. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
27. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
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    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Матиас Рохас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      47'
      Brian Abel Luciatti получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Матео Ретегуи из команды Тигре забивает с точки!
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Леонель Ариель Миранда бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Кабрера Виктор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Энцо Копетти бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Мена Эухенио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 3:3 Тигре онлайн

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