3:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолAxel Rodriguez
2:0
40' ГолAlexander Sosa
45' Желтая карточкаFranco Leys
79' Желтая карточкаAlan Varela
3:0
80' ГолJonas Acevedo
84' Желтая карточкаJonas Acevedo
90'+4
Ход матча
23'
1:0
40'
2:0
45'
79'
80'
3:0
84'
22
Raul
Lozano
27
Juan
Guasone
32
Franco
Leys
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
-
27 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
-
11 Matias PardoПолузащитник
-
19 Mauro OrtizПолузащитник
-
-
-
-
-
40 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарНападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Патронато Парана
Бока Хуниорс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonas Acevedo
|3
|0.27
|Jonathan Herrera1
|3 (1)
|0.27
|Axel Rodriguez
|3
|0.27
|Sebastian Medina
|2
|0.18
|Facundo Cobos
|1
|0.09
|Raul Lozano
|1
|0.09
|Alexander Sosa
|1
|0.09
|Diego Garcia VI
|1
|0.09
|Francisco Alvarez1
|1
|0.09
|Nicolas Castro1
|0
|0
|Lucas Kruspzky
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.27
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.27
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.27
|Фернандес Пол
|2
|0.18
|Бенедетто Дарио
|2
|0.18
|Сандез Агустин
|1
|0.09
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.09
|Фабра Франк
|0
|0
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Васкес Луис
|0
|0
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|4
|1
|Jorge Valdez II
|1
|2
|Raul Lozano
|4
|0
|Nicolas Castro1
|2
|1
|Axel Rodriguez
|3
|0
|Jonas Acevedo
|3
|0
|Alexander Sosa
|3
|0
|Diego Garcia VI
|1
|1
|Franco Leys
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Francisco Alvarez1
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Очандарте
|4
|0
|Фабра Франк
|4
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Бенедетто Дарио
|2
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Рохо Маркос
|2
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Alan Varela
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
4
50%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
12%
3
19%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
6
35%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Пропущено
12
19
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
3
25%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
3
25%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|12 - 3
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|6
|3
|2
|11 - 6
|21
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|6.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Патронато Парана
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|9.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Ривер Плейт
|0:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|11.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|13.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|14.
|Банфилд
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Росарио Сентраль
|10
|4
|2
|4
|7 - 7
|14
|16.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|17.
|Барракас Централь
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|18.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|19.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|21.
|Сармиенто
|0:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|22.
|Арсенал Саранди
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|23.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|24.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|4.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|5.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|9.
|Сармиенто
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Ривер Плейт
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|18.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|24.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Ривер Плейт
|0:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|16.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|19.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|21.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|26.
|Сармиенто
|0:0
|6
|0
|2
|4
|1 - 6
|2
|27.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес