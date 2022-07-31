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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Патронато Парана
3:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
23' Гол
Axel Rodriguez
2:0
40' Гол
Alexander Sosa
45' Желтая карточка
Franco Leys
79' Желтая карточка
Alan Varela
3:0
80' Гол
Jonas Acevedo
84' Желтая карточка
Jonas Acevedo
90'+4
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
27
Juan
Guasone
17
Francisco
Alvarez1
30
Lucas
Kruspzky
8
Jonas
Acevedo
32
Franco
Leys
16
Хуан
Пабло
Баринага
21
Sebastian
Medina
9
Jonathan
Herrera1
29
Axel
Rodriguez
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
2
Ронкалья
Факундо
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
10
Ромеро
Оскар
38
Васкес
Луис
22
Вилья
Себастьян
Патронато Парана
4-4-2
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Патронато Парана
Бока Хуниорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:0
ЛП
1:0
ЛП
1:0
С
0:2
С
1:0
С
0:2
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonas Acevedo 3 0.27
Jonathan Herrera1 3 (1) 0.27
Axel Rodriguez 3 0.27
Sebastian Medina 2 0.18
Facundo Cobos 1 0.09
Raul Lozano 1 0.09
Alexander Sosa 1 0.09
Diego Garcia VI 1 0.09
Francisco Alvarez1 1 0.09
Nicolas Castro1 0 0
Lucas Kruspzky 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.27
Себальос Эсекиэль 3 0.27
Рохо Маркос 3 (1) 0.27
Фернандес Пол 2 0.18
Бенедетто Дарио 2 0.18
Сандез Агустин 1 0.09
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.09
Фабра Франк 0 0
Ромеро Оскар 0 0
Молинас Аарон 0 0
Васкес Луис 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 4 1
Jorge Valdez II 1 2
Raul Lozano 4 0
Nicolas Castro1 2 1
Axel Rodriguez 3 0
Jonas Acevedo 3 0
Alexander Sosa 3 0
Diego Garcia VI 1 1
Franco Leys 2 0
Facundo Cobos 2 0
Sebastian Medina 2 0
Carlos Quintana 1 0
Francisco Alvarez1 1 0
Tiago Banega 1 0
Juan Guasone 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Очандарте 4 0
Фабра Франк 4 0
Фернандес Пол 4 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Бенедетто Дарио 2 0
Адвинкула Луис 2 0
Рохо Маркос 2 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Alan Varela 2 0
Орсини Николас 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Молинас Аарон 1 0
Васкес Луис 1 0
Сандез Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
4
50%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
12%
3
19%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
6
35%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Пропущено

12
19
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
3
25%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
3
25%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 11 6 3 2 11 - 6 21
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
6. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Патронато Парана 11 5 2 4 16 - 13 17
9. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Ривер Плейт 0:0 11 4 4 3 15 - 10 16
11. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
12. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
13. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
14. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Росарио Сентраль 10 4 2 4 7 - 7 14
16. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
17. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
18. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
19. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 11 - 12 13
20. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
21. Сармиенто 0:0 11 3 3 5 9 - 11 12
22. Арсенал Саранди 10 2 6 2 11 - 13 12
23. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
24. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
4. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
5. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
6. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
7. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Сармиенто 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 0:0 5 2 2 1 3 - 3 8
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
19. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
24. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Ривер Плейт 0:0 6 2 2 2 12 - 7 8
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
9. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
10. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
13. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
16. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
19. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
21. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
23. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
24. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
25. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
26. Сармиенто 0:0 6 0 2 4 1 - 6 2
27. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Франко Лейс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Александр Соса бьет в цель!
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