0'
8' Желтая карточкаБрагьери Диего
12' Желтая карточкаIan Escobar
23' Желтая карточкаRufino Lucero
44' Желтая карточкаВесприни Матиас
52' Желтая карточкаLeandro Maciel
57' Желтая карточкаBautista Kociubinski
Ход матча
12'
23'
44'
52'
15
Raul
Loaiza
30
Ivan
Cazal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Ivan CazalНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
39 Julio Soler
-
-
-
-
Главный тренер: Rodrigo Acosta
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
-
22 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
История личных встреч
Ланус
Альдосиви
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|3
|0.27
|Victor Malcorra
|1
|0.09
|Braian Aguirre
|1
|0.09
|Lucas Varaldo
|1
|0.09
|Franco Ortellado
|1
|0.09
|Mateo Sanabria
|1
|0.09
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.09
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Franco Orozco
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Maciel
|2
|0.18
|Braian Martinez
|1
|0.09
|Риос Андрес
|1
|0.09
|Bautista Kociubinski
|1
|0.09
|Каутеруссио Мартин
|1 (1)
|0.09
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|3
|1
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Акоста Лаутаро
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Julian Aude
|1
|1
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Braian Aguirre
|2
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Luciano Boggio
|1
|0
|Ignacio Cechi
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Franco Ortellado
|1
|0
|Samuel Careaga
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|4
|1
|Santiago Laquidain
|2
|1
|Patricio Boolsen
|0
|2
|Серро Франсиско
|3
|0
|Rufino Lucero
|3
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Leandro Maciel
|2
|0
|Bautista Kociubinski
|2
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Мели Сесар
|1
|0
|Ian Escobar
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Fernando Roman Villalba
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
60%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
5
31%
5
31%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3
Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1
Альдосиви
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2
Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|12 - 3
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|6
|3
|2
|11 - 6
|21
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|5.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|6.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|11.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|12.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Банфилд
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Патронато Парана
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|15.
|Росарио Сентраль
|10
|4
|2
|4
|7 - 7
|14
|16.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|17.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|18.
|Барракас Централь
|0:0
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|19.
|Тигре
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|22.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|23.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|24.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|27.
|Ланус
|0:0
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|28.
|Альдосиви
|0:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|Барракас Централь
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ланус
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|25.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|27.
|Альдосиви
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Барракас Централь
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|19.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|22.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|25.
|Альдосиви
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|26.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|27.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|28.
|Ланус
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес