0'
8' Желтая карточкаБрагьери Диего
12' Желтая карточкаIan Escobar
23' Желтая карточкаRufino Lucero
44' Желтая карточкаВесприни Матиас
52' Желтая карточкаLeandro Maciel
57' Желтая карточкаBautista Kociubinski
78' Желтая карточкаBraian Aguirre
0:1
90' ГолMartin Santiago Silva I
90' Желтая карточкаFernando Roman Villalba
90'+25
Ход матча
12'
23'
44'
52'
78'
90'
15
Raul
Loaiza
30
Ivan
Cazal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Ivan CazalНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
39 Julio Soler
-
-
-
-
Главный тренер: Rodrigo Acosta
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
-
22 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
77 Juan Cuesta
-
Главный тренер: Leandro Somoza
История личных встреч
Ланус
Альдосиви
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|3
|0.27
|Victor Malcorra
|1
|0.09
|Braian Aguirre
|1
|0.09
|Lucas Varaldo
|1
|0.09
|Franco Ortellado
|1
|0.09
|Mateo Sanabria
|1
|0.09
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.09
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Franco Orozco
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Maciel
|2
|0.18
|Braian Martinez
|1
|0.09
|Риос Андрес
|1
|0.09
|Martin Santiago Silva I
|1
|0.09
|Bautista Kociubinski
|1
|0.09
|Каутеруссио Мартин
|1 (1)
|0.09
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|3
|1
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Акоста Лаутаро
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Julian Aude
|1
|1
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Alexandro Bernabei
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Luciano Boggio
|1
|0
|Ignacio Cechi
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Franco Ortellado
|1
|0
|Samuel Careaga
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|4
|1
|Santiago Laquidain
|2
|1
|Patricio Boolsen
|0
|2
|Серро Франсиско
|3
|0
|Rufino Lucero
|3
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Leandro Maciel
|2
|0
|Bautista Kociubinski
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Мели Сесар
|1
|0
|Ian Escobar
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
60%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
44%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
5
29%
29%
1
6%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
5
29%
29%
5
31%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3
Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1
Альдосиви
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2
Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|12 - 3
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|6
|3
|2
|11 - 6
|21
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|6.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|11.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|12.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Банфилд
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Патронато Парана
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|15.
|Росарио Сентраль
|10
|4
|2
|4
|7 - 7
|14
|16.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|17.
|Барракас Централь
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|18.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|19.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|22.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|23.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|24.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|24.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|6.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|16.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|19.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|21.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|26.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|27.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес