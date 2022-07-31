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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ланус
0:1
Конец матча
Альдосиви
0'
8' Желтая карточка
Брагьери Диего
12' Желтая карточка
Ian Escobar
23' Желтая карточка
Rufino Lucero
44' Желтая карточка
Весприни Матиас
52' Желтая карточка
Leandro Maciel
57' Желтая карточка
Bautista Kociubinski
78' Желтая карточка
Braian Aguirre
0:1
90' Гол
Martin Santiago Silva I
90' Желтая карточка
Fernando Roman Villalba
90'+25
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
21
Паскини
Николас
19
Maximiliano
Gonzalez
15
Raul
Loaiza
7
Акоста
Лаутаро
30
Ivan
Cazal
9
Жозе
Густаво
Санд
11
Franco
Orozco
25
Девекки
Хосе
6
Tomas
Lecanda
26
Patricio
Boolsen
13
Nicolas
Valentini
4
Rufino
Lucero
3
Ian
Escobar
33
Leandro
Maciel
11
Bautista
Kociubinski
5
Мартинес
Томас
9
Martin
Santiago
Silva
I
7
Каутеруссио
Мартин
Ланус
4-3-3
Альдосиви
5-3-2

История личных встреч

Ланус
Альдосиви

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:3
КДМЭП
1:2
С
2:0
С
0:1
П
0:0
П
2:0
П
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 3 0.27
Victor Malcorra 1 0.09
Braian Aguirre 1 0.09
Lucas Varaldo 1 0.09
Franco Ortellado 1 0.09
Mateo Sanabria 1 0.09
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.09
Tomas Belmonte 0 0
Franco Orozco 0 0
Samuel Careaga 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Maciel 2 0.18
Braian Martinez 1 0.09
Риос Андрес 1 0.09
Martin Santiago Silva I 1 0.09
Bautista Kociubinski 1 0.09
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.09
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 3 1
Maximiliano Gonzalez 2 1
Акоста Лаутаро 3 0
Tomas Belmonte 3 0
Braian Aguirre 3 0
Julian Aude 1 1
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Alexandro Bernabei 0 1
Брагьери Диего 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Luciano Boggio 1 0
Ignacio Cechi 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Franco Ortellado 1 0
Samuel Careaga 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 4 1
Santiago Laquidain 2 1
Patricio Boolsen 0 2
Серро Франсиско 3 0
Rufino Lucero 3 0
Девекки Хосе 2 0
Leandro Maciel 2 0
Bautista Kociubinski 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Миерс Маркос 1 0
Mario Lopez 1 0
Мели Сесар 1 0
Ian Escobar 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
60%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
44%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
5
29%
29%
1
6%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
5
29%
29%
5
31%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3
Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1
Альдосиви
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2
Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 11 6 3 2 11 - 6 21
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
6. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
9. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
10. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
11. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
12. Бока Хуниорс 10 5 0 5 16 - 16 15
13. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Патронато Парана 10 4 2 4 13 - 13 14
15. Росарио Сентраль 10 4 2 4 7 - 7 14
16. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
17. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
18. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
19. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 11 - 12 13
20. Арсенал Саранди 10 2 6 2 11 - 13 12
21. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
22. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
23. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
24. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
6. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
7. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
18. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
19. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
24. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
6. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
9. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
10. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
13. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
16. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
19. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
21. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
23. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
24. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
25. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
26. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
27. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
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    • Желтая карточка
      12'
      Ян Эскобар получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Брагьери Диего получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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