0:0
Первый тайм: 23'
0'
20
Каско
Милтон
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Jean Rosso
-
21 Julian Brea
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Ривер Плейт
Сармиенто
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.27
|Lucas Beltrain
|3
|0.27
|Ромеро Брайан
|2
|0.18
|Палавесино Агустин
|2
|0.18
|Парадела Хосе
|1
|0.09
|Борха Мигель
|1
|0.09
|Зидан Энцо
|1
|0.09
|Пирес Леандро
|1
|0.09
|Де ла Крус Николас
|1
|0.09
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|2 (1)
|0.18
|Лисандро Лопес III
|2
|0.18
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.18
|Sergio Quiroga
|1
|0.09
|Franco Quinteros
|1
|0.09
|Гастон Сауро
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Каско Милтон
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|3
|1
|Franco Quinteros
|3
|1
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Jonathan Torres
|3
|0
|Кастро Лукас
|3
|0
|Federico Andueza
|1
|1
|Гастон Сауро
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3
Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|12 - 3
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|6
|3
|2
|11 - 6
|21
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|6.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Патронато Парана
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|9.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Ривер Плейт
|0:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|11.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|13.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|14.
|Банфилд
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Росарио Сентраль
|10
|4
|2
|4
|7 - 7
|14
|16.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|17.
|Барракас Централь
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|18.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|19.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|21.
|Сармиенто
|0:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|22.
|Арсенал Саранди
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|23.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|24.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|4.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|5.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|9.
|Сармиенто
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Ривер Плейт
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|18.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|24.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Ривер Плейт
|0:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|16.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|19.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|21.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|26.
|Сармиенто
|0:0
|6
|0
|2
|4
|1 - 6
|2
|27.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес