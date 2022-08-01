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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ривер Плейт
1:2
Конец матча
Сармиенто
0'
25' Желтая карточка
Emiliano Mendez
27' Желтая карточка
Каско Милтон
0:1
31' Гол
Guido Mainero
0:2
45' Гол
Federico Andueza
54' Желтая карточка
Sebastian Meza
1:2
67' Гол
Маммана Эмануэль
82' Желтая карточка
Кастро Лукас
90'+8
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
23
Маммана
Эмануэль
6
Мартинес
Эктор
II
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
31
Симон
Сантьяго
27
Rodrigo
Aliendro
8
Палавесино
Агустин
18
Lucas
Beltrain
9
Борха
Мигель
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
52
Emiliano
Mendez
8
Guido
Mainero
19
Кастро
Лукас
5
Мартинес
Фернардо
26
Yair
Arismendi
7
Лисандро
Лопес
III
Ривер Плейт
4-1-3-2
Сармиенто
4-1-4-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Сармиенто

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
0:7
ЛП
1:2
П
1:1
П
2:2
П
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.27
Lucas Beltrain 3 0.27
Ромеро Брайан 2 0.18
Палавесино Агустин 2 0.18
Парадела Хосе 1 0.09
Борха Мигель 1 0.09
Зидан Энцо 1 0.09
Пирес Леандро 1 0.09
Маммана Эмануэль 1 0.09
Де ла Крус Николас 1 0.09
Кинтеро Хуан 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 2 (1) 0.18
Лисандро Лопес III 2 0.18
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.18
Guido Mainero 1 0.09
Sergio Quiroga 1 0.09
Franco Quinteros 1 0.09
Federico Andueza 1 0.09
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 3 0
Каско Милтон 2 0
Перес Энцо 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Rodrigo Aliendro 0 1
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 5 0
Federico Rasmussen 3 1
Franco Quinteros 3 1
Кастро Лукас 4 0
Manuel Guanini 4 0
Jonathan Torres 3 0
Federico Andueza 1 1
Гастон Сауро 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Gonzalo Bettini 1 0
Luis Yamil Garnier 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Yair Arismendi 1 0
Sebastian Meza 1 0
Federico Paradela 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3
Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 11 6 3 2 11 - 6 21
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
6. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Патронато Парана 11 5 2 4 16 - 13 17
9. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
13. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
14. Росарио Сентраль 10 4 2 4 7 - 7 14
15. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Сармиенто 11 4 2 5 11 - 12 14
17. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
18. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
19. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
20. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 11 - 12 13
21. Арсенал Саранди 10 2 6 2 11 - 13 12
22. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
23. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
24. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
6. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
7. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
19. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
24. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
10. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
17. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
19. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
20. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
21. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
22. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
23. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
24. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
25. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
26. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
27. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Федерико Андуэса бьет в цель!
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