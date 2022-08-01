Стадион: Bolt Arena
0:1
Первый тайм: 36'
0'
19' Желтая карточкаРоберто Савио
23' Желтая карточкаМаттила Сакари
23' Вторая желтая карточкаМаттила Сакари
0:1
28' ГолХювяринен Юхо
Ход матча
19'
23'
23'
28'
15
Jesse
Nikki
16
Юрю
Томми
27
Rober
Sierra
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jesse NikkiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
-
27 Rober SierraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
История личных встреч
ХИФК
Интер Турку
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
23 матча
17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркканен Ээро
|3
|0.19
|Али Юсиф
|1
|0.06
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0.06
|Маттила Сакари
|1 (1)
|0.06
|Камавуака Уилсон
|1
|0.06
|Ерёменко Сергей
|1
|0.06
|Eetu Puro
|1
|0.06
|Куйянпяя Аату
|1
|0.06
|Саэс Фелипе
|1 (1)
|0.06
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|7 (1)
|0.44
|Форселль Петтери
|6 (1)
|0.38
|David Haro Iniesta
|4
|0.25
|Кеттинг Рик
|3
|0.19
|Тамминен Матиас
|2
|0.13
|Юрю Томми
|2
|0.13
|Бонет Роджер
|2 (1)
|0.13
|Паананен Алекси
|1
|0.06
|Нурми Ноа
|0
|0
Карточки
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерёменко Сергей
|3
|1
|Маттила Сакари
|4
|0
|Бакман Джани
|4
|0
|Бету Антониу
|2
|1
|Камавуака Уилсон
|2
|0
|Маркканен Ээро
|2
|0
|Серж Канон
|2
|0
|Малоло Обед
|2
|0
|Клинкенберг Дан
|2
|0
|Али Юсиф
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Роберто Савио
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Jesse Nikki
|2
|0
|Fortuna Namputu
|2
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|Тайнио Максимус
|1
|0
|Саэс Фелипе
|1
|0
|Ifeanyi Ani
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсьеро Родриго
|5
|0
|Кеттинг Рик
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Форселль Петтери
|1
|1
|Арсало Маркус
|1
|1
|Вийтала Валтер
|2
|0
|Бонет Роджер
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|2
|0
|Нурми Ноа
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|David Haro Iniesta
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
2
18%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
11
28
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
3
27%
2
7%
1-15
1
9%
7
25%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
27%
6
21%
46-60
2
18%
5
18%
61-75
2
18%
4
14%
76-90
Пропущено
30
21
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
7%
3
14%
1-15
6
20%
4
19%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
8
27%
3
14%
61-75
8
27%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
ХИФК
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
КуПС - ХИФК 5:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1
ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0
Интер Турку
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0
Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|16
|11
|3
|2
|30 - 12
|36
|2.
|ХИК
|17
|11
|3
|3
|25 - 15
|36
|3.
|Хонка
|16
|10
|3
|3
|32 - 13
|33
|4.
|Хака
|16
|7
|4
|5
|27 - 28
|25
|5.
|Оулу
|16
|7
|3
|6
|24 - 25
|24
|6.
|СЯК Сейнайоки
|16
|6
|4
|6
|23 - 27
|22
|7.
|Интер Турку
|1:0
|16
|6
|3
|7
|28 - 22
|21
|8.
|Ильвес
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|9.
|ВПС
|16
|5
|2
|9
|32 - 28
|17
|10.
|Мариехамн
|16
|3
|6
|7
|16 - 24
|15
|11.
|Лахти
|17
|3
|4
|10
|16 - 38
|13
|12.
|ХИФК
|0:1
|16
|1
|4
|11
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|8
|7
|1
|0
|20 - 5
|22
|2.
|Хонка
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|Хака
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|5.
|СЯК Сейнайоки
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|6.
|Оулу
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|7.
|Ильвес
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|8.
|Интер Турку
|1:0
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|9.
|Мариехамн
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Лахти
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|11.
|ВПС
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
|12.
|ХИФК
|0:1
|9
|0
|1
|8
|3 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|ВПС
|9
|5
|0
|4
|25 - 15
|15
|3.
|КуПС
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Хонка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Интер Турку
|1:0
|8
|3
|1
|4
|13 - 12
|10
|6.
|Оулу
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|8.
|Хака
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|9.
|Ильвес
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|10.
|СЯК Сейнайоки
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|ХИФК
|0:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|12.
|Мариехамн
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
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