  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
ХИФК
0:1
Первый тайм: 36'
Интер Турку
0'
19' Желтая карточка
Роберто Савио
23' Желтая карточка
Маттила Сакари
23' Вторая желтая карточка
Маттила Сакари
0:1
28' Гол
Хювяринен Юхо

Ход матча

19'
Роберто Савио
 
23'
Маттила Сакари
 
23'
Маттила Сакари
 
28'
0:1
Хювяринен Юхо
(Форселль Петтери)
Лучшие коэффициенты
ХИФК
Ничья
Интер Турку
5.20
5.05
5.10
Все Коэффициенты
22
Ramilson
Almeida
15
Jesse
Nikki
3
Маттила
Сакари
4
Клинкенберг
Дан
88
Хинг-Гловер
Макарио
10
Ерёменко
Сергей
6
Малоло
Обед
2
Guillermo
Sotelo
27
Michael
Bakare
35
Роберто
Савио
18
Ерёменко
Роман
1
Вийтала
Валтер
25
Арсьеро
Родриго
6
Бонет
Роджер
20
Хювяринен
Юхо
22
Luka
Kuittinen
16
Юрю
Томми
27
Rober
Sierra
19
Паананен
Алекси
2
Jussi
Niska
21
Тамминен
Матиас
10
Форселль
Петтери
ХИФК
Интер Турку

История личных встреч

ХИФК
Интер Турку

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

23 матча

17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

В
2:2
В
2:0
В
0:1
В
1:4
В
0:0
В
3:2
К
1:1
В
3:2
В
1:1
К
1:3
В
4:1
В
3:0
В
0:2
В
0:0
В
1:0
В
1:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
КЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркканен Ээро 3 0.19
Али Юсиф 1 0.06
Хинг-Гловер Макарио 1 0.06
Маттила Сакари 1 (1) 0.06
Камавуака Уилсон 1 0.06
Ерёменко Сергей 1 0.06
Eetu Puro 1 0.06
Куйянпяя Аату 1 0.06
Саэс Фелипе 1 (1) 0.06
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 7 (1) 0.44
Форселль Петтери 6 (1) 0.38
David Haro Iniesta 4 0.25
Кеттинг Рик 3 0.19
Тамминен Матиас 2 0.13
Юрю Томми 2 0.13
Бонет Роджер 2 (1) 0.13
Паананен Алекси 1 0.06
Нурми Ноа 0 0

Карточки

ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерёменко Сергей 3 1
Маттила Сакари 4 0
Бакман Джани 4 0
Бету Антониу 2 1
Камавуака Уилсон 2 0
Маркканен Ээро 2 0
Серж Канон 2 0
Малоло Обед 2 0
Клинкенберг Дан 2 0
Али Юсиф 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Роберто Савио 2 0
Eetu Puro 2 0
Jesse Nikki 2 0
Fortuna Namputu 2 0
Хинг-Гловер Макарио 1 0
Didis Lutumba-Pitah 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Тайнио Максимус 1 0
Саэс Фелипе 1 0
Ifeanyi Ani 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсьеро Родриго 5 0
Кеттинг Рик 3 0
Юрю Томми 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Форселль Петтери 1 1
Арсало Маркус 1 1
Вийтала Валтер 2 0
Бонет Роджер 2 0
Хювяринен Юхо 2 0
Нурми Ноа 2 0
Jussi Niska 2 0
Паананен Алекси 1 0
David Haro Iniesta 1 0
Магута Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
2
18%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Забито

11
28
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
3
27%
2
7%
1-15
1
9%
7
25%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
27%
6
21%
46-60
2
18%
5
18%
61-75
2
18%
4
14%
76-90

Пропущено

30
21
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
7%
3
14%
1-15
6
20%
4
19%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
8
27%
3
14%
61-75
8
27%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

ХИФК
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
КуПС - ХИФК 5:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1
ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0
Интер Турку
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0
Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 16 11 3 2 30 - 12 36
2. ХИК 17 11 3 3 25 - 15 36
3. Хонка 16 10 3 3 32 - 13 33
4. Хака 16 7 4 5 27 - 28 25
5. Оулу 16 7 3 6 24 - 25 24
6. СЯК Сейнайоки 16 6 4 6 23 - 27 22
7. Интер Турку 1:0 16 6 3 7 28 - 22 21
8. Ильвес 16 5 5 6 23 - 24 20
9. ВПС 16 5 2 9 32 - 28 17
10. Мариехамн 16 3 6 7 16 - 24 15
11. Лахти 17 3 4 10 16 - 38 13
12. ХИФК 0:1 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 8 7 1 0 20 - 5 22
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
4. Хака 8 5 2 1 14 - 11 17
5. СЯК Сейнайоки 9 4 3 2 16 - 14 15
6. Оулу 8 4 2 2 12 - 14 14
7. Ильвес 8 4 0 4 12 - 12 12
8. Интер Турку 1:0 8 3 2 3 15 - 10 11
9. Мариехамн 7 2 4 1 8 - 8 10
10. Лахти 8 1 2 5 5 - 16 5
11. ВПС 7 0 2 5 7 - 13 2
12. ХИФК 0:1 9 0 1 8 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 8 5 2 1 9 - 4 17
2. ВПС 9 5 0 4 25 - 15 15
3. КуПС 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Хонка 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Интер Турку 1:0 8 3 1 4 13 - 12 10
6. Оулу 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
8. Хака 8 2 2 4 13 - 17 8
9. Ильвес 8 1 5 2 11 - 12 8
10. СЯК Сейнайоки 7 2 1 4 7 - 13 7
11. ХИФК 0:1 7 1 3 3 8 - 13 6
12. Мариехамн 9 1 2 6 8 - 16 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 33'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Хювяринен Юхо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Маттила Сакари получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    23'
    Маттила Сакари получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Роберто Савио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ХИФК
Ничья
Интер Турку
5.20
5.05
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИФК 0:1 Интер Турку онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ХИФК
Интер Турку
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 