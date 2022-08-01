Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 15085
2:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаЭкполо Годсвилл
1:0
30' ГолЯкоб Кевин
31' Желтая карточкаЮханссон Карл
44' Желтая карточкаСкуласон Ари
2:0
52' ГолHussein Carneil
67' Желтая карточкаМарковик Эман
80' Желтая карточкаСигурдссон Арнор
90'+7
Ход матча
15'
30'
1:0
31'
44'
52'
2:0
67'
80'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
23
Якоб
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Якоб КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сорга ЭрикНападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
История личных встреч
Гётеборг
Норрчёпинг
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7
|0.44
|Якоб Кевин
|3
|0.19
|Норлин Густаф
|2
|0.13
|Терн Симон
|2
|0.13
|Айеш Хосам
|2
|0.13
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.13
|Яллоу Александр
|1
|0.06
|Hussein Carneil
|1
|0.06
|Сана Тобиас
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Johan Bangsbo
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леви Йонатан
|5
|0.31
|Нюман Кристоффер
|5
|0.31
|Ортмарк Якоб
|3
|0.19
|Daniel Eid
|1
|0.06
|Агардиус Виктор
|1
|0.06
|Марковик Эман
|1
|0.06
|Скуласон Ари
|0
|0
|Сема Майч
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терн Симон
|5
|0
|Юханссон Карл II
|4
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Вендт Оскар
|3
|0
|Айеш Хосам
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|Марковик Эман
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|Леви Йонатан
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
0
0%
2
33%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
5
42%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
3
50%
4
36%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
3
38%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
20
16
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
1
5%
3
19%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
8
40%
5
31%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
4
20%
1
6%
76-90
Пропущено
15
21
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
7%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
5
33%
3
14%
46-60
5
33%
5
24%
61-75
1
7%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0
Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1
Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Хеккен
|16
|9
|5
|2
|37 - 25
|32
|3.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|4.
|Хаммарбю
|16
|9
|3
|4
|31 - 13
|30
|5.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|6.
|Гётеборг
|16
|8
|3
|5
|20 - 15
|27
|7.
|Мьельбю
|16
|7
|5
|4
|17 - 14
|26
|8.
|Кальмар
|16
|7
|3
|6
|18 - 14
|24
|9.
|Сириус
|16
|6
|3
|7
|18 - 24
|21
|10.
|Эльфсборг
|16
|5
|6
|5
|30 - 23
|21
|11.
|Варберг БоИС
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|12.
|Норрчёпинг
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|13.
|Вернаму
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|14.
|Дегерфорс
|16
|3
|2
|11
|13 - 32
|11
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|16.
|Сундсвалль
|16
|3
|1
|12
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|6.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Эльфсборг
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|10.
|Сириус
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|15.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|8
|3
|3
|2
|15 - 16
|12
|3.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|4.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|6.
|Юргорден
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|7.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|8.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|9.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Кальмар
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вернаму
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|13.
|Эльфсборг
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|14.
|Дегерфорс
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
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