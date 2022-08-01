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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 15085
Гётеборг
2:0
Конец матча
Норрчёпинг
0'
15' Желтая карточка
Экполо Годсвилл
1:0
30' Гол
Якоб Кевин
31' Желтая карточка
Юханссон Карл
44' Желтая карточка
Скуласон Ари
2:0
52' Гол
Hussein Carneil
67' Желтая карточка
Марковик Эман
80' Желтая карточка
Сигурдссон Арнор
90'+7

Ход матча

15'
 
Экполо Годсвилл
30'
Якоб Кевин
(Яллоу Александр)
1:0
31'
Юханссон Карл
 
44'
 
Скуласон Ари
52'
Hussein Carneil
(Johan Bangsbo)
2:0
56'
 
Марковик Эман
Гудьонсен Андри
56'
 
Daniel Eid
Экполо Годсвилл
67'
 
Марковик Эман
74'
 
Шабани Лаорент
Агардиус Виктор
78'
Айеш Хосам
Hussein Carneil
 
78'
Саломонссон Эмиль
Норлин Густаф
 
80'
 
Сигурдссон Арнор
84'
 
Салихович Дино
Ортмарк Якоб
87'
Амброз Филип
Терн Симон
 
90'
Linus Carlstrand
Берг Маркус
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
13
Свенссон
Густаф
14
Норлин
Густаф
19
Hussein
Carneil
9
Берг
Маркус
23
Якоб
Кевин
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
24
Эрикссон
Антон
16
Агардиус
Виктор
7
Ортмарк
Якоб
18
Скуласон
Ари
8
Сигурдссон
Арнор
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
22
Гудьонсен
Андри
Гётеборг
4-3-3
Норрчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Норрчёпинг

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
0:2
А
1:2
А
1:2
К
1:1
А
1:3
А
3:1
А
0:0
А
1:2
А
2:1
А
0:2
А
4:1
А
2:0
К
1:2
А
3:1
А
1:1
С
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 0.44
Якоб Кевин 3 0.19
Норлин Густаф 2 0.13
Терн Симон 2 0.13
Айеш Хосам 2 0.13
Вильхельмссон Оскар 2 0.13
Яллоу Александр 1 0.06
Hussein Carneil 1 0.06
Сана Тобиас 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Johan Bangsbo 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леви Йонатан 5 0.31
Нюман Кристоффер 5 0.31
Ортмарк Якоб 3 0.19
Daniel Eid 1 0.06
Агардиус Виктор 1 0.06
Марковик Эман 1 0.06
Скуласон Ари 0 0
Сема Майч 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Абдулразак Исхак 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терн Симон 5 0
Юханссон Карл II 4 0
Берг Маркус 3 0
Вендт Оскар 3 0
Айеш Хосам 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Хан Уорнер 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 4 0
Ортмарк Якоб 3 0
Марковик Эман 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Экполо Годсвилл 2 0
Скуласон Ари 1 0
Сема Майч 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Вальквист Линус 1 0
Янссон Оскар 1 0
Сигурдссон Арнор 1 0
Леви Йонатан 1 0
Салихович Дино 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
0
0%
2
33%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
5
42%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
3
50%
4
36%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
3
38%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

20
16
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
1
5%
3
19%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
8
40%
5
31%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
4
20%
1
6%
76-90

Пропущено

15
21
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
7%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
5
33%
3
14%
46-60
5
33%
5
24%
61-75
1
7%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0
Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1
Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 16 9 3 4 31 - 13 30
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Гётеборг 16 8 3 5 20 - 15 27
7. Мьельбю 16 7 5 4 17 - 14 26
8. Кальмар 16 7 3 6 18 - 14 24
9. Сириус 16 6 3 7 18 - 24 21
10. Эльфсборг 16 5 6 5 30 - 23 21
11. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
12. Норрчёпинг 16 4 4 8 16 - 21 16
13. Вернаму 16 4 4 8 16 - 26 16
14. Дегерфорс 16 3 2 11 13 - 32 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 16 3 1 12 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
10. Сириус 7 4 0 3 8 - 7 12
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 8 2 2 4 10 - 10 8
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
6. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
7. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
13. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Юханссон Карл II получил желтую карточку от судьи
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