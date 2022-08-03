Стадион: Ред Булл Арена
4:5
Конец матча
0'
1:0
6' ГолЙервуд Дрю
2:0
9' ГолЛонг Аарон
2:1
21' ГолРубио Диего
27' Желтая карточкаАбубакар Лалас
3:1
28' ПенальтиМорган Льюис
3:2
38' ГолРозенберри Киган
45' Желтая карточкаРубио Диего
64' Желтая карточкаВальесилья Эксон
3:3
77' ГолУорнер Коллен
3:4
80' ГолБарриос Майкл
3:5
89' ГолDantouma Toure
90' Желтая карточкаБарриос Майкл
4:5
90' ПенальтиБарлоу Том
90'+11
Ход матча
6'
1:0
9'
2:0
21'
2:1
27'
28'
3:1
38'
3:2
45'
64'
77'
3:3
80'
3:4
89'
3:5
90'
90'
90'
4:5
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
10
Морган
Льюис
11
Рубио
Диего
21
Акоста
Бриан
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
28 Райан ЗакариНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Нападающий
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Колорадо Рэпидс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|10 (5)
|0.43
|Лима Лукас II
|5
|0.22
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.17
|Лонг Аарон
|4
|0.17
|Барлоу Том
|3 (1)
|0.13
|Фернандес Омир
|2
|0.09
|Харпер Кэмерон
|2
|0.09
|Йервуд Дрю
|2
|0.09
|Serge Ngoma
|2
|0.09
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|10 (2)
|0.45
|Льюис Джонатан
|4
|0.18
|Зардес Гьяси
|3 (1)
|0.14
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.14
|Абубакар Лалас
|3
|0.14
|Барриос Майкл
|2
|0.09
|Эстевес Лукас
|1
|0.05
|Уорнер Коллен
|1
|0.05
|Розенберри Киган
|1
|0.05
|Шиньяшики Андре
|1
|0.05
|Dantouma Toure
|1
|0.05
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Шон
|6
|1
|Нилис Дилан
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|1
|Климала Патрик
|5
|0
|Толкин Джон
|5
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|6
|1
|Уилсон Дэнни
|7
|0
|Абубакар Лалас
|7
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Трасти Остон
|4
|1
|Эстевес Лукас
|4
|1
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Вальесилья Эксон
|2
|0
|Уорнер Коллен
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
4
25%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
18
25
3 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
3
17%
5
20%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
9
50%
5
20%
76-90
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
7
41%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
20%
3
38%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
35
30
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
5
14%
1
3%
1-15
7
20%
10
33%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
7
20%
4
13%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
7
20%
7
23%
76-90
Пропущено
33
33
9 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
0
0%
4
12%
1-15
4
12%
6
18%
16-30
5
15%
8
24%
31-45
4
12%
6
18%
46-60
7
21%
4
12%
61-75
13
39%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2
Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|11
|3
|8
|36 - 36
|36
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23
|10
|6
|7
|38 - 30
|36
|5.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|27 - 33
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|9.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|10.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|11.
|Интер Майами
|22
|7
|5
|10
|26 - 37
|26
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|21
|6
|3
|12
|28 - 44
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|0:1
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|23
|8
|8
|7
|29 - 29
|32
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|23
|10
|2
|11
|30 - 27
|32
|8.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|10.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|30 - 33
|27
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|23
|7
|4
|12
|28 - 37
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22
|5
|8
|9
|36 - 45
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
|14.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Даллас
|0:1
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|8.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|4
|5
|2
|22 - 21
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|0:1
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|11
|3
|0
|8
|12 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию