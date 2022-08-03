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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
4:5
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
6' Гол
Йервуд Дрю
2:0
9' Гол
Лонг Аарон
2:1
21' Гол
Рубио Диего
27' Желтая карточка
Абубакар Лалас
3:1
28' Пенальти
Морган Льюис
3:2
38' Гол
Розенберри Киган
45' Желтая карточка
Рубио Диего
64' Желтая карточка
Вальесилья Эксон
3:3
77' Гол
Уорнер Коллен
3:4
80' Гол
Барриос Майкл
3:5
89' Гол
Dantouma Toure
90' Желтая карточка
Барриос Майкл
4:5
90' Пенальти
Барлоу Том
90'+11
1
Карлос
Мигел
Коронел
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
23
Кассерес
Кристиан
82
Лима
Лукас
II
10
Морган
Льюис
9
Климала
Патрик
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
24
Вальесилья
Эксон
2
Розенберри
Киган
66
Эстевес
Лукас
11
Рубио
Диего
32
Уорнер
Коллен
21
Акоста
Бриан
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1
Колорадо Рэпидс
5-3-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Колорадо Рэпидс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед

История матчей

М
0:2
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
3:1
М
1:1
ОК
3:0
М
4:0
М
2:3
М
4:5
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 10 (5) 0.43
Лима Лукас II 5 0.22
Климала Патрик 4 (1) 0.17
Лонг Аарон 4 0.17
Барлоу Том 3 (1) 0.13
Фернандес Омир 2 0.09
Харпер Кэмерон 2 0.09
Йервуд Дрю 2 0.09
Serge Ngoma 2 0.09
Кассерес Кристиан 1 0.04
Амайя Фрэнки 0 0
Толкин Джон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 10 (2) 0.45
Льюис Джонатан 4 0.18
Зардес Гьяси 3 (1) 0.14
Кайе Марк-Энтони 3 0.14
Абубакар Лалас 3 0.14
Барриос Майкл 2 0.09
Эстевес Лукас 1 0.05
Уорнер Коллен 1 0.05
Розенберри Киган 1 0.05
Шиньяшики Андре 1 0.05
Dantouma Toure 1 0.05
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Шон 6 1
Нилис Дилан 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Эдвардс Томас 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Климала Патрик 5 0
Толкин Джон 5 0
Йервуд Дрю 4 0
Харпер Кэмерон 4 0
Лонг Аарон 3 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Фернандес Омир 1 0
Кларк Кейден 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 6 1
Уилсон Дэнни 7 0
Абубакар Лалас 7 0
Акоста Бриан 6 0
Трасти Остон 4 1
Эстевес Лукас 4 1
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Барриос Майкл 3 0
Max Alves 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Вальесилья Эксон 2 0
Уорнер Коллен 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
4
25%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Пропущено

18
25
3 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
3
17%
5
20%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
9
50%
5
20%
76-90

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
7
41%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
20%
3
38%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

35
30
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
5
14%
1
3%
1-15
7
20%
10
33%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
7
20%
4
13%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
7
20%
7
23%
76-90

Пропущено

33
33
9 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
0
0%
4
12%
1-15
4
12%
6
18%
16-30
5
15%
8
24%
31-45
4
12%
6
18%
46-60
7
21%
4
12%
61-75
13
39%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2
Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 23 10 6 7 38 - 30 36
5. Орландо Сити 23 8 6 9 27 - 33 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 22 7 5 10 26 - 37 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 21 6 3 12 28 - 44 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 0:1 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 23 8 8 7 29 - 29 32
7. Сиэтл Саундерс 1:0 23 10 2 11 30 - 27 32
8. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
9. Лос-Анджелес Гэлакси 22 9 3 10 30 - 28 30
10. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 30 - 33 27
11. Ванкувер Уайткэпс 23 7 6 10 25 - 38 27
12. Хьюстон Динамо 23 7 4 12 28 - 37 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 22 5 8 9 36 - 45 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
5. Клёб де Фут Монреаль 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 18 - 20 14
13. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13
14. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 1:0 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Даллас 0:1 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
6. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
7. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
8. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
9. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 4 5 2 22 - 21 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 0:1 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 1:0 11 3 1 7 10 - 14 10
10. Хьюстон Динамо 11 3 0 8 12 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    97'
    Г О О О О Л - Барлоу Том из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает с точки!
  • Желтая карточка
    97'
    Барриос Майкл получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Акоста Бриан уходит с поля. Мур Дрю выходит вместо него
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Дантума Туре бьет в цель!
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Дантума Туре бьет в цель!
  • 81'
    Морган Льюис уходит с поля. Кейден Кларк выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Йервуд Дрю бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 4:5 Колорадо Рэпидс онлайн

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