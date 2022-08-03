Второй тайм

101' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Барриос Майкл получил желтую карточку от судьи

89' Г О О О О Л - Дантума Туре бьет в цель!

85' Г О О О О Л - Дантума Туре бьет в цель!