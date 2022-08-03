0'
53' Желтая карточкаХеллберг Сет
66' Желтая карточкаРедин Понтус
1:0
83' ГолКарлберг Дуглас
90' Желтая карточкаЛундин Антон
90'+7
Ход матча
53'
66'
83'
90'
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Haris Avdiu
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Браге
Эстерсунд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|6
|0.35
|Перссон Хоаким
|5
|0.29
|Карлберг Дуглас
|4
|0.24
|Johan Arvidsson
|4
|0.24
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.18
|Christopher Redenstrand
|2
|0.12
|Тамими Джонатан
|2
|0.12
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.12
|Хеллберг Сет
|1
|0.06
|Лундин Антон
|1
|0.06
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёрберг Феликс
|1
|0.06
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.06
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.06
|Вейлид Сесар
|1
|0.06
|Бельман Хенрик
|1
|0.06
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.06
|Досис Николаос
|1
|0.06
|Штольт Малкольм
|1
|0.06
|Брэндон Эрик
|1
|0.06
|Аджумани Янник
|1
|0.06
|Кроон Симон
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеллберг Сет
|6
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Редин Понтус
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Карлберг Дуглас
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Kevin Jablinski
|4
|0
|Исса Камал
|3
|0
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Бельман Хенрик
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|1
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Andre Oesterholm
|2
|0
|Chovanie Amatkarijo
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
19%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
5
31%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
29%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
1
14%
4
24%
76-90
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
3
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
6
40%
1
20%
76-90
Пропущено
9
12
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
5
56%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
5
42%
76-90
Забито
31
11
12 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
5
16%
1
9%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
6
19%
2
18%
31-45
8
26%
4
36%
46-60
2
6%
2
18%
61-75
9
29%
29%
2
18%
76-90
Пропущено
16
29
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
13%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
13%
1
3%
31-45
7
44%
6
21%
46-60
3
19%
6
21%
61-75
2
13%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1
Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|17
|12
|2
|3
|38 - 16
|38
|2.
|Браге
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|3.
|Сковде АИК
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|4.
|Броммапойкарна
|17
|8
|5
|4
|38 - 27
|29
|5.
|Треллеборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 27
|28
|6.
|Эстер
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|16
|8
|2
|6
|33 - 25
|26
|8.
|Утсиктенс
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|9.
|Эребру
|17
|7
|2
|8
|19 - 22
|23
|10.
|Ландскруна
|17
|5
|6
|6
|22 - 27
|21
|11.
|Норрбю
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|12.
|Вестерос
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|13.
|Далкурд
|17
|5
|3
|9
|15 - 26
|18
|14.
|Эргрюте
|16
|2
|7
|7
|20 - 28
|13
|15.
|Йёнчёпинг
|16
|3
|4
|9
|22 - 31
|13
|16.
|Эстерсунд
|17
|1
|6
|10
|11 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|6
|1
|2
|21 - 11
|19
|3.
|Хальмстад
|8
|6
|0
|2
|17 - 7
|18
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Далкурд
|9
|4
|0
|5
|11 - 13
|12
|8.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|10.
|Утсиктенс
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|12.
|Эстер
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|13.
|Вестерос
|8
|2
|4
|2
|13 - 14
|10
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|7.
|Ландскруна
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|8.
|Вестерос
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Броммапойкарна
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|13.
|Далкурд
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан