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Швеция: Суперэттан

2022
Браге
1:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
53' Желтая карточка
Хеллберг Сет
66' Желтая карточка
Редин Понтус
1:0
83' Гол
Карлберг Дуглас
90' Желтая карточка
Лундин Антон
90'+7
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
7
Перссон
Хоаким
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
12
Johan
Arvidsson
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
30
Andrew
Mills1
2
Вейлид
Сесар
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
25
Mansour
Sinyan
8
Брэндон
Эрик
13
Фрицсон
Людвиг
7
Andre
Oesterholm
10
Sadmir
Zekovic
21
Кроон
Симон
Браге
4-4-2
Эстерсунд
4-3-3

История личных встреч

Браге
Эстерсунд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:3
С
1:0
С
0:0
ПД
2:1
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 6 0.35
Перссон Хоаким 5 0.29
Карлберг Дуглас 4 0.24
Johan Arvidsson 4 0.24
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.18
Christopher Redenstrand 2 0.12
Тамими Джонатан 2 0.12
Зеттерстрём Александр 2 0.12
Хеллберг Сет 1 0.06
Лундин Антон 1 0.06
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёрберг Феликс 1 0.06
Фрицсон Людвиг 1 0.06
Chovanie Amatkarijo 1 0.06
Вейлид Сесар 1 0.06
Бельман Хенрик 1 0.06
Jordan Attah Kadiri 1 0.06
Досис Николаос 1 0.06
Штольт Малкольм 1 0.06
Брэндон Эрик 1 0.06
Аджумани Янник 1 0.06
Кроон Симон 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Карлссон Грач Себастьян 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 6 0
Henry Sletsjoee 5 0
Редин Понтус 2 1
Зеттерстрём Александр 3 0
Карлберг Дуглас 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Лундин Антон 2 0
Фродиг Виктор 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Jacob Stensson 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 5 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Kevin Jablinski 4 0
Исса Камал 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Бельман Хенрик 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Kristian Sirum Novak 1 1
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Chovanie Amatkarijo 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Кейта Али II 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
19%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
5
31%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
29%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
1
14%
4
24%
76-90

Забито

15
5
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
3
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
6
40%
1
20%
76-90

Пропущено

9
12
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
5
56%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
5
42%
76-90

Забито

31
11
12 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
5
16%
1
9%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
6
19%
2
18%
31-45
8
26%
4
36%
46-60
2
6%
2
18%
61-75
9
29%
29%
2
18%
76-90

Пропущено

16
29
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
13%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
13%
1
3%
31-45
7
44%
6
21%
46-60
3
19%
6
21%
61-75
2
13%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1
Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 17 12 2 3 38 - 16 38
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
4. Броммапойкарна 17 8 5 4 38 - 27 29
5. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
6. Эстер 16 7 5 4 27 - 21 26
7. Сирианска Эскильстуна 16 8 2 6 33 - 25 26
8. Утсиктенс 16 7 3 6 26 - 22 24
9. Эребру 17 7 2 8 19 - 22 23
10. Ландскруна 17 5 6 6 22 - 27 21
11. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
12. Вестерос 16 4 6 6 22 - 28 18
13. Далкурд 17 5 3 9 15 - 26 18
14. Эргрюте 16 2 7 7 20 - 28 13
15. Йёнчёпинг 16 3 4 9 22 - 31 13
16. Эстерсунд 17 1 6 10 11 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Сирианска Эскильстуна 9 6 1 2 21 - 11 19
3. Хальмстад 8 6 0 2 17 - 7 18
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Эстер 7 3 1 3 12 - 12 10
13. Вестерос 8 2 4 2 13 - 14 10
14. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 8 4 0 4 13 - 12 12
7. Ландскруна 9 2 3 4 9 - 14 9
8. Вестерос 8 2 2 4 9 - 14 8
9. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Броммапойкарна 8 1 3 4 11 - 16 6
12. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
13. Далкурд 8 1 3 4 4 - 13 6
14. Эргрюте 8 1 3 4 10 - 16 6
15. Йёнчёпинг 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
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