0:4
Конец матча
0'
0:1
8' ГолЙоханссон Александр
33' Желтая карточкаДхайни Мухаммед-Али
0:2
67' Гол в свои воротаЙенссон Исак
0:3
76' ГолДальстрём Виллиам
0:4
79' ГолЮханссон Андреас
90'+4
Ход матча
8'
67'
0:2
76'
79'
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
30 Abel Ogwuche
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Треллеборг
Хальмстад
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
22 матча
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|7
|0.41
|Мортенсен Николас
|6
|0.35
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.18
|Йенссон Исак
|3
|0.18
|Бркич Харис
|2
|0.12
|Амин Симон
|2
|0.12
|Саид Мохаммед
|1
|0.06
|Халльберг Херман
|1
|0.06
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.06
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
|Модиг Йеспер
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|9
|0.53
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.41
|Боман Микаэль
|4
|0.24
|Карим Садат
|3
|0.18
|Кроон Самуэль
|3
|0.18
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.12
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.12
|Сведберг Джонатан
|2
|0.12
|Юханссон Андреас
|2
|0.12
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.06
|Алланссон Йоэль
|1
|0.06
|Нильссон Малькольм
|1
|0.06
|Бернтссон Александер
|0
|0
|Викстрём Эмиль
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|6
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|4
|0
|Блумберг Юхан
|3
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Модиг Йеспер
|3
|0
|Мортенсен Николас
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|6
|0
|Дальстрём Виллиам
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боаки Томас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
7%
2
10%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
5
36%
1
5%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
1
7%
11
55%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
6
55%
1
10%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
25%
4
57%
76-90
Забито
27
37
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
2 Не забивали 0
2
7%
5
14%
1-15
5
19%
2
5%
16-30
4
15%
7
19%
31-45
9
33%
2
5%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
6
22%
16
43%
76-90
Пропущено
27
17
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
5
19%
2
12%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
3
11%
4
24%
61-75
10
37%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2
Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|17
|12
|2
|3
|38 - 16
|38
|2.
|Браге
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|3.
|Сковде АИК
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|4.
|Броммапойкарна
|17
|8
|5
|4
|38 - 27
|29
|5.
|Треллеборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 27
|28
|6.
|Эстер
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|16
|8
|2
|6
|33 - 25
|26
|8.
|Утсиктенс
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|9.
|Эребру
|17
|7
|2
|8
|19 - 22
|23
|10.
|Ландскруна
|17
|5
|6
|6
|22 - 27
|21
|11.
|Норрбю
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|12.
|Вестерос
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|13.
|Далкурд
|17
|5
|3
|9
|15 - 26
|18
|14.
|Эргрюте
|16
|2
|7
|7
|20 - 28
|13
|15.
|Йёнчёпинг
|16
|3
|4
|9
|22 - 31
|13
|16.
|Эстерсунд
|17
|1
|6
|10
|11 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|6
|1
|2
|21 - 11
|19
|3.
|Хальмстад
|8
|6
|0
|2
|17 - 7
|18
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Далкурд
|9
|4
|0
|5
|11 - 13
|12
|8.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|10.
|Утсиктенс
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|12.
|Эстер
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|13.
|Вестерос
|8
|2
|4
|2
|13 - 14
|10
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|7.
|Ландскруна
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|8.
|Вестерос
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Броммапойкарна
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|13.
|Далкурд
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
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