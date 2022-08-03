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Швеция: Суперэттан

2022
Треллеборг
0:4
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
8' Гол
Йоханссон Александр
33' Желтая карточка
Дхайни Мухаммед-Али
0:2
67' Гол в свои ворота
Йенссон Исак
0:3
76' Гол
Дальстрём Виллиам
0:4
79' Гол
Юханссон Андреас
90'+4
1
Кристенсен
Каспер
6
Модиг
Йеспер
20
Дхайни
Мухаммед-Али
17
Йенссон
Исак
2
Бьеркен
Фритьоф
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
23
Бедварссон
Бедвар
22
Блумберг
Юхан
18
Оффия
Генри
24
Хёрберг
Феликс
1
Нильссон
Малькольм
3
Бернтссон
Александер
4
Юханссон
Андреас
24
Ульссон
Маркус
2
Боаки
Томас
21
Бенгтссон
Андреас
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
16
Ахльстранд
Эрик
10
Карим
Садат
30
Йоханссон
Александр
II
Треллеборг
3-4-3
Хальмстад
3-5-2

История личных встреч

Треллеборг
Хальмстад

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

22 матча

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:2
С
2:4
С
0:1
С
3:0
С
0:1
ТМК
1:2
ТМК
3:1
С
0:2
С
3:0
К
1:2
С
1:2
С
3:1
А
0:1
А
1:1
А
1:0
А
0:0
ТМС
2:0
А
4:0
А
1:1
А
0:0
А
1:2
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 7 0.41
Мортенсен Николас 6 0.35
Бьеркен Фритьоф 3 0.18
Йенссон Исак 3 0.18
Бркич Харис 2 0.12
Амин Симон 2 0.12
Саид Мохаммед 1 0.06
Халльберг Херман 1 0.06
Бедварссон Бедвар 1 0.06
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0
Модиг Йеспер 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 9 0.53
Баффо Джозеф 7 (5) 0.41
Боман Микаэль 4 0.24
Карим Садат 3 0.18
Кроон Самуэль 3 0.18
Дальстрём Виллиам 2 0.12
Офосу-Айе Фил 2 0.12
Сведберг Джонатан 2 0.12
Юханссон Андреас 2 0.12
Ахльстранд Эрик 1 0.06
Алланссон Йоэль 1 0.06
Нильссон Малькольм 1 0.06
Бернтссон Александер 0 0
Викстрём Эмиль 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 6 0
Бркич Харис 4 0
Дхайни Мухаммед-Али 4 0
Блумберг Юхан 3 0
Вийтикко Микко 3 0
Модиг Йеспер 3 0
Мортенсен Николас 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Йенссон Исак 2 0
Othmane Salama 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 6 0
Дальстрём Виллиам 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Боаки Томас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Карим Садат 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Карлссон Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
7%
2
10%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
5
36%
1
5%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
1
7%
11
55%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
6
55%
1
10%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
25%
4
57%
76-90

Забито

27
37
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
2 Не забивали 0
2
7%
5
14%
1-15
5
19%
2
5%
16-30
4
15%
7
19%
31-45
9
33%
2
5%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
6
22%
16
43%
76-90

Пропущено

27
17
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
5
19%
2
12%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
3
11%
4
24%
61-75
10
37%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2
Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 17 12 2 3 38 - 16 38
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
4. Броммапойкарна 17 8 5 4 38 - 27 29
5. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
6. Эстер 16 7 5 4 27 - 21 26
7. Сирианска Эскильстуна 16 8 2 6 33 - 25 26
8. Утсиктенс 16 7 3 6 26 - 22 24
9. Эребру 17 7 2 8 19 - 22 23
10. Ландскруна 17 5 6 6 22 - 27 21
11. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
12. Вестерос 16 4 6 6 22 - 28 18
13. Далкурд 17 5 3 9 15 - 26 18
14. Эргрюте 16 2 7 7 20 - 28 13
15. Йёнчёпинг 16 3 4 9 22 - 31 13
16. Эстерсунд 17 1 6 10 11 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Сирианска Эскильстуна 9 6 1 2 21 - 11 19
3. Хальмстад 8 6 0 2 17 - 7 18
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Эстер 7 3 1 3 12 - 12 10
13. Вестерос 8 2 4 2 13 - 14 10
14. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 8 4 0 4 13 - 12 12
7. Ландскруна 9 2 3 4 9 - 14 9
8. Вестерос 8 2 2 4 9 - 14 8
9. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Броммапойкарна 8 1 3 4 11 - 16 6
12. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
13. Далкурд 8 1 3 4 4 - 13 6
14. Эргрюте 8 1 3 4 10 - 16 6
15. Йёнчёпинг 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Дхайни Мухаммед-Али получил желтую карточку от судьи
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