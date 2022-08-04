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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Фредрикстад
2:4
Конец матча
Стабек
0'
11' Желтая карточка
Янссон Оскар
0:1
22' Гол
Gift Orban
1:1
24' Гол
Эбю Олав
1:2
55' Гол
Крогстад Фредрик
2:2
57' Гол
Riki Alba
2:3
74' Гол
Аземи Фитим
2:4
90' Гол
Gift Orban
90'+5
1
Haavar
Jenssen
4
Stian
Stray
Molde
26
Mads
Nielsen
II
21
Янссон
Оскар
18
Ludvig
Begby
7
Драге
Томас
19
Эбю
Олав
10
Nicolay
Solberg
22
Obilor
Denzel
Okeke
11
Riki
Alba
24
Уильямс
Ноа
12
Сандберг
Маркус
19
Вернерссон
Виктор
4
Вангберг
Симен
2
Педерсен
Каспер
15
Оттесен
Стурла
14
Крогстад
Фредрик
8
Эдвардс
Кертис
3
Несс Николай
18
Меткалф
Патрик
10
Геэльмуйден
Херман
16
Gift
Orban
Фредрикстад
4-3-3
Стабек
4-5-1

История личных встреч

Фредрикстад
Стабек

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:1
КН
3:1
ПД
4:0
Т
0:1
Т
5:1
Т
1:2
Т
3:1
ТМС
1:3
Т
2:1
Т
0:1
ТМС
3:2
Т
5:1
Т
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolay Solberg 6 (1) 0.33
Ludvig Begby 4 0.22
Уильямс Ноа 3 0.17
Riki Alba 3 0.17
Эбю Олав 2 0.11
Stian Stray Molde 1 0.06
Obilor Denzel Okeke 1 0.06
Драге Томас 1 0.06
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.06
Mads Nielsen II 1 0.06
Ayoub Aleesami 1 0.06
Jakob Lindstroem 0 0
Хансен Александер II 0 0
Хаджич Аднан 0 0
Filip Stensland 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 9 0.5
Геэльмуйден Херман 6 (3) 0.33
Хансен Корнелиус 5 0.28
Эдвардсен Оливер 4 0.22
Крогстад Фредрик 4 0.22
Оттесен Стурла 3 0.17
Аземи Фитим 2 0.11
Вангберг Симен 1 0.06
Костадинов Калоян 0 0
Несс Николай 0 0
Педерсен Каспер 0 0
Ланге Тор 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Эдвардс Кертис 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakob Lindstroem 6 0
Nicolay Solberg 5 0
Хаджич Аднан 4 0
Янссон Оскар 3 0
Mads Nielsen II 3 0
Драге Томас 2 0
Хансен Александер II 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Riki Alba 1 0
Эбю Олав 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Tage Johansen 1 0
Marcus Solhaug Wenneberg 1 0
Obilor Denzel Okeke 1 0
Filip Stensland 1 0
Innocent Kingsley 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 3 1
Вангберг Симен 2 0
Ланге Тор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Gift Orban 2 0
Несс Николай 1 0
Вернерссон Виктор 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
25
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
4
31%
2
8%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
1
8%
4
16%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
2
15%
8
32%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
4
40%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

25
35
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
6
24%
2
6%
1-15
2
8%
7
20%
16-30
5
20%
5
14%
31-45
4
16%
3
9%
46-60
3
12%
8
23%
61-75
5
20%
10
29%
76-90

Пропущено

26
16
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
5
19%
4
25%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
4
15%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Старт - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:2
Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Осане 2:2 Бранн - Фредрикстад 6:0 Стабек - Фредрикстад 0:0 Квик-Халден - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Ранхейм - Фредрикстад 3:2 Фредрикстад - КФУМ 1:2 Бранн - Фредрикстад 3:0 Рааде - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Скейд 2:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Одд 0:2 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0
Стабек
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1
Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 18 15 3 0 53 - 10 48
2. Санднес 18 11 2 5 37 - 26 35
3. Стабек 18 9 7 2 34 - 17 34
4. Ранхейм 18 10 4 4 34 - 26 34
5. Рёуфосс 18 8 6 4 27 - 27 30
6. КФУМ 18 8 5 5 33 - 29 29
7. Согндаль 18 8 5 5 33 - 33 29
8. Мьёндален 18 8 3 7 22 - 26 27
9. Старт 18 7 5 6 27 - 18 26
10. Конгсвингер 18 6 5 7 24 - 24 23
11. Фредрикстад 18 5 6 7 24 - 27 21
12. Осане 18 4 7 7 23 - 39 19
13. Брюне 18 4 4 10 19 - 28 16
14. Скейд 18 3 1 14 21 - 38 10
15. Стйордалс Блинк 18 2 3 13 16 - 38 9
16. Гроруд 18 0 6 12 19 - 40 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 9 6 3 0 22 - 4 21
2. Согндаль 9 6 1 2 19 - 11 19
3. Конгсвингер 9 5 3 1 20 - 11 18
4. Ранхейм 9 5 2 2 20 - 15 17
5. Мьёндален 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Санднес 9 5 1 3 24 - 16 16
7. Рёуфосс 9 4 3 2 9 - 13 15
8. Стабек 8 3 4 1 10 - 6 13
9. Старт 9 3 3 3 13 - 11 12
10. КФУМ 9 3 3 3 14 - 15 12
11. Фредрикстад 9 3 3 3 13 - 15 12
12. Осане 9 3 2 4 12 - 21 11
13. Скейд 10 3 1 6 17 - 19 10
14. Брюне 9 2 3 4 8 - 13 9
15. Стйордалс Блинк 9 1 0 8 6 - 18 3
16. Гроруд 8 0 2 6 7 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 9 9 0 0 31 - 6 27
2. Стабек 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Санднес 9 6 1 2 13 - 10 19
4. Ранхейм 9 5 2 2 14 - 11 17
5. КФУМ 9 5 2 2 19 - 14 17
6. Рёуфосс 9 4 3 2 18 - 14 15
7. Старт 9 4 2 3 14 - 7 14
8. Согндаль 9 2 4 3 14 - 22 10
9. Мьёндален 8 3 1 4 8 - 14 10
10. Фредрикстад 9 2 3 4 11 - 12 9
11. Осане 9 1 5 3 11 - 18 8
12. Брюне 9 2 1 6 11 - 15 7
13. Стйордалс Блинк 9 1 3 5 10 - 20 6
14. Конгсвингер 9 1 2 6 4 - 13 5
15. Гроруд 10 0 4 6 12 - 22 4
16. Скейд 8 0 0 8 4 - 19 0
  • — Выход в Типпелиген
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Эбю Олав бьет в цель!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Gift Orban бьет в цель!
    • Желтая карточка
      11'
      Oscar Jansson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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