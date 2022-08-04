Стадион: Фредрикстад
2:4
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаЯнссон Оскар
0:1
22' ГолGift Orban
1:1
24' ГолЭбю Олав
1:2
55' ГолКрогстад Фредрик
2:2
57' ГолRiki Alba
2:3
74' ГолАземи Фитим
2:4
90' ГолGift Orban
90'+5
Ход матча
11'
22'
0:1
24'
1:1
55'
57'
2:2
62'
74'
2:3
90'
2:4
21
Янссон
Оскар
18
Ludvig
Begby
19
Эбю
Олав
11
Riki
Alba
24
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Янссон ОскарЗащитник
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
- Полузащитник
-
19 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
-
24 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
29 Лима ЛукасЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gift OrbanНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Фредрикстад
Стабек
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolay Solberg
|6 (1)
|0.33
|Ludvig Begby
|4
|0.22
|Уильямс Ноа
|3
|0.17
|Riki Alba
|3
|0.17
|Эбю Олав
|2
|0.11
|Stian Stray Molde
|1
|0.06
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0.06
|Драге Томас
|1
|0.06
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.06
|Mads Nielsen II
|1
|0.06
|Ayoub Aleesami
|1
|0.06
|Jakob Lindstroem
|0
|0
|Хансен Александер II
|0
|0
|Хаджич Аднан
|0
|0
|Filip Stensland
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|9
|0.5
|Геэльмуйден Херман
|6 (3)
|0.33
|Хансен Корнелиус
|5
|0.28
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.22
|Крогстад Фредрик
|4
|0.22
|Оттесен Стурла
|3
|0.17
|Аземи Фитим
|2
|0.11
|Вангберг Симен
|1
|0.06
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
|Педерсен Каспер
|0
|0
|Ланге Тор
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Эдвардс Кертис
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakob Lindstroem
|6
|0
|Nicolay Solberg
|5
|0
|Хаджич Аднан
|4
|0
|Янссон Оскар
|3
|0
|Mads Nielsen II
|3
|0
|Драге Томас
|2
|0
|Хансен Александер II
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Эбю Олав
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Tage Johansen
|1
|0
|Marcus Solhaug Wenneberg
|1
|0
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0
|Filip Stensland
|1
|0
|Innocent Kingsley
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|1
|Оттесен Стурла
|3
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Ланге Тор
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Gift Orban
|2
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
4
31%
2
8%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
1
8%
4
16%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
2
15%
8
32%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
4
40%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
25
35
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
6
24%
2
6%
1-15
2
8%
7
20%
16-30
5
20%
5
14%
31-45
4
16%
3
9%
46-60
3
12%
8
23%
61-75
5
20%
10
29%
76-90
Пропущено
26
16
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
5
19%
4
25%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
4
15%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Старт - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:2
Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Осане 2:2 Бранн - Фредрикстад 6:0 Стабек - Фредрикстад 0:0 Квик-Халден - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Ранхейм - Фредрикстад 3:2 Фредрикстад - КФУМ 1:2 Бранн - Фредрикстад 3:0 Рааде - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Скейд 2:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Одд 0:2 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0
Стабек
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1
Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|18
|15
|3
|0
|53 - 10
|48
|2.
|Санднес
|18
|11
|2
|5
|37 - 26
|35
|3.
|Стабек
|18
|9
|7
|2
|34 - 17
|34
|4.
|Ранхейм
|18
|10
|4
|4
|34 - 26
|34
|5.
|Рёуфосс
|18
|8
|6
|4
|27 - 27
|30
|6.
|КФУМ
|18
|8
|5
|5
|33 - 29
|29
|7.
|Согндаль
|18
|8
|5
|5
|33 - 33
|29
|8.
|Мьёндален
|18
|8
|3
|7
|22 - 26
|27
|9.
|Старт
|18
|7
|5
|6
|27 - 18
|26
|10.
|Конгсвингер
|18
|6
|5
|7
|24 - 24
|23
|11.
|Фредрикстад
|18
|5
|6
|7
|24 - 27
|21
|12.
|Осане
|18
|4
|7
|7
|23 - 39
|19
|13.
|Брюне
|18
|4
|4
|10
|19 - 28
|16
|14.
|Скейд
|18
|3
|1
|14
|21 - 38
|10
|15.
|Стйордалс Блинк
|18
|2
|3
|13
|16 - 38
|9
|16.
|Гроруд
|18
|0
|6
|12
|19 - 40
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|6
|3
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Согндаль
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|3.
|Конгсвингер
|9
|5
|3
|1
|20 - 11
|18
|4.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|20 - 15
|17
|5.
|Мьёндален
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Санднес
|9
|5
|1
|3
|24 - 16
|16
|7.
|Рёуфосс
|9
|4
|3
|2
|9 - 13
|15
|8.
|Стабек
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|9.
|Старт
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|10.
|КФУМ
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|11.
|Фредрикстад
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|12.
|Осане
|9
|3
|2
|4
|12 - 21
|11
|13.
|Скейд
|10
|3
|1
|6
|17 - 19
|10
|14.
|Брюне
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|15.
|Стйордалс Блинк
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|16.
|Гроруд
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|9
|0
|0
|31 - 6
|27
|2.
|Стабек
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Санднес
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|4.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|5.
|КФУМ
|9
|5
|2
|2
|19 - 14
|17
|6.
|Рёуфосс
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|7.
|Старт
|9
|4
|2
|3
|14 - 7
|14
|8.
|Согндаль
|9
|2
|4
|3
|14 - 22
|10
|9.
|Мьёндален
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|10.
|Фредрикстад
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|11.
|Осане
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|12.
|Брюне
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|13.
|Стйордалс Блинк
|9
|1
|3
|5
|10 - 20
|6
|14.
|Конгсвингер
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|15.
|Гроруд
|10
|0
|4
|6
|12 - 22
|4
|16.
|Скейд
|8
|0
|0
|8
|4 - 19
|0
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион