Стадион: Бранн Зрители: 9628
Ход матча
46'
57'
1:0
60'
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Хове РунарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикНападающий
-
-
36 Sander Svela
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Бранн
Старт
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
41.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 2 победы
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|10
|0.56
|Финне Бор
|10
|0.56
|Кастро Никлас
|5
|0.28
|Сконес Каспер
|5
|0.28
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5 (1)
|0.28
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.17
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.17
|Хорн Майер
|2
|0.11
|Frederik Boersting
|2
|0.11
|Бломберг Оле-Дидрик
|2
|0.11
|Моберг Вегар
|2
|0.11
|Кроне Свенн
|1
|0.06
|Сковгор Андреас
|1
|0.06
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.06
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|12
|0.67
|Фаллениус Оскар
|3
|0.17
|Шульц Эрик
|3
|0.17
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.11
|Шеквист Сандер Хансен
|2
|0.11
|Антонссон Бьярни
|2 (1)
|0.11
|Нчамаа Базилио
|1
|0.06
|Mathias Grundetjern
|1
|0.06
|Peter Reinhardsen
|1
|0.06
|Робстад Хенрик
|0
|0
|Alagie Sanyang
|0
|0
|Дервискадич Эмир
|0
|0
|Cameron Ian Cresswell
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|2
|1
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонссон Бьярни
|5
|0
|Вормгор Вито
|4
|0
|Фаллениус Оскар
|3
|0
|Шульц Эрик
|2
|0
|Робстад Хенрик
|2
|0
|Нчамаа Базилио
|2
|0
|Alagie Sanyang
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
14
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
4
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
10
43%
4
29%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
30
13
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
3
10%
4
31%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
4
13%
3
23%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
3
10%
1
8%
61-75
10
33%
2
15%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
53
27
19 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
0 Не забивали 7
7
13%
6
22%
1-15
5
9%
4
15%
16-30
7
13%
4
15%
31-45
9
17%
3
11%
46-60
5
9%
4
15%
61-75
20
38%
6
22%
76-90
Пропущено
10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
4
40%
3
17%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
10%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1
Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1
Старт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Старт - Фредрикстад 1:0 Мьёндален - Старт 0:0 Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1
Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|18
|15
|3
|0
|53 - 10
|48
|2.
|Санднес
|18
|11
|2
|5
|37 - 26
|35
|3.
|Стабек
|18
|9
|7
|2
|34 - 17
|34
|4.
|Ранхейм
|18
|10
|4
|4
|34 - 26
|34
|5.
|Рёуфосс
|18
|8
|6
|4
|27 - 27
|30
|6.
|КФУМ
|18
|8
|5
|5
|33 - 29
|29
|7.
|Согндаль
|18
|8
|5
|5
|33 - 33
|29
|8.
|Мьёндален
|18
|8
|3
|7
|22 - 26
|27
|9.
|Старт
|18
|7
|5
|6
|27 - 18
|26
|10.
|Конгсвингер
|18
|6
|5
|7
|24 - 24
|23
|11.
|Фредрикстад
|18
|5
|6
|7
|24 - 27
|21
|12.
|Осане
|18
|4
|7
|7
|23 - 39
|19
|13.
|Брюне
|18
|4
|4
|10
|19 - 28
|16
|14.
|Скейд
|18
|3
|1
|14
|21 - 38
|10
|15.
|Стйордалс Блинк
|18
|2
|3
|13
|16 - 38
|9
|16.
|Гроруд
|18
|0
|6
|12
|19 - 40
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|6
|3
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Согндаль
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|3.
|Конгсвингер
|9
|5
|3
|1
|20 - 11
|18
|4.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|20 - 15
|17
|5.
|Мьёндален
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Санднес
|9
|5
|1
|3
|24 - 16
|16
|7.
|Рёуфосс
|9
|4
|3
|2
|9 - 13
|15
|8.
|Стабек
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|9.
|Старт
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|10.
|КФУМ
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|11.
|Фредрикстад
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|12.
|Осане
|9
|3
|2
|4
|12 - 21
|11
|13.
|Скейд
|10
|3
|1
|6
|17 - 19
|10
|14.
|Брюне
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|15.
|Стйордалс Блинк
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|16.
|Гроруд
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|9
|0
|0
|31 - 6
|27
|2.
|Стабек
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Санднес
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|4.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|5.
|КФУМ
|9
|5
|2
|2
|19 - 14
|17
|6.
|Рёуфосс
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|7.
|Старт
|9
|4
|2
|3
|14 - 7
|14
|8.
|Согндаль
|9
|2
|4
|3
|14 - 22
|10
|9.
|Мьёндален
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|10.
|Фредрикстад
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|11.
|Осане
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|12.
|Брюне
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|13.
|Стйордалс Блинк
|9
|1
|3
|5
|10 - 20
|6
|14.
|Конгсвингер
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|15.
|Гроруд
|10
|0
|4
|6
|12 - 22
|4
|16.
|Скейд
|8
|0
|0
|8
|4 - 19
|0
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