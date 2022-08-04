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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион: Зрители: 9628
Бранн
1:0
Конец матча
Старт
0'
46' Желтая карточка
Вормгор Вито
1:0
57' Гол
Хорн Майер
60' Желтая карточка
Нчамаа Базилио
90'+4
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
3
Кнудсен
Фредрик
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
4
Вормгор
Вито
22
Тённесен
Кристоффер
5
Peter
Reinhardsen
6
Антонссон
Бьярни
7
Дервискадич
Эмир
30
Нчамаа
Базилио
23
Mathias
Grundetjern
9
Zakaria
Sawo
16
Страннегорд
Том
Бранн
4-3-3
Старт
3-4-3

История личных встреч

Бранн
Старт

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
41.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 2 победы

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:2
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:1
Т
4:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:0
ТМК
0:3
Т
1:2
Т
1:1
ТМС
3:1
ТМС
1:2
Т
3:3
Т
2:0
Т
3:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:4
Т
0:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 10 0.56
Финне Бор 10 0.56
Кастро Никлас 5 0.28
Сконес Каспер 5 0.28
Селанн-Хеггебе Эуне 5 (1) 0.28
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.17
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.17
Хорн Майер 2 0.11
Frederik Boersting 2 0.11
Бломберг Оле-Дидрик 2 0.11
Моберг Вегар 2 0.11
Кроне Свенн 1 0.06
Сковгор Андреас 1 0.06
Кнудсен Фредрик 1 0.06
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 12 0.67
Фаллениус Оскар 3 0.17
Шульц Эрик 3 0.17
Тённесен Кристоффер 2 0.11
Шеквист Сандер Хансен 2 0.11
Антонссон Бьярни 2 (1) 0.11
Нчамаа Базилио 1 0.06
Mathias Grundetjern 1 0.06
Peter Reinhardsen 1 0.06
Робстад Хенрик 0 0
Alagie Sanyang 0 0
Дервискадич Эмир 0 0
Cameron Ian Cresswell 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 2 1
Нильсен Сиверт 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Frederik Boersting 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонссон Бьярни 5 0
Вормгор Вито 4 0
Фаллениус Оскар 3 0
Шульц Эрик 2 0
Робстад Хенрик 2 0
Нчамаа Базилио 2 0
Alagie Sanyang 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Марес Люк 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
14
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
4
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
10
43%
4
29%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

30
13
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
3
10%
4
31%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
4
13%
3
23%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
3
10%
1
8%
61-75
10
33%
2
15%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

53
27
19 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
0 Не забивали 7
7
13%
6
22%
1-15
5
9%
4
15%
16-30
7
13%
4
15%
31-45
9
17%
3
11%
46-60
5
9%
4
15%
61-75
20
38%
6
22%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
4
40%
3
17%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
10%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1
Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1
Старт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Старт - Фредрикстад 1:0 Мьёндален - Старт 0:0 Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1
Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 18 15 3 0 53 - 10 48
2. Санднес 18 11 2 5 37 - 26 35
3. Стабек 18 9 7 2 34 - 17 34
4. Ранхейм 18 10 4 4 34 - 26 34
5. Рёуфосс 18 8 6 4 27 - 27 30
6. КФУМ 18 8 5 5 33 - 29 29
7. Согндаль 18 8 5 5 33 - 33 29
8. Мьёндален 18 8 3 7 22 - 26 27
9. Старт 18 7 5 6 27 - 18 26
10. Конгсвингер 18 6 5 7 24 - 24 23
11. Фредрикстад 18 5 6 7 24 - 27 21
12. Осане 18 4 7 7 23 - 39 19
13. Брюне 18 4 4 10 19 - 28 16
14. Скейд 18 3 1 14 21 - 38 10
15. Стйордалс Блинк 18 2 3 13 16 - 38 9
16. Гроруд 18 0 6 12 19 - 40 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 9 6 3 0 22 - 4 21
2. Согндаль 9 6 1 2 19 - 11 19
3. Конгсвингер 9 5 3 1 20 - 11 18
4. Ранхейм 9 5 2 2 20 - 15 17
5. Мьёндален 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Санднес 9 5 1 3 24 - 16 16
7. Рёуфосс 9 4 3 2 9 - 13 15
8. Стабек 8 3 4 1 10 - 6 13
9. Старт 9 3 3 3 13 - 11 12
10. КФУМ 9 3 3 3 14 - 15 12
11. Фредрикстад 9 3 3 3 13 - 15 12
12. Осане 9 3 2 4 12 - 21 11
13. Скейд 10 3 1 6 17 - 19 10
14. Брюне 9 2 3 4 8 - 13 9
15. Стйордалс Блинк 9 1 0 8 6 - 18 3
16. Гроруд 8 0 2 6 7 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 9 9 0 0 31 - 6 27
2. Стабек 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Санднес 9 6 1 2 13 - 10 19
4. Ранхейм 9 5 2 2 14 - 11 17
5. КФУМ 9 5 2 2 19 - 14 17
6. Рёуфосс 9 4 3 2 18 - 14 15
7. Старт 9 4 2 3 14 - 7 14
8. Согндаль 9 2 4 3 14 - 22 10
9. Мьёндален 8 3 1 4 8 - 14 10
10. Фредрикстад 9 2 3 4 11 - 12 9
11. Осане 9 1 5 3 11 - 18 8
12. Брюне 9 2 1 6 11 - 15 7
13. Стйордалс Блинк 9 1 3 5 10 - 20 6
14. Конгсвингер 9 1 2 6 4 - 13 5
15. Гроруд 10 0 4 6 12 - 22 4
16. Скейд 8 0 0 8 4 - 19 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бранн 1:0 Старт онлайн

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