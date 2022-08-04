Прерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
33 Amar Muhsin
-
-
14 Joel Berhane
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Эргрюте
Сирианска Эскильстуна
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.5
|Абрахам Саргон
|4
|0.25
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.13
|Полсон Дэниел
|1
|0.06
|Андреассон Антон
|1
|0.06
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.06
|Акерманн Кевин
|1
|0.06
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.06
|Дальквист Хампус
|0
|0
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|11 (1)
|0.69
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0.25
|Алсанати Андре
|3
|0.19
|Гётессон Виктор
|3
|0.19
|Sadmir Zekovic
|3
|0.19
|Рафаэль Йорк
|3
|0.19
|Худу Абдул Халик
|1
|0.06
|Мааруф Самир
|1
|0.06
|Joel Berhane
|1
|0.06
|Мишель Феликс
|1
|0.06
|Маннс Йеспер
|1
|0.06
|Форс Виктор
|0
|0
|Якубу Алию
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Акерманн Кевин
|4
|0
|Раскай Анель
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Андреассон Антон
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|7
|1
|Форс Виктор
|5
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|1
|Коффей Эшли
|3
|1
|Мишель Феликс
|4
|0
|Маркес Микаэль
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Anton Ekeroth
|3
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
5
42%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Забито
10
21
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
10%
3
14%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
3
30%
7
33%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
1
9%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
20
33
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
10%
3
9%
1-15
2
10%
4
12%
16-30
4
20%
5
15%
31-45
3
15%
6
18%
46-60
3
15%
5
15%
61-75
6
30%
10
30%
76-90
Пропущено
28
25
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
11%
2
8%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
9
32%
5
20%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
3
11%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1
Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1
Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|17
|12
|2
|3
|38 - 16
|38
|2.
|Браге
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|3.
|Сковде АИК
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|4.
|Эстер
|3:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 22
|29
|5.
|Броммапойкарна
|17
|8
|5
|4
|38 - 27
|29
|6.
|Треллеборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 27
|28
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|16
|8
|2
|6
|33 - 25
|26
|8.
|Утсиктенс
|1:3
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Эребру
|17
|7
|2
|8
|19 - 22
|23
|10.
|Ландскруна
|17
|5
|6
|6
|22 - 27
|21
|11.
|Вестерос
|1:1
|17
|4
|7
|6
|23 - 29
|19
|12.
|Норрбю
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|13.
|Далкурд
|17
|5
|3
|9
|15 - 26
|18
|14.
|Йёнчёпинг
|1:1
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Эргрюте
|16
|2
|7
|7
|20 - 28
|13
|16.
|Эстерсунд
|17
|1
|6
|10
|11 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|6
|1
|2
|21 - 11
|19
|3.
|Хальмстад
|8
|6
|0
|2
|17 - 7
|18
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Эстер
|3:1
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|8.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|10.
|Утсиктенс
|1:3
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|12.
|Далкурд
|9
|4
|0
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Вестерос
|1:1
|8
|2
|4
|2
|13 - 14
|10
|14.
|Йёнчёпинг
|1:1
|9
|2
|2
|5
|15 - 17
|8
|15.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|3:1
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|1:3
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Вестерос
|1:1
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|8.
|Ландскруна
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|9.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Броммапойкарна
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|13.
|Далкурд
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|15.
|Йёнчёпинг
|1:1
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
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