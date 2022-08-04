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Швеция: Суперэттан

2022
Йёнчёпинг
1:1
Второй тайм: 64'
Вестерос
0'
35' Желтая карточка
Крона Себастьян
0:1
36' Гол
Viktor Granath
47' Желтая карточка
Бук Робин
1:1
55' Пенальти
Бук Робин

Ход матча

35'
Крона Себастьян
 
36'
0:1
Viktor Granath
(Daniel Ask)
47'
Бук Робин
 
55'
Бук Робин
1:1
57'
 
Max Larsson
David Burubwa
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Вестерос
2.95
3.54
2.31
Все Коэффициенты
30
Нильссон
Александр
15
Arvid
Eriksson
7
Крона
Себастьян
6
Ламин
Адам
Бен
3
Фазал
Мохаммад
22
Люнг
Даниэль
5
Фендрих
Фредрик
26
Моенза
Малкольм
10
Бук
Робин
9
Edin
Hamidovic
24
Николич
Марко
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
23
Dusan
Jajic
2
Herman
Magnusson
15
Эдлунд
Олле
14
Viktor
Granath
27
David
Burubwa
Йёнчёпинг
3-4-3
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Вестерос

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:2
С
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 5 (2) 0.29
Николич Марко 3 0.18
Нордстрем Элиас 3 0.18
Марич Аднан 2 0.12
Гваргис Питер 2 0.12
Фазал Мохаммад 2 0.12
Моенза Малкольм 1 0.06
Эдквист Адриан 1 0.06
Ассогба Юсуф 1 0.06
Edin Hamidovic 1 (1) 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Люнг Даниэль 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 10 0.59
Йоханссон Саймон 3 0.18
Dusan Jajic 2 0.12
Daniel Ask 1 0.06
Гефверт Симон 1 0.06
Max Larsson 1 0.06
Проделль Виктор 1 0.06
Рибейро Педро III 1 (1) 0.06
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.06
Троне Филип 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 7 0
Крона Себастьян 4 1
Барни Юнес 4 0
Anas Al Asbahi 2 1
Бук Робин 3 0
Фендрих Фредрик 2 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Раск Теодор 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Гефверт Симон 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
13%
1
13%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
3
20%
6
40%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
4
33%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
5
42%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
19%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
7
44%
5
33%
76-90
1
0%
0%

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
9%
5
25%
1-15
2
9%
5
25%
16-30
5
23%
3
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
7
35%
76-90

Пропущено

31
30
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
10%
4
13%
1-15
2
6%
1
3%
16-30
6
19%
5
17%
31-45
2
6%
6
20%
46-60
7
23%
3
10%
61-75
10
32%
11
37%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0
Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 17 12 2 3 38 - 16 38
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
4. Эстер 3:1 17 8 5 4 30 - 22 29
5. Броммапойкарна 17 8 5 4 38 - 27 29
6. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
7. Сирианска Эскильстуна 16 8 2 6 33 - 25 26
8. Утсиктенс 1:3 17 7 3 7 27 - 25 24
9. Эребру 17 7 2 8 19 - 22 23
10. Ландскруна 17 5 6 6 22 - 27 21
11. Вестерос 1:1 17 4 7 6 23 - 29 19
12. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
13. Далкурд 17 5 3 9 15 - 26 18
14. Йёнчёпинг 1:1 17 3 5 9 23 - 32 14
15. Эргрюте 16 2 7 7 20 - 28 13
16. Эстерсунд 17 1 6 10 11 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Сирианска Эскильстуна 9 6 1 2 21 - 11 19
3. Хальмстад 8 6 0 2 17 - 7 18
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 3:1 8 4 1 3 15 - 13 13
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 1:3 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Вестерос 1:1 8 2 4 2 13 - 14 10
14. Йёнчёпинг 1:1 9 2 2 5 15 - 17 8
15. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 3:1 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 1:3 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Вестерос 1:1 9 2 3 4 10 - 15 9
8. Ландскруна 9 2 3 4 9 - 14 9
9. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Броммапойкарна 8 1 3 4 11 - 16 6
12. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
13. Далкурд 8 1 3 4 4 - 13 6
14. Эргрюте 8 1 3 4 10 - 16 6
15. Йёнчёпинг 1:1 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Второй тайм
  • 57'
    David Burubwa уходит с поля. Max Larsson выходит вместо него
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Бук Робин из команды Йёнчёпинг забивает с точки!
  • Желтая карточка
    47'
    Бук Робин получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Крона Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Вестерос
2.95
3.54
2.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Йёнчёпинг 1:1 Вестерос онлайн

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