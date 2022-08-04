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Швеция: Суперэттан

2022
Эстер
3:1
Второй тайм: 63'
Утсиктенс
0'
1:0
16' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
21' Желтая карточка
Jakob Hedenquist
27' Желтая карточка
Кусу Манассе
1:1
35' Гол
Jakob Hedenquist
2:1
40' Гол
Хейкссон Алекс
3:1
52' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
12
Штулич
Виктор
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
23
Родич
Владимир
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
11
Ahmed
Bonnah
19
Бергмарк-Виберг
Адам
7
Косица
Дзенис
29
Пальмовски
Флориан
23
Аньебо
Марвин
5
Jakob
Hedenquist
13
Erik
Gunnarsson2
4
Allan
Mohideen
6
Erik
Westermark
18
Милованович
Вилльям
10
Albin
Skoglund
22
Predrag
Randjelovic
II
19
Nsima
Peter
7
Бом
Карл
Эстер
4-4-2
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Эстер
Утсиктенс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 7 (1) 0.41
Родич Владимир 3 0.18
Вестермарк Йеспер 3 0.18
Рочестер Соренсен Марк 3 (1) 0.18
Косица Дзенис 2 0.12
Павич Маттиас 2 0.12
Магнуссон Исак 2 0.12
Ahmed Bonnah 2 0.12
Стенберг Джон 2 0.12
Карлссон Монц 1 0.06
Кусу Манассе 1 0.06
Адольфссон Маттис 1 0.06
Хейкссон Алекс 1 0.06
Сильверхолт Оливер 0 0
Дротт Джонатан 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.29
Albin Skoglund 3 0.18
Nsima Peter 3 0.18
Jakob Hedenquist 3 0.18
Allan Mohideen 2 0.12
Erik Westermark 2 0.12
Бьорквист Маркус 2 0.12
Lucas Hedlund 2 0.12
Jonathan Quintero 1 0.06
Брандт Йеспер 1 0.06
Diocounda Gory 1 0.06
Wilhelm Nilsson 1 0.06
Милованович Вилльям 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Боувин Маттиас 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Bonnah 4 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Сильверхолт Оливер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Хейкссон Алекс 3 0
Кусу Манассе 3 0
Стенберг Джон 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Родич Владимир 2 0
Карлссон Монц 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Дротт Джонатан 1 0
Варманен Тату 1 0
Адольфссон Маттис 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nsima Peter 4 1
Брандт Йеспер 4 1
Wilhelm Nilsson 5 0
Бом Карл 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Albin Skoglund 3 0
Lucas Hedlund 3 0
Erik Westermark 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Милованович Вилльям 2 0
Allan Mohideen 2 0
Diocounda Gory 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
6
46%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
4
33%
5
42%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
4
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
3
38%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

28
25
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
5
20%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
4
14%
8
32%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
8
29%
5
20%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
4
20%
5
22%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0
Утсиктенс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 17 12 2 3 38 - 16 38
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
4. Эстер 3:1 17 8 5 4 30 - 22 29
5. Броммапойкарна 17 8 5 4 38 - 27 29
6. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
7. Сирианска Эскильстуна 16 8 2 6 33 - 25 26
8. Утсиктенс 1:3 17 7 3 7 27 - 25 24
9. Эребру 17 7 2 8 19 - 22 23
10. Ландскруна 17 5 6 6 22 - 27 21
11. Вестерос 1:1 17 4 7 6 23 - 29 19
12. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
13. Далкурд 17 5 3 9 15 - 26 18
14. Йёнчёпинг 1:1 17 3 5 9 23 - 32 14
15. Эргрюте 16 2 7 7 20 - 28 13
16. Эстерсунд 17 1 6 10 11 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Сирианска Эскильстуна 9 6 1 2 21 - 11 19
3. Хальмстад 8 6 0 2 17 - 7 18
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 3:1 8 4 1 3 15 - 13 13
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 1:3 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Вестерос 1:1 8 2 4 2 13 - 14 10
14. Йёнчёпинг 1:1 9 2 2 5 15 - 17 8
15. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 3:1 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 1:3 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Вестерос 1:1 9 2 3 4 10 - 15 9
8. Ландскруна 9 2 3 4 9 - 14 9
9. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Броммапойкарна 8 1 3 4 11 - 16 6
12. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
13. Далкурд 8 1 3 4 4 - 13 6
14. Эргрюте 8 1 3 4 10 - 16 6
15. Йёнчёпинг 1:1 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Хейкссон Алекс бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Утсиктенс
1.85
4.70
4.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстер 3:1 Утсиктенс онлайн

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