0'
1:0
16' ГолБергмарк-Виберг Адам
21' Желтая карточкаJakob Hedenquist
27' Желтая карточкаКусу Манассе
1:1
35' ГолJakob Hedenquist
2:1
40' ГолХейкссон Алекс
3:1
52' ГолБергмарк-Виберг Адам
69' Желтая карточкаАньебо Марвин
72' Желтая карточкаБом Карл
85' Вторая желтая карточкаАньебо Марвин
90' Желтая карточкаLucas Hedlund
90' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
90'+7
Ход матча
16'
21'
27'
35'
40'
52'
69'
72'
85'
90'
22
Кусу
Манассе
11
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Nsima PeterНападающий
-
7 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эстер
Утсиктенс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|7 (1)
|0.41
|Родич Владимир
|3
|0.18
|Вестермарк Йеспер
|3
|0.18
|Рочестер Соренсен Марк
|3 (1)
|0.18
|Косица Дзенис
|2
|0.12
|Павич Маттиас
|2
|0.12
|Магнуссон Исак
|2
|0.12
|Ahmed Bonnah
|2
|0.12
|Стенберг Джон
|2
|0.12
|Карлссон Монц
|1
|0.06
|Кусу Манассе
|1
|0.06
|Адольфссон Маттис
|1
|0.06
|Хейкссон Алекс
|1
|0.06
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Дротт Джонатан
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|5 (1)
|0.29
|Albin Skoglund
|3
|0.18
|Nsima Peter
|3
|0.18
|Jakob Hedenquist
|3
|0.18
|Allan Mohideen
|2
|0.12
|Erik Westermark
|2
|0.12
|Бьорквист Маркус
|2
|0.12
|Lucas Hedlund
|2
|0.12
|Jonathan Quintero
|1
|0.06
|Брандт Йеспер
|1
|0.06
|Diocounda Gory
|1
|0.06
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.06
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Боувин Маттиас
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Bonnah
|4
|0
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Павич Маттиас
|3
|0
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Карлссон Монц
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Дротт Джонатан
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nsima Peter
|4
|1
|Брандт Йеспер
|4
|1
|Бом Карл
|5
|0
|Wilhelm Nilsson
|5
|0
|Lucas Hedlund
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Albin Skoglund
|3
|0
|Erik Westermark
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Аньебо Марвин
|1
|1
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Allan Mohideen
|2
|0
|Diocounda Gory
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
4
27%
6
43%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
4
31%
5
33%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
4
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
3
38%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
31
26
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
4
13%
2
8%
1-15
5
16%
5
19%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
5
16%
8
31%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
8
26%
5
19%
76-90
Пропущено
21
26
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
5
24%
5
19%
16-30
5
24%
6
23%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
6
29%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0
Утсиктенс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|17
|12
|2
|3
|38 - 16
|38
|2.
|Браге
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|3.
|Сковде АИК
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|4.
|Эстер
|17
|8
|5
|4
|30 - 22
|29
|5.
|Броммапойкарна
|17
|8
|5
|4
|38 - 27
|29
|6.
|Треллеборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 27
|28
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|16
|8
|2
|6
|33 - 25
|26
|8.
|Утсиктенс
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Эребру
|17
|7
|2
|8
|19 - 22
|23
|10.
|Ландскруна
|17
|5
|6
|6
|22 - 27
|21
|11.
|Норрбю
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|12.
|Вестерос
|17
|4
|6
|7
|23 - 30
|18
|13.
|Далкурд
|17
|5
|3
|9
|15 - 26
|18
|14.
|Йёнчёпинг
|17
|4
|4
|9
|24 - 32
|16
|15.
|Эргрюте
|16
|2
|7
|7
|20 - 28
|13
|16.
|Эстерсунд
|17
|1
|6
|10
|11 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|6
|1
|2
|21 - 11
|19
|3.
|Хальмстад
|8
|6
|0
|2
|17 - 7
|18
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|8.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|10.
|Утсиктенс
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|12.
|Далкурд
|9
|4
|0
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|9
|3
|1
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Вестерос
|8
|2
|4
|2
|13 - 14
|10
|15.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Ландскруна
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|8.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|9.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Броммапойкарна
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|13.
|Далкурд
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
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