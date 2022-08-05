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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Раннерс
0:0
Первый тайм: 17'
Хорсенс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Хорсенс
3.45
3.85
3.95
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
9
Анкерсен
Якоб
45
Эгхо
Марвин
40
Бундгаард
Филип
1
Делач
Матей
3
Йенсен
Магнус
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
18
Thomas
Santos
24
Мусонда
Лубамба
23
Крузе
Давид
6
Опондо
Мозес
11
Сигурдарсон
Арон
26
Samson
Iyede
9
Anders
Jacobsen
II
Раннерс
4-4-2
Хорсенс
5-3-2

История личных встреч

Раннерс
Хорсенс

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 9 побед

36 матчей

36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.6%
52.8%
16.6%
11 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
12 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
1:1
СД
3:0
СД
0:3
СД
0:3
СД
0:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:1
ТМК
5:0
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СД
1:0
СД
1:0
ТМК
5:0
К
1:0
СД
1:0
К
2:3
К
1:0
СД
0:0
СД
0:1
ТМС
2:2
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
5:1
ТМС
2:2
СЛ
2:2
К
3:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 1 0.33
Андерссон Адам 1 0.33
Бундгаард Филип 1 0.33
Хег Даниэль 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 1 0.33
Мусонда Лубамба 1 0.33
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 2 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусонда Лубамба 3 0
Киилерик Мальте 2 0
Йенсен Магнус 2 0
Anders Jacobsen II 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1
Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0
Хорсенс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4
Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Хорсенс 0:0 4 2 2 0 2 - 0 8
3. Силькеборг 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Виборг 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Раннерс 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
6. Митьюлланд 3 1 1 1 7 - 5 4
7. Орхус 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 6 3
9. Брондбю 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Люнгбю 3 0 1 2 3 - 5 1
11. Ольборг 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Оденсе 3 0 1 2 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Силькеборг 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Хорсенс 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Раннерс 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Хорсенс 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Митьюлланд 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
6. Раннерс 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Брондбю 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Люнгбю 2 0 0 2 1 - 3 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Киилерик Мальте из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Хорсенс начинает контратаку
    • 8'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Гравес Симон нанес удар головой, но Матей Делак спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      7'
      Бундгаард Филип из команды Раннерс подал угловой справа.
    • 6'
      Йенсен Магнус выиграл воздушное противоборство у Эгхо Марвин.
    • 6'
      Контроль мяча: Раннерс: 53%, Хорсенс: 47%.
    • 6'
      Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 5'
      Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Гравес Симон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Гравес Симон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Хорсенс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Хорсенс
    3.45
    3.85
    3.95
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