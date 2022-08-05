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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 4049
Раннерс
1:0
Конец матча
Хорсенс
0'
1:0
22' Гол
Эгхо Марвин
90'+6

Ход матча

22'
Эгхо Марвин
(Копплин Бьорн)
1:0
60'
 
Джанус Драчманн
Сигурдарсон Арон
60'
 
Джаст Элайджа
Крузе Давид
67'
Одей Стивен
Бундгаард Филип
 
77'
Камара Аль-Хаджи
Эгхо Марвин
 
77'
Клюснер Тобиас
Анкерсен Якоб
 
77'
 
Marcus Hannesbo
Samson Iyede
84'
 
Камили Лирим
Thomas Santos
88'
Бабаян Эдгар
Кехинде Тосин
 
88'
Педерсен Миккель
Лауэнборг Фредерик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
9
Анкерсен
Якоб
45
Эгхо
Марвин
40
Бундгаард
Филип
1
Делач
Матей
3
Йенсен
Магнус
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
18
Thomas
Santos
24
Мусонда
Лубамба
23
Крузе
Давид
6
Опондо
Мозес
11
Сигурдарсон
Арон
26
Samson
Iyede
9
Anders
Jacobsen
II
Раннерс
4-4-2
Хорсенс
5-3-2

История личных встреч

Раннерс
Хорсенс

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 9 побед

36 матчей

36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.6%
52.8%
16.6%
11 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
12 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
1:1
СД
3:0
СД
0:3
СД
0:3
СД
0:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:1
ТМК
5:0
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СД
1:0
СД
1:0
ТМК
5:0
К
1:0
СД
1:0
К
2:3
К
1:0
СД
0:0
СД
0:1
ТМС
2:2
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
5:1
ТМС
2:2
СЛ
2:2
К
3:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 2 0.5
Андерссон Адам 1 0.25
Бундгаард Филип 1 0.25
Хег Даниэль 0 0
Копплин Бьорн 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 1 0.25
Мусонда Лубамба 1 0.25
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 2 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусонда Лубамба 3 0
Киилерик Мальте 2 0
Йенсен Магнус 2 0
Anders Jacobsen II 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1
Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0
Хорсенс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4
Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Силькеборг 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Митьюлланд 3:0 4 2 1 1 10 - 5 7
4. Хорсенс 4 2 1 1 2 - 1 7
5. Виборг 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Раннерс 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Орхус 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 6 3
9. Брондбю 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Ольборг 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Оденсе 3 0 1 2 3 - 9 1
12. Люнгбю 0:3 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Силькеборг 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Митьюлланд 3:0 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Люнгбю 0:3 2 0 1 1 2 - 5 1
11. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3:0 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
6. Раннерс 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Брондбю 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Люнгбю 0:3 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Раннерс вырывает победу
  • 96'
    Контроль мяча: Раннерс: 54%, Хорсенс: 46%.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Мусонда Лубамба из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Оооо... вот это был удар! Джеймс Гомес должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Джеймс Гомес нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    94'
    Джанус Драчманн из команды Хорсенс подал угловой слева.
  • 94'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Гравес Симон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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