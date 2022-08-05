Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Оооо... вот это был удар! Джеймс Гомес должен был забить с этой позиции.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Раннерс

88' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Кехинде Тосин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Раннерс

85' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Раннерс

84' Джанус Драчманн из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Кехинде Тосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

80' Копплин Бьорн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Кехинде Тосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

78' Сегодняшная посещаемость составляет 4049 болельщиков

77' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Джанус Драчманн из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Джанус Драчманн из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Кехинде Тосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Томас Сантос из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

68' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

68' Томас Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Раннерс

67' Томас Сантос из команды Хорсенс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

65' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Хорсенс

63' Андерссон Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Хорсенс

61' Эгхо Марвин из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

56' Лауэнборг Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Хорсенс

54' Копплин Бьорн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Samson Iyede рано отмечает, но гол будет отменен!

52' Джеймс Гомес выиграл воздушное противоборство у Хьюго Андерссон

51' Оооо... вот это был удар! Андерссон Адам должен был забить с этой позиции.

51' Андерссон Адам пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

50' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

49' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Гравес Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Гравес Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Хорсенс