Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 4049
Ход матча
22'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
45
Эгхо
Марвин
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
26
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Раннерс
Хорсенс
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 9 побед
36 матчей
36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.6%
52.8%
16.6%
11 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
12 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|2
|0.5
|Андерссон Адам
|1
|0.25
|Бундгаард Филип
|1
|0.25
|Хег Даниэль
|0
|0
|Копплин Бьорн
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|1
|0.25
|Мусонда Лубамба
|1
|0.25
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Йенсен Магнус
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1
Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0
Хорсенс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4
Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1 Хорсенс - Сённерйюск 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Силькеборг
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Митьюлланд
|3:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|5.
|Виборг
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Раннерс
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Орхус
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Брондбю
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Ольборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Оденсе
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|12.
|Люнгбю
|0:3
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Силькеборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Митьюлланд
|3:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Люнгбю
|0:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Брондбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Люнгбю
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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