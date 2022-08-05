33' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

33' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Митьюлланд

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Г О О О О Л - Дрейер Андерс забивает с левой ноги!

31' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Рафаэль Онедика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Люнгбю

29' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Исаксен Густав из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

28' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Исаксен Густав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Рафаэль Онедика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хамалайнен Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Митьюлланд

18' Коструп Магнус из команды Люнгбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

18' Матиас Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

17' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Г О О О О Л - Дюр Николас забивает с правой ноги!

15' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Каба Сори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Люнгбю

14' Оооо... вот это был удар! Исаксен Густав должен был забить с этой позиции.

13' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Рафаэль Онедика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

5' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Люнгбю

1' Удар от ворот произведет Люнгбю

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля