Стадион: Люнгбю
0:3
Первый тайм: 41'
0'
0:1
4' ГолКаба Сори
0:2
15' ГолДюр Николас
0:3
32' ГолДрейер Андерс
40' Желтая карточкаБьеллан Андреас
Ход матча
4'
0:1
15'
0:2
32'
0:3
40'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Митьюлланд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Эмиль
|1
|0.25
|Риис Кристиан
|1
|0.25
|Mathias Kristensen2
|1 (1)
|0.25
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|3
|0.75
|Каба Сори
|2
|0.5
|Исаксен Густав
|2
|0.5
|Систо Пионе
|1
|0.25
|Дюр Николас
|1
|0.25
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьеллан Андреас
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Нильсен Эмиль
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Mathias Kristensen2
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1
Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2 Фремад Амагер - Люнгбю 0:3
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3
Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Силькеборг
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Митьюлланд
|3:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|5.
|Виборг
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Раннерс
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Орхус
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Брондбю
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Ольборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Оденсе
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|12.
|Люнгбю
|0:3
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Силькеборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Митьюлланд
|3:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Люнгбю
|0:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Брондбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Люнгбю
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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