Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Чорлу Резан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Коструп Магнус пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

88' Риис Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Чилуфя Эдвард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Г О О О О Л - Магнуссон Сайвар-Атли правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

87' Матиас Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Далсгор Хенрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Кристенсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Матиас Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Далсгор Хенрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Удар от ворот произведет Люнгбю

80' Паулиньо VI не смог попасть в створ ударом издали

79' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

79' Удар от ворот произведет Люнгбю

78' Матиас Кристенсен получил желтую карточку от судьи

76' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Митьюлланд

73' Коструп Магнус не смог попасть в створ ударом издали

71' Удар от ворот произведет Митьюлланд

71' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Митьюлланд

70' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи

68' Брумадо Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Далсгор Хенрик нанес удар головой, но Фредерик Ибсен спокойно отбил мяч.

64' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Дюр Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Г О О О О О Л - Матиас Кристенсен из команды Люнгбю забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Элиас Олафссон прыгнул вправо!

61' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

58' Коструп Магнус из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' После проверки VAR судья изменил решение - Люнгбю пробьет пенальти!

57' Ибсен Фредерик взял и забрал мяч на выходе

56' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Митьюлланд

55' Коструп Магнус из команды Люнгбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Андерссон Йоэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' ШТАНГА! Так было близко к голу - Исаксен Густав нанес удар в каркас ворот!

51' Удар от ворот произведет Митьюлланд

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.