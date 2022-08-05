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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 5147
Люнгбю
3:3
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
4' Гол
Каба Сори
0:2
15' Гол
Дюр Николас
0:3
32' Гол
Дрейер Андерс
40' Желтая карточка
Бьеллан Андреас
1:3
44' Гол
Нильсен Эмиль
2:3
61' Пенальти
Mathias Kristensen2
69' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
78' Желтая карточка
Mathias Kristensen2
3:3
87' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
90'+6
1
Ибсен
Фредерик
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
10
Теллуфсен
Расмус
30
Ромер
Марсель
11
Коструп
Магнус
9
Mathias
Kristensen2
7
Нильсен
Эмиль
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
6
Андерссон
Йоэль
24
Серенсен
Оливер
15
Рафаэль
Онедика
44
Дюр
Николас
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
11
Исаксен
Густав
Люнгбю
5-3-2
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Люнгбю
Митьюлланд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СД
2:0
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
4:4
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.5
Нильсен Эмиль 2 0.5
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.25
Риис Кристиан 1 0.25
Хамалайнен Брайан 0 0
Ромер Марсель 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 1
Каба Сори 2 0.5
Исаксен Густав 2 0.5
Дюр Николас 1 0.25
Систо Пионе 1 0.25
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Далсгор Хенрик 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Ромер Марсель 1 0
Нильсен Эмиль 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Винтер Каспер 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 2 0
Святченко Эрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Каба Сори 1 0
Дюр Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1
Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2 Фремад Амагер - Люнгбю 0:3
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3
Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Силькеборг 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Хорсенс 4 2 1 1 2 - 1 7
4. Виборг 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Раннерс 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Митьюлланд 4 1 2 1 10 - 8 5
7. Орхус 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 6 3
9. Брондбю 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Люнгбю 4 0 2 2 6 - 8 2
11. Ольборг 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Оденсе 3 0 1 2 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Силькеборг 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Люнгбю 2 0 2 0 5 - 5 2
9. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Митьюлланд 2 1 1 0 8 - 4 4
4. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
6. Раннерс 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Брондбю 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Люнгбю 2 0 0 2 1 - 3 0
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