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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Херенвен
0:0
Первый тайм: 41'
Спарта Роттердам
0'
25' Желтая карточка
Ван Хойдонк Сидней

Ход матча

25'
Ван Хойдонк Сидней
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Спарта Роттердам
2.28
3.65
4.21
Все Коэффициенты
44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
13
Кайб
Рами
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
7
Кёлерт
Матс
17
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
1
Олай
Ник
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Пинту
Мика
6
Де
Гузман
Джонатан
10
Намли
Юнес
8
Версейрен
Арно
7
Jason
Eyenga-Lokilo2
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
Херенвен
5-3-2
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
Спарта Роттердам

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:0
Э
3:1
ТМС
2:1
Э
4:1
Э
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1
Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2
Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1 Рейнбургс Бойс - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:1 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Хераклес - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Квик Бойс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 1:2 АСВХ - Спарта Роттердам 0:4
Команда И В Н П Г О
1. Спарта Роттердам 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Херенвен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Херенвен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
3. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Спарта Роттердам 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Спарта Роттердам 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
5. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Херенвен 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
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    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Спарта Роттердам
    2.28
    3.65
    4.21
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    Спарта Роттердам
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