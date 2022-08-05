Стадион: Абе Ленстра Зрители: 18000
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
13
Кайб
Рами
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
-
13 Рекик ОмарЗащитник
-
14 Мейерс АронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Саито КокиНападающий
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
История личных встреч
Херенвен
Спарта Роттердам
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|1
|0
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1
Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2
Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1 Рейнбургс Бойс - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:1 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Хераклес - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Квик Бойс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 1:2 АСВХ - Спарта Роттердам 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион