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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 18000
Херенвен
0:0
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
25' Желтая карточка
Ван Хойдонк Сидней
50' Желтая карточка
Версейрен Арно
90'+4

Ход матча

25'
Ван Хойдонк Сидней
 
50'
 
Версейрен Арно
74'
 
Мейнанс Свен
Версейрен Арно
74'
 
Jeremy van Mullem
Де Гузман Джонатан
78'
 
Китолано Джошуа
Намли Юнес
78'
 
Энгельс Марио
Леуритсен Тобиас
78'
 
Рекик Омар
Эрдхёйзен Майк
78'
Халилович Тибор
Кайб Рами
 
86'
Ольссон Симон
Хайе Том
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
13
Кайб
Рами
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
7
Кёлерт
Матс
17
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
1
Олай
Ник
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Пинту
Мика
6
Де
Гузман
Джонатан
10
Намли
Юнес
8
Версейрен
Арно
7
Jason
Eyenga-Lokilo2
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
Херенвен
5-3-2
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
Спарта Роттердам

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:0
Э
3:1
ТМС
2:1
Э
4:1
Э
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 1 0

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1
Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2
Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1 Рейнбургс Бойс - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:1 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Хераклес - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Квик Бойс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 1:2 АСВХ - Спарта Роттердам 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
3. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
3. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
6. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
2. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
5. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эксельсиор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 94'
    Ван Хойдонк Сидней из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18000 болельщиков
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Херенвен: 49%, Спарта Роттердам: 51%.
  • 93'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 93'
    Кёлерт Матс из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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