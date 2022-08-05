Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Херенвен

40' Тахири Анас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хорошую попытку сделал Кёлерт Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

31' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Херенвен

28' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

26' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Херенвен

13' Тахири Анас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Jason Eyenga-Lokilo пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

12' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Херенвен

1' Удар от ворот произведет Херенвен

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.