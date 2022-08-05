Первый тайм

10' Дэвис теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, в борьбе с соперником Альфонсо на этот раз упустил мяч за лицевую линию поля.

9' Дэвис по левой половине поля разогнал очередную атаку "Баварии", затем последовала передача в центр к линии штрафной площади, Гнабри пробил по воротам, мяч попал в защитника "Айнтрахта".

8' Костич совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил неудачную передачу на Борре в центр штрафной площади, Нойер перехватил мяч при игре на выходе.

7' Очень сильное начало матча получается у "Баварии", посмотрим, чем сможет ответить "Айнтрахт".

6' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Киммих!!! Йоуза Киммих со стандарта взял и закрутил мяч в ближний угол ворот мимо Костича, который единственный исполнял роль "стенки", в итоге мяч полетел под самую штангу, Трапп не смог спасти свою команду, Кевин ждал подачи в центр штрафной и не успел среагировать как следует.

5' Вновь по правой половине поля игроки "Баварии" старались провести быструю атаку, но на этот раз Н'Дика прихватил за футболку Гнабри.