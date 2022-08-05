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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Айнтрахт Фр
0:1
Первый тайм: 8'
Бавария
0'
0:1
5' Гол
Киммих Йозуа

Ход матча

5'
0:1
Киммих Йозуа

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 158
Айнтрахт Фр 2.5% (4)
X 5.1% (8)
Бавария 92.4% (146)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Бавария
6.40
5.40
4.95
Все Коэффициенты
Новости
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
10
Костич
Филип
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
19
Борре
Рафаэль
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
25
Мюллер
Томас
18
Забитцер
Марсель
6
Киммих
Йозуа
42
Мусиала
Джамал
17
Мане
Садио
7
Гнабри
Серж
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Бавария
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бавария

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед

32 матча

15.6%
12.5%
71.9%
5 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

12.5%
31.3%
56.2%
4 победы 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
4 победы 8 ничьих 20 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
5:0
К
2:1
Б
5:2
Б
5:1
Б
5:1
Б
0:3
С
0:5
К
1:3
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:1
К
0:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:0

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0
Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1
Бавария
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2
Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2
Команда И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
3. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
2. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бавария 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 10'
    Дэвис теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, в борьбе с соперником Альфонсо на этот раз упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 9'
    Дэвис по левой половине поля разогнал очередную атаку "Баварии", затем последовала передача в центр к линии штрафной площади, Гнабри пробил по воротам, мяч попал в защитника "Айнтрахта". 
  • 8'
    Костич совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил неудачную передачу на Борре в центр штрафной площади, Нойер перехватил мяч при игре на выходе. 
  • 7'
    Очень сильное начало матча получается у "Баварии", посмотрим, чем сможет ответить "Айнтрахт". 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Киммих!!! Йоуза Киммих со стандарта взял и закрутил мяч в ближний угол ворот мимо Костича, который единственный исполнял роль "стенки", в итоге мяч полетел под самую штангу, Трапп не смог спасти свою команду, Кевин ждал подачи в центр штрафной и не успел среагировать как следует. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Вновь по правой половине поля игроки "Баварии" старались провести быструю атаку, но на этот раз Н'Дика прихватил за футболку Гнабри. 
  • Судья
    4'
    Фанаты "Айнтрахта" за воротами Траппа активно жгут файеры, в итоге было небольшое задымление у штрафной площади хозяев поля, но Дениз Айтекин всё же не стал прерывать игру. 
  • Угловой
    3'
    Киммих с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мане головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 2'
    Павар выполнил передачу на ход Мюллеру по правому флангу, Томас сразу же попытался выполнить подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Айнтрахта" и ушёл на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный матч между двумя атакующими командами. Будем надеяться, что "Айнтрахт" и "Бавария" покажут сегодня яркий футбол и порадуют нас немалым количеством забитых голов. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:1 Бавария

Исход игры
Айнтрахт Фр
2.5% (4)
Ничья
5.1% (8)
Бавария
92.4% (146)
Тотал 2.5
Больше
85.25% (104)
Меньше
14.75% (18)
Обе команды забьют
Да
82.79% (101)
Нет
17.21% (21)
Популярный счёт
1:2 Бавария
34.8% (55)
1:3 Бавария
20.3% (32)
0:2 Бавария
7.6% (12)
2:3 Бавария
3.8% (6)
0:1 Бавария
2.5% (4)
0:3 Бавария
1.9% (3)
1:4 Бавария
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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