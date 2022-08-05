Стадион: Дойче банк Парк
0:1
Первый тайм: 8'
Ход матча
5'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
18
Туре
Альмами
35
Тута
10
Костич
Филип
27
Гётце
Марио
25
Мюллер
Томас
17
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Костич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Бавария
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
24 матча
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
32 матча
15.6%
12.5%
71.9%
5 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
12.5%
31.3%
56.2%
4 победы 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
4 победы 8 ничьих 20 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0
Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1
Бавария
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2
Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бавария
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:1 Бавария
Исход игры
Айнтрахт Фр
2.5% (4)
Ничья
5.1% (8)
Бавария
92.4% (146)
Тотал 2.5
Больше
85.25% (104)
Меньше
14.75% (18)
Обе команды забьют
Да
82.79% (101)
Нет
17.21% (21)
Популярный счёт
1:2 Бавария
34.8% (55)
1:3 Бавария
20.3% (32)
0:2 Бавария
7.6% (12)
2:3 Бавария
3.8% (6)
0:1 Бавария
2.5% (4)
0:3 Бавария
1.9% (3)
1:4 Бавария
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!