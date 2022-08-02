Стадион: Селхерст Парк
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История личных встреч
Кристал Пэлас
Арсенал
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
160%
20%
8 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0
Арсенал
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3
Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Арсенал
Исход игры
Кристал Пэлас
8.3% (5)
Ничья
6.7% (4)
Арсенал
85% (51)
Тотал 2.5
Больше
72.55% (37)
Меньше
27.45% (14)
Обе команды забьют
Да
70.59% (36)
Нет
29.41% (15)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
46.7% (28)
0:2 Арсенал
13.3% (8)
0:3 Арсенал
5% (3)
1:0 Кристал Пэлас
5% (3)
1:1 Ничья
3.3% (2)
1:3 Арсенал
3.3% (2)
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