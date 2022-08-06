Стадион: Крэйвен Коттедж
Ход матча
17'
32'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
27 Мбабу КевинЗащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Чамберс ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Ливерпуль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
18 матчей
22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|1
|1
|Тете Кенни
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тете Кенни
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5
Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фулхэм
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ливерпуль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ливерпуль
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фулхэм
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ливерпуль
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Ливерпуль
Исход игры
Фулхэм
2.8% (4)
Ничья
3.4% (5)
Ливерпуль
93.8% (136)
Тотал 2.5
Больше
68.91% (82)
Меньше
31.09% (37)
Обе команды забьют
Да
61.34% (73)
Нет
38.66% (46)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
23.4% (34)
0:2 Ливерпуль
22.8% (33)
1:3 Ливерпуль
21.4% (31)
0:3 Ливерпуль
6.2% (9)
1:4 Ливерпуль
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:4 Ливерпуль
1.4% (2)
2:1 Фулхэм
1.4% (2)
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