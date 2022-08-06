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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Фулхэм
1:0
Второй тайм: 54'
Ливерпуль
0'
17' Желтая карточка
Тете Кенни
1:0
32' Гол
Митрович Александар

Ход матча

17'
Тете Кенни
 
32'
Митрович Александар
(Тете Кенни)
1:0
51'
 
Эллиотт Харви
Алькантара Тьяго
51'
 
Нуньес Дарвин
Фирмино Роберто

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 145
Фулхэм 2.8% (4)
X 3.4% (5)
Ливерпуль 93.8% (136)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Ливерпуль
9.20
6.50
6.35
Все Коэффициенты
Новости
1
Родак
Марек
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
7
Кебано
Нескенс
18
Перейра
Андреас
14
Рид
Бобби
9
Митрович
Александар
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
23
Диас
Луис
Фулхэм
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Ливерпуль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

18 матчей

22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 1 1
Тете Кенни 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тете Кенни 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5
Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фулхэм 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ливерпуль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ливерпуль 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фулхэм 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ливерпуль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Угловой
    54'
    Позиционная атака "Ливерпуля" правым флангом принесла угловой удар. Александер-Арнольд готовится выполнить подачу. 
  • Офсайд
    53'
    Лайнсмен "зажигает" флажок, останавливая атаку "Фулхэма" правым флангом. Кебано оказался в офсайде после передачи Тете. 
  • Замена
    51'
    У "Ливерпуля" не задалось начало второй половины встречи, поэтому Юрген Клопп реагирует, проводя двойную замену. Вместо Тьяго Алькантары и Фирмино выходят Эллиот и Нуньес. 
  • 50'
    Перед перерывом "Фулхэм" всем составом отошёл на свою половину поля, а в начале второго тайма играет первым номером, пытаясь увеличить отрыв. 
  • 49'
    Энтони Робинсон получает мяч от Андреаса Перейры и подаёт с левого фланга в центр штрафной, где верх уверенно снимает Ван Дейк. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Харрисон Рид ушёл от Хендерсона в центральном круге, а потом получил по ногам от Джордана, не сумев разогнать атаку. 
  • 47'
    В концовке первого тайма активно разминался Дарвин Нуньес, но на поле он пока не вышел. Да и вообще перестановок в составах "Фулхэма" и "Ливерпуля" нет. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Энди Мэдли даёт свисток, начиная вторую 45-минутку. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Время первого тайма подошло к концу. "Фулхэм" пока выигрывает - 1:0. 
  • 45'
    Митрович оказался на позиции центрального полузащитника, отобрав мяч в центральном круге, а вот вырезать точную передачу на Бобби Рида на левый фланг не смог, Матип прочитал и перехватил. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Фол, нарушение
    44'
    В волейбол сыграл Александер-Арнольд на чужой половине поля, что и заметил судья, сразу же завершив атаку "Ливерпуля" свистком. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Перейра столкнулся с Матипом головой и оказался на газоне. Фола не было, а чисто игровой эпизод, что и сообщил арбитр, находясь в нескольких метрах. 
  • Штанга
    42'
    Луис Диас открывается под передачу на левом краю штрафной площадки и стреляет в дальний угол из-под Кенни Тете - штанга выручает "дачников". 
  • Фол, нарушение
    41'
    Пальинья сыграл на грани фола в центре поля, отобрав мяч у Хендерсона, а вот Робертсон правила нарушил, сбив Кебано на левом фланге. 
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    • Опасный момент
      40'
      Робертсон принимает мяч на левом краю штрафной площадки и выполняет прострел во вратарскую, но ни Фирмино, ни Салах не успевают подставить ногу. 
    • 39'
      Александер-Арнольд поддержал наступление правым флангом и выполнил подачу на левый край штрафной, где никого из партнёров не оказалось. 
    • Травма, повреждение
      37'
      Пальинья нарушил правила, наступив на ногу Хендерсону. Джордан сейчас получает медицинскую помощь. 
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МИТРОВИЧ!!! Тете выполняет подачу с правого фланга на дальнюю штангу, откуда сильным ударом головой мяч в сетку переправляет Митрович. 
    • 35'
      И снова "дачники" включают высокий прессинг, при помощи которого Кебано перехватывает игровой снаряд, а потом не находит партнёров во вратарской прострелом с правого края штрафной. 
    • Опасный момент
      34'
      Харрисон Рид откликается на подачу с левого фланга и стреляет с линии штрафной площадки, попадая в Эндрю Робертсона. 
    • Угловой
      33'
      Теперь уже "Фулхэм" исполнил угловой. Андреас Перейра нанёс прямой удар с левого фланга, попав в сетку с внешней стороны. 
    • 32'
      Александер-Арнольд навесил от углового флага и нашёл голову Тима Рима, который выбил мяч на Хендерсона, после чего Джордан пробил и попал в Харрисона Рида. 
    • Угловой
      31'
      Фабиньо поддерживает атаку правым флангом и выполняет передачу, которую прерывает один из защитников "Фулхэма". Гости исполнят угловой. 
    • Фол, нарушение
      30'
      А теперь уже игроки "Фулхэма" фолят. Нескенс Кебано не успел за Луисом Диасом, в результате чего прошёлся по ногам футболиста "Ливерпуля". 
    • Фол, нарушение
      29'
      Атака "Ливерпуля" левым флангом была остановлена свистком арбитра. Адарабиойо опередил Луиса Диаса, завладев мячом, а потом был сбит. 
    • Офсайд
      27'
      Хозяева снова проиграли воздух, но оказались первыми на подборе, после чего провели атаку вторым темпом и залезли в офсайд. 
    • Угловой
      26'
      Пальинья принимает мяч на линии штрафной площадки и наносит удар с левой, который блокирует Матип. Корнер для "дачников". 
    • 25'
      Мохамед Салах напоминает о том, что присутствует на поле. Сейчас египтянин откликается на подачу Александера-Арнольда с правого фланга и пробивает выше ворот. 
    • 24'
      Хозяева ввели мяч в игру, после чего Андреас Перейра выполнил подачу в центр штрафной площадки на Митровича, которого опередил Алиссон. 
    • 23'
      Давненько "Фулхэм" не появлялся на чужой половине поля, а сейчас это исправляет, зарабатывая аут на правом фланге. 
    • 22'
      Александер-Арнольд отправил в забег Хендерсона по правому флангу, но Джордан не успел к мячу, выпустив его за лицевую линию. 
    • 21'
      Луис Диас оказался с мячом около углового флага, но выполнить подачу не сумел, так как Тете и Харрисон Рид помешали. 
    • Желтая карточка
      19'
      Кенни Тете грубо встретил Луиса Диаса, срезав его при помощи подката, после чего получил карточку жёлтого цвета. 
    • Офсайд
      18'
      Забивает "Ливерпуль", но арбитр отменяет взятие ворот. Робертсон оказался в офсайде. Сначала Эндрю не переиграл 1 на 1 Родака, а потом классный обводящий удар нанёс Диас, отправив мяч в сетку. 
    • 17'
      Луис Диас принял мяч спиной к воротам "Фулхэма", а потом вынужден был сыграть назад, оказавшись в окружении троих оппонентов. 
    • 16'
      Далеко за пределы своей штрафной площадки выходит Алиссон Бекер и принимает участие в перепасовке с Матипом и Ван Дейком. 
    • 15'
      Фирмино сыграл в касание с Тьяго и отправил мяч в направлении штрафной, куда немного не успел Салах. Египтянин пока в тени. 
    • 14'
      Не стесняются игроки "Ливерпуля" играть на отбой. Сначала Матип вынес мяч за боковую, а потом и Хендерсон. Гости продолжают играть вторым номером, но в любой момент могут взорваться. 
    • 13'
      Пока через правый фланг преимущественно атакуют "дачники". Вот и сейчас провели наступление правым флангом и заработали право на вбрасывание из аута. 
    • 12'
      Харрисон Рид ворвался в штрафную площадь левым краем, а потом выполнил безадресный прострел во вратарскую. 
    • 11'
      Нет работы перед чужой штрафной, поэтому Роберто Фирмино вынужден отрабатывать около своей. Сейчас бразилец остановил атаку соперника, отобрав мяч у Энтони Робинсона. 
    • 9'
      Много длинных передач видим в исполнении футболистов "Ливерпуля", но с точностью пока трудности. Сейчас Тьяго Алькантара перехватил игровой снаряд в центре поля и отправил его вперёд, но слишком сильно. 
    • 8'
      Стандартное положение в исполнении "Фулхэма" обошлось без остроты. Гости выиграли борьбу на втором этаже и выбили мяч подальше. 
    • Угловой
      7'
      Андреас Перейра входит в штрафную с левого фланга и выполняет прострел, после которого мяч попадает в ногу Матипа и уходит за лицевую. 
    • 6'
      Пока хорош на выходах Марек Родак. Сейчас он добрался до линии штрафной и забрал мяч после передачи Александера-Арнольда. 
    • Офсайд
      5'
      Нескенс Кебано добрался до лицевой линии по правому флангу и выполнил подачу на Митровича, который до мяч не дотянулся. А перед навесом Нескенс залез в офсайд. 
    • 4'
      Эндрю Робертсон выполнил передачу в штрафную площадку на Луиса Диаса, которого опередил вышедший из ворот Марек Родак. 
    • Опасный момент
      3'
      Александар Митрович перехватывает мяч перед чужой штрафной, входит в неё и стреляет с носка в правый нижний угол - промах. 
    • 2'
      Джордан Хендерсон получил мяч на правом фланге и выполнил передачу на левый, допустив ошибку - в аут ушёл круглый. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Поединок стартовал! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Ливерпуль

    Исход игры
    Фулхэм
    2.8% (4)
    Ничья
    3.4% (5)
    Ливерпуль
    93.8% (136)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.91% (82)
    Меньше
    31.09% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    61.34% (73)
    Нет
    38.66% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    23.4% (34)
    0:2 Ливерпуль
    22.8% (33)
    1:3 Ливерпуль
    21.4% (31)
    0:3 Ливерпуль
    6.2% (9)
    1:4 Ливерпуль
    2.1% (3)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    0:4 Ливерпуль
    1.4% (2)
    2:1 Фулхэм
    1.4% (2)
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    Ливерпуль
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