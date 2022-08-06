В концовке первого тайма активно разминался Дарвин Нуньес, но на поле он пока не вышел. Да и вообще перестановок в составах "Фулхэма" и "Ливерпуля" нет.

Харрисон Рид ушёл от Хендерсона в центральном круге, а потом получил по ногам от Джордана, не сумев разогнать атаку.

Энтони Робинсон получает мяч от Андреаса Перейры и подаёт с левого фланга в центр штрафной, где верх уверенно снимает Ван Дейк.

Перед перерывом "Фулхэм" всем составом отошёл на свою половину поля, а в начале второго тайма играет первым номером, пытаясь увеличить отрыв.

У "Ливерпуля" не задалось начало второй половины встречи, поэтому Юрген Клопп реагирует, проводя двойную замену. Вместо Тьяго Алькантары и Фирмино выходят Эллиот и Нуньес.

Лайнсмен "зажигает" флажок, останавливая атаку "Фулхэма" правым флангом. Кебано оказался в офсайде после передачи Тете.

Пальинья сыграл на грани фола в центре поля, отобрав мяч у Хендерсона, а вот Робертсон правила нарушил, сбив Кебано на левом фланге.

Луис Диас открывается под передачу на левом краю штрафной площадки и стреляет в дальний угол из-под Кенни Тете - штанга выручает "дачников".

Перейра столкнулся с Матипом головой и оказался на газоне. Фола не было, а чисто игровой эпизод, что и сообщил арбитр, находясь в нескольких метрах.

В волейбол сыграл Александер-Арнольд на чужой половине поля, что и заметил судья, сразу же завершив атаку "Ливерпуля" свистком.

Митрович оказался на позиции центрального полузащитника, отобрав мяч в центральном круге, а вот вырезать точную передачу на Бобби Рида на левый фланг не смог, Матип прочитал и перехватил.

Время первого тайма подошло к концу. "Фулхэм" пока выигрывает - 1:0.

А теперь уже игроки "Фулхэма" фолят. Нескенс Кебано не успел за Луисом Диасом, в результате чего прошёлся по ногам футболиста "Ливерпуля".

Фабиньо поддерживает атаку правым флангом и выполняет передачу, которую прерывает один из защитников "Фулхэма". Гости исполнят угловой.

Александер-Арнольд навесил от углового флага и нашёл голову Тима Рима, который выбил мяч на Хендерсона, после чего Джордан пробил и попал в Харрисона Рида.

Теперь уже "Фулхэм" исполнил угловой. Андреас Перейра нанёс прямой удар с левого фланга, попав в сетку с внешней стороны.

Харрисон Рид откликается на подачу с левого фланга и стреляет с линии штрафной площадки, попадая в Эндрю Робертсона.

И снова "дачники" включают высокий прессинг, при помощи которого Кебано перехватывает игровой снаряд, а потом не находит партнёров во вратарской прострелом с правого края штрафной.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МИТРОВИЧ!!! Тете выполняет подачу с правого фланга на дальнюю штангу, откуда сильным ударом головой мяч в сетку переправляет Митрович.

Пальинья нарушил правила, наступив на ногу Хендерсону. Джордан сейчас получает медицинскую помощь.

Александер-Арнольд поддержал наступление правым флангом и выполнил подачу на левый край штрафной, где никого из партнёров не оказалось.

Робертсон принимает мяч на левом краю штрафной площадки и выполняет прострел во вратарскую, но ни Фирмино, ни Салах не успевают подставить ногу.

29' Атака "Ливерпуля" левым флангом была остановлена свистком арбитра. Адарабиойо опередил Луиса Диаса, завладев мячом, а потом был сбит.

27' Хозяева снова проиграли воздух, но оказались первыми на подборе, после чего провели атаку вторым темпом и залезли в офсайд.

26' Пальинья принимает мяч на линии штрафной площадки и наносит удар с левой, который блокирует Матип. Корнер для "дачников".

25' Мохамед Салах напоминает о том, что присутствует на поле. Сейчас египтянин откликается на подачу Александера-Арнольда с правого фланга и пробивает выше ворот.

24' Хозяева ввели мяч в игру, после чего Андреас Перейра выполнил подачу в центр штрафной площадки на Митровича, которого опередил Алиссон.

23' Давненько "Фулхэм" не появлялся на чужой половине поля, а сейчас это исправляет, зарабатывая аут на правом фланге.

22' Александер-Арнольд отправил в забег Хендерсона по правому флангу, но Джордан не успел к мячу, выпустив его за лицевую линию.

21' Луис Диас оказался с мячом около углового флага, но выполнить подачу не сумел, так как Тете и Харрисон Рид помешали.

19' Кенни Тете грубо встретил Луиса Диаса, срезав его при помощи подката, после чего получил карточку жёлтого цвета.

18' Забивает "Ливерпуль", но арбитр отменяет взятие ворот. Робертсон оказался в офсайде. Сначала Эндрю не переиграл 1 на 1 Родака, а потом классный обводящий удар нанёс Диас, отправив мяч в сетку.

17' Луис Диас принял мяч спиной к воротам "Фулхэма", а потом вынужден был сыграть назад, оказавшись в окружении троих оппонентов.

16' Далеко за пределы своей штрафной площадки выходит Алиссон Бекер и принимает участие в перепасовке с Матипом и Ван Дейком.

15' Фирмино сыграл в касание с Тьяго и отправил мяч в направлении штрафной, куда немного не успел Салах. Египтянин пока в тени.

14' Не стесняются игроки "Ливерпуля" играть на отбой. Сначала Матип вынес мяч за боковую, а потом и Хендерсон. Гости продолжают играть вторым номером, но в любой момент могут взорваться.

13' Пока через правый фланг преимущественно атакуют "дачники". Вот и сейчас провели наступление правым флангом и заработали право на вбрасывание из аута.

12' Харрисон Рид ворвался в штрафную площадь левым краем, а потом выполнил безадресный прострел во вратарскую.

11' Нет работы перед чужой штрафной, поэтому Роберто Фирмино вынужден отрабатывать около своей. Сейчас бразилец остановил атаку соперника, отобрав мяч у Энтони Робинсона.

9' Много длинных передач видим в исполнении футболистов "Ливерпуля", но с точностью пока трудности. Сейчас Тьяго Алькантара перехватил игровой снаряд в центре поля и отправил его вперёд, но слишком сильно.

8' Стандартное положение в исполнении "Фулхэма" обошлось без остроты. Гости выиграли борьбу на втором этаже и выбили мяч подальше.

7' Андреас Перейра входит в штрафную с левого фланга и выполняет прострел, после которого мяч попадает в ногу Матипа и уходит за лицевую.

6' Пока хорош на выходах Марек Родак. Сейчас он добрался до линии штрафной и забрал мяч после передачи Александера-Арнольда.

5' Нескенс Кебано добрался до лицевой линии по правому флангу и выполнил подачу на Митровича, который до мяч не дотянулся. А перед навесом Нескенс залез в офсайд.

4' Эндрю Робертсон выполнил передачу в штрафную площадку на Луиса Диаса, которого опередил вышедший из ворот Марек Родак.

3' Александар Митрович перехватывает мяч перед чужой штрафной, входит в неё и стреляет с носка в правый нижний угол - промах.

2' Джордан Хендерсон получил мяч на правом фланге и выполнил передачу на левый, допустив ошибку - в аут ушёл круглый.