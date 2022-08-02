  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Фулхэм
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 46
Фулхэм 2.2% (1)
X 2.2% (1)
Ливерпуль 95.7% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Ливерпуль
9.80
6.20
5.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Фулхэм
Ливерпуль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

18 матчей

22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5
Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2
Команда И В Н П Г О
1. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2022, осталось 2 дня 5 часов 35 минут.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Фулхэм 2.2% (1)
    X 2.2% (1)
    Ливерпуль 95.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Ливерпуль
    9.80
    6.20
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Фулхэм - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Фулхэм - Ливерпуль

    Исход игры
    Фулхэм
    2.2% (1)
    Ничья
    2.2% (1)
    Ливерпуль
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    32.6% (15)
    0:2 Ливерпуль
    23.9% (11)
    1:3 Ливерпуль
    13% (6)
    0:3 Ливерпуль
    13% (6)
    0:4 Ливерпуль
    4.3% (2)
    1:4 Ливерпуль
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фулхэм
    Ливерпуль
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     