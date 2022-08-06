Стадион: Platinumcars Arena Зрители: 6329
2:0
Конец матча
0'
1:0
33' ГолНюман Кристоффер
66' Желтая карточкаСкуласон Ари
66' Желтая карточкаФараж Омар
67' Желтая карточкаСигурдссон Арнор
81' Желтая карточкаЭрквист Расмус
87' Желтая карточкаКарлен Адам
2:0
90' ГолСигурдссон Арнор
90'+5
Ход матча
33'
66'
66'
67'
81'
87'
90'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 7
-
0 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
21
Карлен
Адам
19
Фараж
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Норрчёпинг
Дегерфорс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|6
|0.35
|Леви Йонатан
|5
|0.29
|Ортмарк Якоб
|3
|0.18
|Daniel Eid
|1
|0.06
|Агардиус Виктор
|1
|0.06
|Сигурдссон Арнор
|1
|0.06
|Марковик Эман
|1
|0.06
|Сема Майч
|0
|0
|Скуласон Ари
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Экполо Годсвилл
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|5
|0.29
|Вукоевич Диян
|2
|0.12
|Diego Campos2
|2
|0.12
|Эрквист Расмус
|1
|0.06
|Джурджич Никола
|1
|0.06
|Салмон Джастин
|1
|0.06
|Гравиус Христос
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Elyas Bouzaiene
|0
|0
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|Марковик Эман
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Скуласон Ари
|2
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Леви Йонатан
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|5
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|3
|1
|Гравиус Христос
|3
|0
|Карлен Адам
|3
|0
|Diego Campos2
|3
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|1
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Сабеткар Шон
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
4
67%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
2
20%
7
37%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
7
44%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Забито
18
12
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
17%
2
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
2
11%
6
50%
76-90
Пропущено
21
35
8 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
14%
10
29%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
3
14%
8
23%
31-45
3
14%
3
9%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
5
24%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1
Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1
Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Хеккен
|16
|9
|5
|2
|37 - 25
|32
|3.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|4.
|Хаммарбю
|16
|9
|3
|4
|31 - 13
|30
|5.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|6.
|Гётеборг
|16
|8
|3
|5
|20 - 15
|27
|7.
|Мьельбю
|16
|7
|5
|4
|17 - 14
|26
|8.
|Кальмар
|16
|7
|3
|6
|18 - 14
|24
|9.
|Сириус
|16
|6
|3
|7
|18 - 24
|21
|10.
|Эльфсборг
|16
|5
|6
|5
|30 - 23
|21
|11.
|Норрчёпинг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|12.
|Варберг БоИС
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|13.
|Вернаму
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|14.
|Дегерфорс
|17
|3
|2
|12
|13 - 34
|11
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|16.
|Сундсвалль
|16
|3
|1
|12
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|6.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Эльфсборг
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|10.
|Сириус
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|15.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|8
|3
|3
|2
|15 - 16
|12
|3.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|4.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|6.
|Юргорден
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|7.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|8.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|9.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Кальмар
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вернаму
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|13.
|Эльфсборг
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
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