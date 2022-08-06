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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 6329
Норрчёпинг
2:0
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
33' Гол
Нюман Кристоффер
66' Желтая карточка
Скуласон Ари
66' Желтая карточка
Фараж Омар
67' Желтая карточка
Сигурдссон Арнор
81' Желтая карточка
Эрквист Расмус
87' Желтая карточка
Карлен Адам
2:0
90' Гол
Сигурдссон Арнор
90'+5

Ход матча

33'
Нюман Кристоффер
(Экполо Годсвилл)
1:0
66'
Скуласон Ари
 
66'
 
Фараж Омар
67'
Сигурдссон Арнор
 
71'
 
Diego Campos2
Сабеткар Шон
71'
 
Бертильссон Юхан
Вукоевич Диян
71'
 
Мёрфельт Альбин
Линделль Эрик
72'
Салихович Дино
Скуласон Ари
 
74'
Гудьонсен Андри
Шабани Лаорент
 
81'
 
Эрквист Расмус
84'
Сема Майч
Леви Йонатан
 
84'
Daniel Eid
Нюман Кристоффер
 
84'
 
Крезич Даниэль
Elyas Bouzaiene
87'
 
Карлен Адам
90'
Сигурдссон Арнор
(Сема Майч)
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
24
Эрикссон
Антон
16
Агардиус
Виктор
7
Ортмарк
Якоб
18
Скуласон
Ари
8
Сигурдссон
Арнор
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
4
Сабеткар
Шон
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
22
Салмон
Джастин
20
Elyas
Bouzaiene
16
Эрквист
Расмус
19
Фараж
Омар
10
Вукоевич
Диян
Норрчёпинг
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Норрчёпинг
Дегерфорс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

А
1:1
А
4:1
А
1:1
С
1:3
С
3:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 6 0.35
Леви Йонатан 5 0.29
Ортмарк Якоб 3 0.18
Daniel Eid 1 0.06
Агардиус Виктор 1 0.06
Сигурдссон Арнор 1 0.06
Марковик Эман 1 0.06
Сема Майч 0 0
Скуласон Ари 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Экполо Годсвилл 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 5 0.29
Вукоевич Диян 2 0.12
Diego Campos2 2 0.12
Эрквист Расмус 1 0.06
Джурджич Никола 1 0.06
Салмон Джастин 1 0.06
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 4 0
Ортмарк Якоб 3 0
Марковик Эман 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Скуласон Ари 2 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Сема Майч 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Вальквист Линус 1 0
Янссон Оскар 1 0
Леви Йонатан 1 0
Салихович Дино 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 5 1
Гайаю Джозеф-Клод 3 1
Гравиус Христос 3 0
Карлен Адам 3 0
Diego Campos2 3 0
Ольссон Себастьян II 1 1
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Вукоевич Диян 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Гранат Густав 1 0
Фараж Омар 1 0
Салмон Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
4
67%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
2
20%
7
37%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
7
44%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Забито

18
12
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
17%
2
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
2
11%
6
50%
76-90

Пропущено

21
35
8 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
14%
10
29%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
3
14%
8
23%
31-45
3
14%
3
9%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
5
24%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1
Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1
Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Хаммарбю 16 9 3 4 31 - 13 30
5. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
6. Гётеборг 16 8 3 5 20 - 15 27
7. Мьельбю 16 7 5 4 17 - 14 26
8. Кальмар 16 7 3 6 18 - 14 24
9. Сириус 16 6 3 7 18 - 24 21
10. Эльфсборг 16 5 6 5 30 - 23 21
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
13. Вернаму 16 4 4 8 16 - 26 16
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 16 3 1 12 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
10. Сириус 7 4 0 3 8 - 7 12
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
14. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
6. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
7. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
13. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
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    • Второй тайм начался
      46'
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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