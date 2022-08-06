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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 22012
Унион Берлин
3:1
Конец матча
Герта
0'
1:0
32' Гол
Сибачо Жордан
35' Желтая карточка
Кнохе Робин
2:0
50' Гол
Бекер Шеральдо
52' Желтая карточка
Уремович Филип
3:0
54' Гол
Кнохе Робин
77' Желтая карточка
Шуньич Иван
3:1
85' Гол
Лукебакио Доди
87' Желтая карточка
Лукебакио Доди
90' Желтая карточка
Левелинг Джейми
90'+4
3:1. Гол Доди Лукебакио (видео)....
3:0. Гол Робина Кнохе (видео). Ч...
2:0. Гол Шералдо Беккера (видео)...
1:0. Гол Теозона Сибачо (видео)....

Ход матча

32'
Сибачо Жордан
(Бекер Шеральдо)
1:0
35'
Кнохе Робин
 
50'
Бекер Шеральдо
(Хаберер Яник)
2:0
52'
 
Уремович Филип
54'
Кнохе Робин
(Триммель Кристофер)
3:0
56'
 
Канга Вилфрид
Зельке Дейви
56'
 
Йоветич Стеван
Маолида Мизиан
56'
 
Эджуке Чидера
Боатенг Кевин-Принс
64'
Гисельман Нико
Рюэрсон Юлиан
 
70'
Шефер Андраш
Хаберер Яник
 
71'
Левелинг Джейми
Бекер Шеральдо
 
77'
 
Шуньич Иван
78'
Бехренс Кевин
Сибачо Жордан
 
78'
Пантович Милош
Харагути Генки
 
80'
 
Дарида Владимир
Шуньич Иван
85'
3:1
Лукебакио Доди
(Йоветич Стеван)
87'
 
Лукебакио Доди
90'
Левелинг Джейми
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 123
Унион Берлин 61% (75)
X 25.2% (31)
Герта 13.8% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Рюэрсон
Юлиан
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
27
Боатенг
Кевин-Принс
34
Шуньич
Иван
8
Сердар
Суат
14
Лукебакио
Доди
7
Зельке
Дейви
11
Маолида
Мизиан
Унион Берлин
3-5-2
Герта
4-3-3

История личных встреч

Унион Берлин
Герта

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:4
К
2:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:0
Б
1:0
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:1
ТМС
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 1 1
Кнохе Робин 1 1
Сибачо Жордан 1 1
Триммель Кристофер 0 0
Хаберер Яник 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 1 1
Йоветич Стеван 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукебакио Доди 1 0
Шуньич Иван 1 0
Уремович Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1
Герта
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0
Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
4. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
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    Прогнозы 123
    Унион Берлин 61% (75)
    X 25.2% (31)
    Герта 13.8% (17)
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    Прогнозы на матч Унион Берлин 3:1 Герта

    Исход игры
    Унион Берлин
    61% (75)
    Ничья
    25.2% (31)
    Герта
    13.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.07% (63)
    Меньше
    47.93% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    73.55% (89)
    Нет
    26.45% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    38.2% (47)
    1:1 Ничья
    22% (27)
    1:0 Унион Берлин
    15.4% (19)
    1:2 Герта
    7.3% (9)
    2:0 Унион Берлин
    5.7% (7)
    0:1 Герта
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    2:3 Герта
    1.6% (2)
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