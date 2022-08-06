Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

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Первый тайм

47' Команда Унион Берлин играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Герта

46' Уремович Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Герта

41' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Кнохе Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Оооо... вот это был удар! Рюэрсон Юлиан должен был забить с этой позиции.

39' Хорошую попытку сделал Рюэрсон Юлиан . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Сибачо Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Платтенхардт Марвин бьет со штрафного в створ, но Фредерик Реннов держит все под контролем

35' Кнохе Робин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Команда Унион Берлин забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Бекер Шеральдо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Триммель Кристофер нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

30' Хаберер Яник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

28' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Рюэрсон Юлиан пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Маолида Мизиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

19' Удар от ворот произведет Герта

19' Рюэрсон Юлиан не смог попасть в створ ударом издали

18' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Рюэрсон Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Триммель Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Триммель Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Платтенхардт Марвин из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Уремович Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе